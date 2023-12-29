В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко

Росіяни збираються знести щонайменше 30 відсотків приватного сектору в Маріуполі, які становлять не менше 40 відсотків справжньої історичної забудови.

Про це заявляє радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами радника, росіяни планують побудувати єдиний транспортний вузол на місці зруйнованого Залізничного вокзалу.

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"Вже наступного року мають розпочати підготовчі роботи. В перекладі на людську – зачистку території. А що за територія? Це – приватний сектор історичних Гавані, Слобідки та частково "Правого берега", – написав Андрющенко та опублікував мапи, у яких відмічено територію під знесення.









"Та ще один нюанс. Тут ніяких компенсацій не передбачено взагалі. Викуп за оціночною вартістю максимум. Тобто будинок за ціною собачої будки", - додав Андрющенко.

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