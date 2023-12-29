УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12324 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
12 221 68

Велика Британія після масованого обстрілу РФ відправляє Україні сотні зенітних ракет

грант,шаппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Шаппса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення "Новочеркаська" у Феодосії вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму, - британська розвідка

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", – оголосив він.

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".

"Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", – додав міністр.

Автор: 

Велика Британія (5573) зброя (7457) допомога (8336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
единственные которые не качают качели а просто ставят пред фактом
показати весь коментар
29.12.2023 19:12
+31
Респект. Коротко і зрозуміло! Слава Великій Британії!
показати весь коментар
29.12.2023 19:20
+22
Віват 👑
показати весь коментар
29.12.2023 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
единственные которые не качают качели а просто ставят пред фактом
показати весь коментар
29.12.2023 19:12 Відповісти
Так є.
Бо БРИТАНІЯ дійсно пом'ятає авіа-бомбордування цивільних міст і прильоти ФАУ-2 скоєні нациською германіюю.
показати весь коментар
29.12.2023 19:59 Відповісти
я скажу навіть більше в один той самий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0 день .
просто рософашисти як і їх попередники обожнюють трагічні дати та відворюють дії нацистів
показати весь коментар
29.12.2023 23:25 Відповісти
передзвоніть лікарю у вас всі семптоми загострення))недойоб чи недотрах?!?ні скоріше діменція!!
показати весь коментар
29.12.2023 20:39 Відповісти
Шаталову ушатало
показати весь коментар
29.12.2023 21:52 Відповісти
Британская империя несла прогресс, право, закон и справедливость покоренным народам в отличие от рашистской недоимперии.
показати весь коментар
29.12.2023 21:24 Відповісти
Віват 👑
показати весь коментар
29.12.2023 19:15 Відповісти
Якщо потрібно привести цитату до слова "пафос", то цю статтю можна копіювати сміливо.
показати весь коментар
29.12.2023 19:16 Відповісти
Якщо потрібно привести цитату до слова "пердь", то твій коментар можна копіювати сміливо.
показати весь коментар
29.12.2023 19:51 Відповісти
Єдині які тебе не зрадять,слова на вітер не кидають.Штати "від ми з вами до перемоги" до ноль допомоги.
показати весь коментар
29.12.2023 19:16 Відповісти
Ну да, это ж не Штат только позавчера очередной пакет, на 250 миллионов, пригнали, а инопланетяне с Нибуру. Вот даже интересно стало, зачем вы эту кучу лайна сюда наложили?
показати весь коментар
29.12.2023 20:12 Відповісти
к слову: сегодня параша выпустила по Украине 1,5 лярдов баксов.
Сравнения ещё нужны?
показати весь коментар
29.12.2023 20:35 Відповісти
а хто їй дав їх заробити з дірявими санкціями??
показати весь коментар
30.12.2023 00:01 Відповісти
к слову: большинство сбитых ракет сегодня, было сбито средствами ПВО предоставленными США. А в позавчерашнем пакете значительная часть - новые ракеты пво. Сравнения еще нужны?
показати весь коментар
30.12.2023 00:27 Відповісти
не кажіть гоп
показати весь коментар
30.12.2023 00:00 Відповісти
А нужны ракеты, которые за 500-700км могут сбивать расейские блохольоты
показати весь коментар
29.12.2023 19:19 Відповісти
Виробляй. Звісно що нужни.
показати весь коментар
29.12.2023 19:40 Відповісти
А як же без тебе?
показати весь коментар
29.12.2023 19:54 Відповісти
Що "без тебе", тріль ?
показати весь коментар
29.12.2023 20:00 Відповісти
Респект. Коротко і зрозуміло! Слава Великій Британії!
показати весь коментар
29.12.2023 19:20 Відповісти
Ракеты,которые достают максимум до Крыма?
То есть россияне будут ****......ь
По украинским городам
А мы в ответ - по военным объектам россиян в украинском Крыму?
Сэнкью, сэр Шаппс!
Помнится , когда вы воевали с нацистами
Вы с ними не чикались
А наносили авиацией удары по Берлину
А путина вам жалко?
показати весь коментар
29.12.2023 19:20 Відповісти
ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТЫ.
Ты понимаешь, что такое зенитные ракеты? Это не те, которыми обстреливают рашистов, а те, которые предназначены для того, чтобы сбивать рашистские ракеты.
показати весь коментар
29.12.2023 19:32 Відповісти
Цьому дядьку все рівно...
показати весь коментар
29.12.2023 19:41 Відповісти
Дякуємо Великій Британії, за дієву підтримку Українців, у їх борні проти навали московитів *****!
Це вам не німе МОВЧАННЯ, нікчемного генСека з отого немічного ООН.
Слава Україні та її Захисникам !
показати весь коментар
29.12.2023 19:22 Відповісти
так ракеты и так сбивают. только от того что они потом падают на жилые дома - нам не легче. нужны ракеты чтоб носители в ноль выносить.
показати весь коментар
29.12.2023 19:26 Відповісти
По любому, Thank you...
показати весь коментар
29.12.2023 19:27 Відповісти
Добавте щось помасивніше. Щоб до російських міст доставало.
показати весь коментар
29.12.2023 19:28 Відповісти
Великій Британіі щира подяка від Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
29.12.2023 19:28 Відповісти
Оце, я розумію, - дуже правильна "стурбованість"
показати весь коментар
29.12.2023 19:28 Відповісти
"...Російські пропагандисти заявили про збиття Ту-22М3, який 29 грудня скидав ракети на територію України. Про це йдеться у повідомленні українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка у Telegram, у якому він виклав відповідний скріншот.

