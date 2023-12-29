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Путин хочет стереть Украину, его нужно остановить, - Байден

байден

Президент США Джо Байден осудил российские ракетные обстрелы Украины и призвал Конгресс срочно одобрить дополнительное финансирование для нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Россия обстреляла города и гражданские объекты Украины дронами, ракетами, включая ракеты с гиперзвуковыми способностями, повлекшие убийства и ранения невинных людей, говорится в заявлении.

"Это нападение стало суровым напоминанием, что даже после почти двух лет этой опустошительной войны цели Путина остаются неизменными. Он хочет стереть Украину и покорить ее народ. Его нужно остановить", - отметил Байден.

Он напомнил, что системы противовоздушной обороны, предоставленные и США, и союзниками, и партнерами, "успешно перехватили и разрушили большое количество ракет и дронов". "Американцы могут гордиться тем, что мы помогли спасти жизнь, и поддержкой, которую мы предоставили Украине в защите собственного народа, своей свободы и независимости", – заявил Байден.

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Для того чтобы продолжать оказывать поддержку, необходимо, чтобы Конгресс срочно утвердил новое финансирование для Украины, подчеркнул президент США.

Он подчеркнул, что война в Украине влияет на мир, а Путин угрожает и союзникам США по НАТО, что в конечном счете может вовлечь США в войну. "Мы не можем подвести союзников. Мы не можем подвести Украину. История будет жестко судить тех, кто не ответит на зов свободы", - подчеркнул Байден.

Автор: 

Байден Джо (2789) США (26583)


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Топ комментарии
+52
При Порошенко війни б просто не було ...
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29.12.2023 20:43
+31
що заважало путіну нас просто зтерти в 2014 році, коли Україну готові були захищати кілька тисяч людей? Чому путін почав підготовку до вторгнення тільки після обрання зеленого виродка замість президента?
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29.12.2023 21:03
+27
Рейгана бракує.
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29.12.2023 20:27
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Мавзолейные обезьяны Вермахта...путлер... резервный фонд Пентагона триллион Долларов США✊🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱❤️🖤🔱🔱🔱🥇🥇🥇💪✊ Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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29.12.2023 21:31 Ответить
менше слів- більше потрібної зброї..., решта Воїни ЗСУ зроблять...
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29.12.2023 21:39 Ответить
Головне говорити народу що хочуть почути, що там з діями?
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29.12.2023 21:41 Ответить
На Саммите НАТО Байден примет судьбоносное решение в столице США...вся Украина в НАТО..а банду Зеленского продаст Путлеру..типа за Чонгар и Чернобыль весной 2022... войнвине будет готовим шашлыки на 9 мая.. это прокол Вторая Мировая война закончилась 8 мая...😁
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29.12.2023 21:43 Ответить
Зненацька прийшло питання - кому зупиняти. По Констітуції України лише одна вакансія - президент. Увесь світ вже побачив - там повна дупа - тай вибір тої дупи цілком за українцями. Скоріш за все саме цього і бажала більшість. Джо, от нашо воно тобі потрібно - більшість хає тебе та США та Европу за гроші шо ви надаєте(а сама, більшість підримує те шо заленский все розкрадає) за зброю, шо її замало, при тому шо зеленский та Україна похерили свою оборонку. Більшість українців - це дзеркало зеленского - тупі, бездарні хайпожери, та невдячні людики. Боротись винні тіки українці з зеленским на чолі. Все.
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29.12.2023 21:47 Ответить
"Констітуції " - ти тупорилий козломордий кацапський троль , який думає , що вміє писати по-українськи. Твої висяки як троля видно як на долоні. Щезни звідси лишнєхромосомний
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29.12.2023 22:25 Ответить
Та ти шо
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29.12.2023 21:48 Ответить
ти ж раніше постійно казав, що п утін вже програвав. Що раптом сталося?
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29.12.2023 22:01 Ответить
Нах же ти, діду, ленд-ліз похєрив ?
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29.12.2023 23:02 Ответить
Дайте Україні далекобійні ракети і дозвольте ними бити по паРаші. І війна закінчится дуже скоро.
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29.12.2023 23:24 Ответить
ганьба. Лідер наддержави, і де твоя допомога? де захист "кожного дюйму нато", коли по польші ракети вже літають? чи то знову була наша ракета?
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29.12.2023 23:40 Ответить
"Для того, щоб продовжувати надавати підтримку, необхідно, щоб Конгрес терміново затвердив нове фінансування для України, наголосив президент США."

так выполни требования конгресса и сразу всё будет! Американские города задыхаются от нашествия нелегалов и преступности! Ты обязан спасти и Америку и Украину!
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29.12.2023 23:46 Ответить
А тобі відомо хто зробив америку такою яка вона є.Це тіж самі емігранти і нелегали авантюристи.
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30.12.2023 04:49 Ответить
Ти ще згадай епоху кам'яного віку. Часи "Дикого Заходу" давно минули
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30.12.2023 06:22 Ответить
Ті нелегали та авантюристи не сиділи на велфері, а працювали та будували Америку.
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30.12.2023 08:33 Ответить
Старый болтун где "Абрамсы", где F-16, Где "Атакамс" ?
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30.12.2023 01:26 Ответить
Ну так отдай приказ ЦРУ - остановить, бла-бла-бла 10 лет из Белого дома уже кумарит.
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30.12.2023 02:28 Ответить
Чого ж ти досі не зупинив? Скажи ще раз, що путін вбивця. Це спрацює.
До речі, де ті 5 млрд. доларів, які в результаті "бухгалтерської помилки" не були передані Україні у 2023 році? Може цього вистачить поки що без додаткового фінансування?
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30.12.2023 08:03 Ответить
я так розумію, що в цій гілці адеквати переважно мовчали, хоча просто залайкали всі адекватні коменти; а 73/43зебіли "жрать+срать+ржать" висрали щось на зразок "Скажи ще раз, що путін вбивця; выполни требования конгресса и сразу всё будет; болтун где "Абрамсы", где F-16, Где "Атакамс"; Дайте Україні далекобійні ракети і дозвольте ними бити по паРаші; Заява непогана, але дій не має", тощо.
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30.12.2023 14:34 Ответить
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