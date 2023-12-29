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В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко

Росіяни збираються знести щонайменше 30 відсотків приватного сектору в Маріуполі, які становлять не менше 40 відсотків справжньої історичної забудови.

Про це заявляє радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами радника, росіяни планують побудувати єдиний транспортний вузол на місці зруйнованого Залізничного вокзалу.

Також читайте: Рашисти планують знести 16 будинків у Маріуполі, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів, - міськрада

"Вже наступного року мають розпочати підготовчі роботи. В перекладі на людську – зачистку території. А що за територія? Це – приватний сектор історичних Гавані, Слобідки та частково "Правого берега", – написав Андрющенко та опублікував мапи, у яких відмічено територію під знесення.

В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко 01

В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко 02
В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко 03
В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко 04
В Маріуполі окупанти хочуть знести 30% приватного сектору, - Андрющенко 05

"Та ще один нюанс. Тут ніяких компенсацій не передбачено взагалі. Викуп за оціночною вартістю максимум. Тобто будинок за ціною собачої будки", - додав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти можуть готувати у Маріуполі провокації у святкові дні, - міськрада

Автор: 

Маріуполь (3227) окупація (6685) знесення (104)


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Это сколько денег сопрут кремлевские старцы на строительстве этой черной дыры
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29.12.2023 20:05 Відповісти
Ленский мостhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#cite_note-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0-1 [1] («Мостовой переход через реку Лена в районе города Якутска») - объединит федеральную автомобильную дорогу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0) Вилюй » с автодорогами «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0) Лена » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0) Колыма », кратчайшим путём свяжет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Восточную Сибирь с портами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Охотского моря через транспортный коридор от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA Иркутскa до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Магадана , образуя Северный широтный экономический пояс России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 3 История развития проекта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 3.1 Совмещённый автомобильно-железнодорожный мостовый переход https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#1986%E2%80%941997 3.1.1 1986-1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#2002%E2%80%942008 3.1.2 2002-2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 3.2 Совмещённый автомобильно-железнодорожный тоннельный переход https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#2011%E2%80%942014 3.2.1 2011-2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 3.3 Автомобильный мостовый переход
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#2015%E2%80%942018 3.3.1 2015-2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#2019%E2%80%94%D0%BD.%D0%B2. 3.3.2 2019-н.в.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 4 Проект моста
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 5 Реализация проекта
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29.12.2023 21:16 Відповісти
Одменяется.....
40 років проектували е милились, а тепер - сво, приєхалі
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29.12.2023 21:18 Відповісти
Мер Маріуполя працює не жаліючи себе, читачів і сьогодні вже двічі встиг нагадати про своє існування.
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29.12.2023 22:13 Відповісти
 
 