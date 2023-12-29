Великобритания после массированного обстрела РФ отправляет Украине сотни зенитных ракет
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после массированного российского обстрела Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил, что отправят Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны.
Об этом говорится в заявлении Шаппса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и бесполезной попыткой возобновить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина с начала третьего года его "трехдневной войны".
"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - объявил он.
Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".
"Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает беспрекословный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины", – добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо БРИТАНІЯ дійсно пом'ятає авіа-бомбордування цивільних міст і прильоти ФАУ-2 скоєні нациською германіюю.
просто рософашисти як і їх попередники обожнюють трагічні дати та відворюють дії нацистів
Сравнения ещё нужны?
То есть россияне будут ****......ь
По украинским городам
А мы в ответ - по военным объектам россиян в украинском Крыму?
Сэнкью, сэр Шаппс!
Помнится , когда вы воевали с нацистами
Вы с ними не чикались
А наносили авиацией удары по Берлину
А путина вам жалко?
Ты понимаешь, что такое зенитные ракеты? Это не те, которыми обстреливают рашистов, а те, которые предназначены для того, чтобы сбивать рашистские ракеты.
Це вам не німе МОВЧАННЯ, нікчемного генСека з отого немічного ООН.
Слава Україні та її Захисникам !
"Ймовірно, належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який убивав мирних людей у Кременчуці, в Умані та в Дніпрі, - перевіряємо", - додав журналіст."
щоб знищіти мацковію назавжди
а на випередження діяти не пробували?
Сэр Уинстон Черчилль ...1940 год...✊💪🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!
УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!
І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!
А у Польщі 3 хвилини літала балістична ракета, а поляки шукали сачок щоб злапати...!!!
Це підороси дуже тонко зуміли спровокувати і перевірити повну інертність і пофігізм Польської, ой перепрошою НАТІВСЬКОЇ дзюравої системи ППО...!!! На третій раз прилетить по повній...!!!