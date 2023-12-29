Великобритания после массированного обстрела РФ отправляет Украине сотни зенитных ракет

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после массированного российского обстрела Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил, что отправят Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Шаппса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и бесполезной попыткой возобновить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина с начала третьего года его "трехдневной войны".

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"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - объявил он.

Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".

"Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает беспрекословный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины", – добавил министр.