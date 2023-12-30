На Хмельниччині пролунали вибухи, - ЗМІ

Вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні о 23:51 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА у Хмельницькій області, летять курсом на Старокостянтинів.

"Ще одна група ударних БпЛА територією Вінницької області у напрямку Хмельницької області!" - попередили згодом Повітряні сили.