В Мариуполе оккупанты хотят снести 30% частного сектора, - Андрющенко

Россияне собираются снести не менее 30 процентов частного сектора в Мариуполе, составляющих не менее 40 процентов настоящей исторической застройки.

Об этом заявляет советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам советника, россияне планируют построить единый транспортный узел на месте разрушенного Железнодорожного вокзала.

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"Уже в следующем году должны начать подготовительные работы. В переводе на человеческий – зачистку территории. А что за территория? Это – частный сектор исторических Гавани, Слободки и частично "Правого берега", – написал Андрющенко и опубликовал карты, на которых отмечена территория под снос .









"И еще один нюанс. Здесь никаких компенсаций не предусмотрено вообще. Выкуп по оценочной стоимости максимум. То есть дом по цене собачьей будки", - добавил Андрющенко.

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