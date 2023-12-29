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Великобритания после массированного обстрела РФ отправляет Украине сотни зенитных ракет

грант,шаппс

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после массированного российского обстрела Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил, что отправят Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Шаппса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и бесполезной попыткой возобновить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина с начала третьего года его "трехдневной войны".

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"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - объявил он.

Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".

"Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает беспрекословный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины", – добавил министр.

Автор: 

Великобритания (4949) оружие (10212) помощь (7794)


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Топ комментарии
+49
единственные которые не качают качели а просто ставят пред фактом
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29.12.2023 19:12
+31
Респект. Коротко і зрозуміло! Слава Великій Британії!
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29.12.2023 19:20
+22
Віват 👑
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29.12.2023 19:15
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Правила форума Совет форумчан
единственные которые не качают качели а просто ставят пред фактом
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29.12.2023 19:12 Ответить
Так є.
Бо БРИТАНІЯ дійсно пом'ятає авіа-бомбордування цивільних міст і прильоти ФАУ-2 скоєні нациською германіюю.
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29.12.2023 19:59 Ответить
я скажу навіть більше в один той самий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0 день .
просто рософашисти як і їх попередники обожнюють трагічні дати та відворюють дії нацистів
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29.12.2023 23:25 Ответить
передзвоніть лікарю у вас всі семптоми загострення))недойоб чи недотрах?!?ні скоріше діменція!!
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29.12.2023 20:39 Ответить
Шаталову ушатало
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29.12.2023 21:52 Ответить
Британская империя несла прогресс, право, закон и справедливость покоренным народам в отличие от рашистской недоимперии.
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29.12.2023 21:24 Ответить
Віват 👑
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29.12.2023 19:15 Ответить
Якщо потрібно привести цитату до слова "пафос", то цю статтю можна копіювати сміливо.
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29.12.2023 19:16 Ответить
Якщо потрібно привести цитату до слова "пердь", то твій коментар можна копіювати сміливо.
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29.12.2023 19:51 Ответить
Єдині які тебе не зрадять,слова на вітер не кидають.Штати "від ми з вами до перемоги" до ноль допомоги.
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29.12.2023 19:16 Ответить
Ну да, это ж не Штат только позавчера очередной пакет, на 250 миллионов, пригнали, а инопланетяне с Нибуру. Вот даже интересно стало, зачем вы эту кучу лайна сюда наложили?
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29.12.2023 20:12 Ответить
к слову: сегодня параша выпустила по Украине 1,5 лярдов баксов.
Сравнения ещё нужны?
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29.12.2023 20:35 Ответить
а хто їй дав їх заробити з дірявими санкціями??
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30.12.2023 00:01 Ответить
к слову: большинство сбитых ракет сегодня, было сбито средствами ПВО предоставленными США. А в позавчерашнем пакете значительная часть - новые ракеты пво. Сравнения еще нужны?
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30.12.2023 00:27 Ответить
не кажіть гоп
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30.12.2023 00:00 Ответить
А нужны ракеты, которые за 500-700км могут сбивать расейские блохольоты
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29.12.2023 19:19 Ответить
Виробляй. Звісно що нужни.
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29.12.2023 19:40 Ответить
А як же без тебе?
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29.12.2023 19:54 Ответить
Що "без тебе", тріль ?
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29.12.2023 20:00 Ответить
Респект. Коротко і зрозуміло! Слава Великій Британії!
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29.12.2023 19:20 Ответить
Ракеты,которые достают максимум до Крыма?
То есть россияне будут ****......ь
По украинским городам
А мы в ответ - по военным объектам россиян в украинском Крыму?
Сэнкью, сэр Шаппс!
Помнится , когда вы воевали с нацистами
Вы с ними не чикались
А наносили авиацией удары по Берлину
А путина вам жалко?
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29.12.2023 19:20 Ответить
ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТЫ.
Ты понимаешь, что такое зенитные ракеты? Это не те, которыми обстреливают рашистов, а те, которые предназначены для того, чтобы сбивать рашистские ракеты.
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29.12.2023 19:32 Ответить
Цьому дядьку все рівно...
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29.12.2023 19:41 Ответить
Дякуємо Великій Британії, за дієву підтримку Українців, у їх борні проти навали московитів *****!
Це вам не німе МОВЧАННЯ, нікчемного генСека з отого немічного ООН.
Слава Україні та її Захисникам !
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29.12.2023 19:22 Ответить
так ракеты и так сбивают. только от того что они потом падают на жилые дома - нам не легче. нужны ракеты чтоб носители в ноль выносить.
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29.12.2023 19:26 Ответить
По любому, Thank you...
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29.12.2023 19:27 Ответить
Добавте щось помасивніше. Щоб до російських міст доставало.
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29.12.2023 19:28 Ответить
Великій Британіі щира подяка від Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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29.12.2023 19:28 Ответить
Оце, я розумію, - дуже правильна "стурбованість"
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29.12.2023 19:28 Ответить
"...Російські пропагандисти заявили про збиття Ту-22М3, який 29 грудня скидав ракети на територію України. Про це йдеться у повідомленні українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка у Telegram, у якому він виклав відповідний скріншот.

