В Мариуполе оккупанты отравились алкоголем, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты отравились алкоголем.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до легкой диареи", - рассказал он.

Как оказалось, снабжением "нужного" напитка в местные магазины занимались партизаны. Теперь в оккупированном Мариуполе еще раз запретили продавать алкоголь военным.

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