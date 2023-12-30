На Хмельниччині пролунали вибухи, - ЗМІ
Вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області триває повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Напередодні о 23:51 Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА у Хмельницькій області, летять курсом на Старокостянтинів.
"Ще одна група ударних БпЛА територією Вінницької області у напрямку Хмельницької області!" - попередили згодом Повітряні сили.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Січень #584507
показати весь коментар30.12.2023 03:09 Відповісти Мені подобається 1
Igor Grytselyak
показати весь коментар30.12.2023 07:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль