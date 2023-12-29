Путін хоче стерти Україну, його потрібно зупинити, - Байден

Президент США Джо Байден засудив російські ракетні обстріли України та закликав Конгрес терміново схвалити додаткове фінансування для нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Росія обстріляла міста та цивільні об'єкти України дронами, ракетами, включаючи ракети з гіперзвуковими спроможностями, спричинивши вбивства та поранення невинних людей, йдеться в заяві.

"Цей напад став суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років цієї спустошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче стерти Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити".

Байден нагадав, що системи протиповітряної оборони надані США та союзниками і партнерами "успішно перехопили і зруйнували велику кількість ракет і дронів". "Американці можуть пишатись тим, що ми допомогли врятувати життя і підтримкою, яку ми надали Україні в захисті власного народу, своєї свободи та незалежності", – заявив Байден.

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Для того, щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США.

Він підкреслив, що війна в Україні впливає на світ, а Путін погрожує і союзникам США по НАТО, що, зрештою, може втягнути США до війни. "Ми не можемо підвести союзників. Ми не можемо підвести Україну. Історія жорстко судитиме тих, хто не відповість на поклик свободи", – наголосив Байден.