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Путін хоче стерти Україну, його потрібно зупинити, - Байден

байден

Президент США Джо Байден засудив російські ракетні обстріли України та закликав Конгрес терміново схвалити додаткове фінансування для нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Росія обстріляла міста та цивільні об'єкти України дронами, ракетами, включаючи ракети з гіперзвуковими спроможностями, спричинивши вбивства та поранення невинних людей, йдеться в заяві.

"Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити".

Байден нагадав, що системи протиповітряної оборони надані США та союзниками і партнерами "успішно перехопили і зруйнували велику кількість ракет і дронів". "Американці можуть пишатись тим, що ми допомогли врятувати життя і підтримкою, яку ми надали Україні в захисті власного народу, своєї свободи та незалежності", – заявив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн дол.

Для того, щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США.

Він підкреслив, що війна в Україні впливає на світ, а Путін погрожує і союзникам США по НАТО, що, зрештою, може втягнути США до війни. "Ми не можемо підвести союзників. Ми не можемо підвести Україну. Історія жорстко судитиме тих, хто не відповість на поклик свободи", – наголосив Байден.

Автор: 

Байден Джо (2887) США (22737)


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Топ коментарі
+52
При Порошенко війни б просто не було ...
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29.12.2023 20:43
+31
що заважало путіну нас просто зтерти в 2014 році, коли Україну готові були захищати кілька тисяч людей? Чому путін почав підготовку до вторгнення тільки після обрання зеленого виродка замість президента?
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29.12.2023 21:03
+27
Рейгана бракує.
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29.12.2023 20:27
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Мавзолейные обезьяны Вермахта...путлер... резервный фонд Пентагона триллион Долларов США✊🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱🥇🥇🥇💪✊ Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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29.12.2023 21:31 Відповісти
менше слів- більше потрібної зброї..., решта Воїни ЗСУ зроблять...
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29.12.2023 21:39 Відповісти
Головне говорити народу що хочуть почути, що там з діями?
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29.12.2023 21:41 Відповісти
На Саммите НАТО Байден примет судьбоносное решение в столице США...вся Украина в НАТО..а банду Зеленского продаст Путлеру..типа за Чонгар и Чернобыль весной 2022... войнвине будет готовим шашлыки на 9 мая.. это прокол Вторая Мировая война закончилась 8 мая...😁
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29.12.2023 21:43 Відповісти
Зненацька прийшло питання - кому зупиняти. По Констітуції України лише одна вакансія - президент. Увесь світ вже побачив - там повна дупа - тай вибір тої дупи цілком за українцями. Скоріш за все саме цього і бажала більшість. Джо, от нашо воно тобі потрібно - більшість хає тебе та США та Европу за гроші шо ви надаєте(а сама, більшість підримує те шо заленский все розкрадає) за зброю, шо її замало, при тому шо зеленский та Україна похерили свою оборонку. Більшість українців - це дзеркало зеленского - тупі, бездарні хайпожери, та невдячні людики. Боротись винні тіки українці з зеленским на чолі. Все.
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29.12.2023 21:47 Відповісти
"Констітуції " - ти тупорилий козломордий кацапський троль , який думає , що вміє писати по-українськи. Твої висяки як троля видно як на долоні. Щезни звідси лишнєхромосомний
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29.12.2023 22:25 Відповісти
Та ти шо
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29.12.2023 21:48 Відповісти
ти ж раніше постійно казав, що п утін вже програвав. Що раптом сталося?
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29.12.2023 22:01 Відповісти
Нах же ти, діду, ленд-ліз похєрив ?
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29.12.2023 23:02 Відповісти
Дайте Україні далекобійні ракети і дозвольте ними бити по паРаші. І війна закінчится дуже скоро.
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29.12.2023 23:24 Відповісти
ганьба. Лідер наддержави, і де твоя допомога? де захист "кожного дюйму нато", коли по польші ракети вже літають? чи то знову була наша ракета?
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29.12.2023 23:40 Відповісти
"Для того, щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США."

так выполни требования конгресса и сразу всё будет! Американские города задыхаются от нашествия нелегалов и преступности! Ты обязан спасти и Америку и Украину!
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29.12.2023 23:46 Відповісти
А тобі відомо хто зробив америку такою яка вона є.Це тіж самі емігранти і нелегали авантюристи.
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30.12.2023 04:49 Відповісти
Ти ще згадай епоху кам'яного віку. Часи "Дикого Заходу" давно минули
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30.12.2023 06:22 Відповісти
Ті нелегали та авантюристи не сиділи на велфері, а працювали та будували Америку.
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30.12.2023 08:33 Відповісти
Старый болтун где "Абрамсы", где F-16, Где "Атакамс" ?
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30.12.2023 01:26 Відповісти
Ну так отдай приказ ЦРУ - остановить, бла-бла-бла 10 лет из Белого дома уже кумарит.
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30.12.2023 02:28 Відповісти
Чого ж ти досі не зупинив? Скажи ще раз, що путін вбивця. Це спрацює.
До речі, де ті 5 млрд. доларів, які в результаті "бухгалтерської помилки" не були передані Україні у 2023 році? Може цього вистачить поки що без додаткового фінансування?
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30.12.2023 08:03 Відповісти
я так розумію, що в цій гілці адеквати переважно мовчали, хоча просто залайкали всі адекватні коменти; а 73/43зебіли "жрать+срать+ржать" висрали щось на зразок "Скажи ще раз, що путін вбивця; выполни требования конгресса и сразу всё будет; болтун где "Абрамсы", где F-16, Где "Атакамс"; Дайте Україні далекобійні ракети і дозвольте ними бити по паРаші; Заява непогана, але дій не має", тощо.
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30.12.2023 14:34 Відповісти
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