"Ймовірно, належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який убивав мирних людей у Кременчуці, в Умані та в Дніпрі, - перевіряємо", - додав журналіст."
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29.12.2023 19:29 Ответить
Спасибо Британия, Нацистская ********* фашистская мразь россия будет уничтожена.
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29.12.2023 19:31 Ответить
Так це ж Senator S. Потік маячні від цього форумчанина - це норма.
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30.12.2023 09:51 Ответить
краще тисячі далекобійних
щоб знищіти мацковію назавжди
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29.12.2023 19:38 Ответить
агент ФСБ с 2005 г Алексей Обдрестович удрал в США...скорее всего отмывать бабло украденное Резниковым и *куда исчезло Ковид бабло скоро узнаем... главное узнать реквизиты кому когда и зачем скинули это бабло...
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29.12.2023 19:38 Ответить
Дякуємо!
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29.12.2023 19:42 Ответить
дякую, англосакси
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29.12.2023 19:43 Ответить
Тем временем на программу Елены Кравец скинули 27 млн,в прошлом году было 33 млн...скорее всего через Ленку сбрасывают нехилое бабло... плюс Телемарафон Лохотрон. .. весело живём...
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29.12.2023 19:44 Ответить
Many thanks to the UK for supporting Ukraine
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29.12.2023 19:46 Ответить
💪✊🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🔱🔱🔱
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29.12.2023 19:56 Ответить
Чого тільки зараз ? Хіба Залужний не ясно сказав про припаси ?
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29.12.2023 19:48 Ответить
Зеленомойские чуваки... заказываем билет в Лондон там живет Борис Джонсон...он вас поймет..Сто пудов...🇬🇧даже просто сдачи Чонгара и Чернобыля.. быдло тупое...
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29.12.2023 19:49 Ответить
Британія молодці!!! Сказали, зробили!!! Дякуємо!!!
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29.12.2023 19:53 Ответить
Голобородьки... будете отвечать за каждый доллар США и фунт стерлингов Британии...Мрази...за полковника Червинского тоже...и за генерала Марченко...🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🥇🥇🥇
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29.12.2023 19:53 Ответить
А я думав, що потрібно знищувати першопричину, а не боротися з наслідками.
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29.12.2023 19:57 Ответить
На 2024 год рада выбросит на свой сраный Телемарафон почти 2 миллиарда гривен....а на дроны бабла нет ..те 44 миллиарда уехали Елене Кравец и Деке Кошевому...
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29.12.2023 20:04 Ответить
💪
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29.12.2023 20:06 Ответить
чомусь західна допомога - це рефлексія на дії пєдоросов
а на випередження діяти не пробували?
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29.12.2023 20:07 Ответить
Западные демократии всегда работают по принципу, используем все плохое..а потом примем верное решение ..
Сэр Уинстон Черчилль ...1940 год...✊💪🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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29.12.2023 20:12 Ответить
Фишка в том,что США после начала 2 Мировой войны в сентябре 1939 не собирались помогать никому, включая Британию... Но После приезда Черчилля в США в 1940 году и речи его в Конгрессе США..все изменилось..даже дохлому Совку давали не только Тушонки Рузвельта и Студебеккеры для сраных Катюш....😁
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29.12.2023 20:17 Ответить
він сказав, що Америка обов'язково прийме вірне рішення, але після того, як спробує всі інші
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29.12.2023 20:25 Ответить
Черчілль ше той троляка - і похвалив (ніби) і тойво ( не ніби ).
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29.12.2023 20:59 Ответить
Ну за всіх американців не тре розписуватись - Рузвельт до прикладу хотів , але американці після першої війни не хотіли воювати - вони просто хотіли сидіти в своїх двох Америках .
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29.12.2023 20:57 Ответить
У цьому військовому протистоянні УКРАЇНИ проти терористичної підоросії, лише у Великобританії, ФРАНЦІЇ, Латвії, Литви, Єстонії та ПЕНТАГОНУ здоровий глузд і погляд на ці терористичні події, що творить підоросія в УКРАЇНІ, поки імпотентне керівництво НАТО сильно занепокоєне та схвильоване з постійною хронічною ДІАРЕЄЮ...!!!
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!

УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!

І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!

А у Польщі 3 хвилини літала балістична ракета, а поляки шукали сачок щоб злапати...!!!
Це підороси дуже тонко зуміли спровокувати і перевірити повну інертність і пофігізм Польської, ой перепрошою НАТІВСЬКОЇ дзюравої системи ППО...!!! На третій раз прилетить по повній...!!!
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29.12.2023 20:19 Ответить
А раньше не было можно , когда случится что то страшного....... засуетились.
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29.12.2023 21:13 Ответить
дякуємо, звичайно, але ДО масованої атаки ніяк було?
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29.12.2023 21:16 Ответить
каци готують другу(
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30.12.2023 00:04 Ответить
Учись, Байденчук!!))))
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29.12.2023 21:38 Ответить
Адекватна реакція сильної країни. Британці не чекатимуть, поки ракета рашистів перелетить Ла-Манш і впаде на їх території, вбивши місцевих підприємців.
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30.12.2023 09:44 Ответить
 
 