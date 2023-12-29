Велика Британія після масованого обстрілу РФ відправляє Україні сотні зенітних ракет

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Шаппса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

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"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", – оголосив він.

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".

"Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", – додав міністр.