Велика Британія після масованого обстрілу РФ відправляє Україні сотні зенітних ракет
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.
Про це йдеться у заяві Шаппса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".
"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", – оголосив він.
Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".
"Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", – додав міністр.
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Бо БРИТАНІЯ дійсно пом'ятає авіа-бомбордування цивільних міст і прильоти ФАУ-2 скоєні нациською германіюю.
просто рософашисти як і їх попередники обожнюють трагічні дати та відворюють дії нацистів
Сравнения ещё нужны?
То есть россияне будут ****......ь
По украинским городам
А мы в ответ - по военным объектам россиян в украинском Крыму?
Сэнкью, сэр Шаппс!
Помнится , когда вы воевали с нацистами
Вы с ними не чикались
А наносили авиацией удары по Берлину
А путина вам жалко?
Ты понимаешь, что такое зенитные ракеты? Это не те, которыми обстреливают рашистов, а те, которые предназначены для того, чтобы сбивать рашистские ракеты.
Це вам не німе МОВЧАННЯ, нікчемного генСека з отого немічного ООН.
Слава Україні та її Захисникам !
"Ймовірно, належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який убивав мирних людей у Кременчуці, в Умані та в Дніпрі, - перевіряємо", - додав журналіст."
щоб знищіти мацковію назавжди
а на випередження діяти не пробували?
Сэр Уинстон Черчилль ...1940 год...✊💪🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!
УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!
І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!
А у Польщі 3 хвилини літала балістична ракета, а поляки шукали сачок щоб злапати...!!!
Це підороси дуже тонко зуміли спровокувати і перевірити повну інертність і пофігізм Польської, ой перепрошою НАТІВСЬКОЇ дзюравої системи ППО...!!! На третій раз прилетить по повній...!!!