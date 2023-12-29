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В Мариуполе оккупанты отравились алкоголем, - Андрющенко

окупанти

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты отравились алкоголем.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до легкой диареи", - рассказал он.

Как оказалось, снабжением "нужного" напитка в местные магазины занимались партизаны. Теперь в оккупированном Мариуполе еще раз запретили продавать алкоголь военным.

Читайте также: Оккупированный Мариуполь под усиленным контролем ОМОНа из Петербурга, который вовлечен в мобилизационные мероприятия в городе, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5709) оккупация (10135) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+5
Вам треба об'еднатися з так називаємим "мером Мелітополля" Федоровим, разом непоганий збірник казок можна написати.
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29.12.2023 13:55
+5
Вибачте.Сидить дурбецело вже майже 2 роки на держзабезпеченні пише усіляку х...ю.А тут мінфін пише що не вистачає грошей на соц.виплати.Мер Маріуполя-міста яке зруйноване і окуповане.Зарплату з бюджету йому платять з бюджету країни за керування.Зняти знього держзабезпечення.
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29.12.2023 14:19
+4
Чому? Метиловий спирт вони жеруть й у себе на мокшандії. Та й у пойло щось підсипати могли. Ще можна свічки робити з миш'яком. Теж непогано. Не помруть, але риголетто виконувати будуть. Довго..
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29.12.2023 14:00
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Вам треба об'еднатися з так називаємим "мером Мелітополля" Федоровим, разом непоганий збірник казок можна написати.
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29.12.2023 13:55 Ответить
Чому? Метиловий спирт вони жеруть й у себе на мокшандії. Та й у пойло щось підсипати могли. Ще можна свічки робити з миш'яком. Теж непогано. Не помруть, але риголетто виконувати будуть. Довго..
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29.12.2023 14:00 Ответить
Тому шо це новина рівня газети "Сільскі вісті"
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29.12.2023 14:10 Ответить
Якщо інших немає..
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29.12.2023 14:55 Ответить
Йаду випілі. А теперка убєйтєсь апстєну!
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29.12.2023 13:56 Ответить
Розчинний крисиний яд (звичайний)...
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29.12.2023 14:03 Ответить
Не пей вАдицы.. кАзлёночком станешь..
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29.12.2023 13:59 Ответить
***********. Художник Сємьон Скрєпєцкій

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29.12.2023 14:25 Ответить
Підігнати "ми же братьям" цистерну спирту. Нехай п'ють на здоров'я.
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29.12.2023 14:01 Ответить
Метилового...
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29.12.2023 14:13 Ответить
бомбардувати пляшками з дронів
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29.12.2023 14:13 Ответить
Не вто ґорло пішло ))(
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29.12.2023 14:13 Ответить
Вибачте.Сидить дурбецело вже майже 2 роки на держзабезпеченні пише усіляку х...ю.А тут мінфін пише що не вистачає грошей на соц.виплати.Мер Маріуполя-міста яке зруйноване і окуповане.Зарплату з бюджету йому платять з бюджету країни за керування.Зняти знього держзабезпечення.
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29.12.2023 14:19 Ответить
Та й ВР треба було б прикрити на час дії воєнного стану. Зиску - ніякого - одні зашквари, а на утримання тварюк доюха грошей іде. Та й депутатська недоторканність разом з бронюванням відпали б.
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29.12.2023 14:58 Ответить
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29.12.2023 14:21 Ответить
прекрасна новина, хоч щось радісне за сьогодні, настрій, звичайно не підніме, але приємно чути...
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29.12.2023 14:23 Ответить
А я сьогодні набрав свіжих грибів відро! Сусід натякав що у нього є пляшка настоянки- "тернівки" Буде привід посидіть - порадіть!
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29.12.2023 15:13 Ответить
..грибы с точечками на шляпке тонизипуют мокшанских оккупантов
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30.12.2023 09:03 Ответить
Можеш " ковтнуть слину" - і пляшка "гавкнула" і гриби "Пішло - як брехня по селу" і те і друге!
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30.12.2023 09:10 Ответить


Зкріпні наслідки вживання зкріпного пійла.
Що не так?
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29.12.2023 14:52 Ответить
арсенид,мышьяк очень помогает в водке,можно и клафелин пользовать...Травите тварей с болот мацковии...
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30.12.2023 09:01 Ответить
 
 