"Ймовірно, належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який убивав мирних людей у Кременчуці, в Умані та в Дніпрі, - перевіряємо", - додав журналіст."
показати весь коментар
29.12.2023 19:29 Відповісти
Спасибо Британия, Нацистская ********* фашистская мразь россия будет уничтожена.
показати весь коментар
29.12.2023 19:31 Відповісти
Так це ж Senator S. Потік маячні від цього форумчанина - це норма.
показати весь коментар
30.12.2023 09:51 Відповісти
краще тисячі далекобійних
щоб знищіти мацковію назавжди
показати весь коментар
29.12.2023 19:38 Відповісти
агент ФСБ с 2005 г Алексей Обдрестович удрал в США...скорее всего отмывать бабло украденное Резниковым и *куда исчезло Ковид бабло скоро узнаем... главное узнать реквизиты кому когда и зачем скинули это бабло...
показати весь коментар
29.12.2023 19:38 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
29.12.2023 19:42 Відповісти
дякую, англосакси
показати весь коментар
29.12.2023 19:43 Відповісти
Тем временем на программу Елены Кравец скинули 27 млн,в прошлом году было 33 млн...скорее всего через Ленку сбрасывают нехилое бабло... плюс Телемарафон Лохотрон. .. весело живём...
показати весь коментар
29.12.2023 19:44 Відповісти
Many thanks to the UK for supporting Ukraine
показати весь коментар
29.12.2023 19:46 Відповісти
💪✊🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🔱🔱🔱
показати весь коментар
29.12.2023 19:56 Відповісти
Чого тільки зараз ? Хіба Залужний не ясно сказав про припаси ?
показати весь коментар
29.12.2023 19:48 Відповісти
Зеленомойские чуваки... заказываем билет в Лондон там живет Борис Джонсон...он вас поймет..Сто пудов...🇬🇧даже просто сдачи Чонгара и Чернобыля.. быдло тупое...
показати весь коментар
29.12.2023 19:49 Відповісти
Британія молодці!!! Сказали, зробили!!! Дякуємо!!!
показати весь коментар
29.12.2023 19:53 Відповісти
Голобородьки... будете отвечать за каждый доллар США и фунт стерлингов Британии...Мрази...за полковника Червинского тоже...и за генерала Марченко...🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🥇🥇🥇
показати весь коментар
29.12.2023 19:53 Відповісти
А я думав, що потрібно знищувати першопричину, а не боротися з наслідками.
показати весь коментар
29.12.2023 19:57 Відповісти
На 2024 год рада выбросит на свой сраный Телемарафон почти 2 миллиарда гривен....а на дроны бабла нет ..те 44 миллиарда уехали Елене Кравец и Деке Кошевому...
показати весь коментар
29.12.2023 20:04 Відповісти
💪
показати весь коментар
29.12.2023 20:06 Відповісти
чомусь західна допомога - це рефлексія на дії пєдоросов
а на випередження діяти не пробували?
показати весь коментар
29.12.2023 20:07 Відповісти
Западные демократии всегда работают по принципу, используем все плохое..а потом примем верное решение ..
Сэр Уинстон Черчилль ...1940 год...✊💪🇬🇧🇬🇧🇬🇧
показати весь коментар
29.12.2023 20:12 Відповісти
Фишка в том,что США после начала 2 Мировой войны в сентябре 1939 не собирались помогать никому, включая Британию... Но После приезда Черчилля в США в 1940 году и речи его в Конгрессе США..все изменилось..даже дохлому Совку давали не только Тушонки Рузвельта и Студебеккеры для сраных Катюш....😁
показати весь коментар
29.12.2023 20:17 Відповісти
він сказав, що Америка обов'язково прийме вірне рішення, але після того, як спробує всі інші
показати весь коментар
29.12.2023 20:25 Відповісти
Черчілль ше той троляка - і похвалив (ніби) і тойво ( не ніби ).
показати весь коментар
29.12.2023 20:59 Відповісти
Ну за всіх американців не тре розписуватись - Рузвельт до прикладу хотів , але американці після першої війни не хотіли воювати - вони просто хотіли сидіти в своїх двох Америках .
показати весь коментар
29.12.2023 20:57 Відповісти
У цьому військовому протистоянні УКРАЇНИ проти терористичної підоросії, лише у Великобританії, ФРАНЦІЇ, Латвії, Литви, Єстонії та ПЕНТАГОНУ здоровий глузд і погляд на ці терористичні події, що творить підоросія в УКРАЇНІ, поки імпотентне керівництво НАТО сильно занепокоєне та схвильоване з постійною хронічною ДІАРЕЄЮ...!!!
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!

УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!

І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!

А у Польщі 3 хвилини літала балістична ракета, а поляки шукали сачок щоб злапати...!!!
Це підороси дуже тонко зуміли спровокувати і перевірити повну інертність і пофігізм Польської, ой перепрошою НАТІВСЬКОЇ дзюравої системи ППО...!!! На третій раз прилетить по повній...!!!
показати весь коментар
29.12.2023 20:19 Відповісти
А раньше не было можно , когда случится что то страшного....... засуетились.
показати весь коментар
29.12.2023 21:13 Відповісти
дякуємо, звичайно, але ДО масованої атаки ніяк було?
показати весь коментар
29.12.2023 21:16 Відповісти
каци готують другу(
показати весь коментар
30.12.2023 00:04 Відповісти
Учись, Байденчук!!))))
показати весь коментар
29.12.2023 21:38 Відповісти
Адекватна реакція сильної країни. Британці не чекатимуть, поки ракета рашистів перелетить Ла-Манш і впаде на їх території, вбивши місцевих підприємців.
показати весь коментар
30.12.2023 09:44 Відповісти
 
 