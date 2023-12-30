Протягом доби війська РФ здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано 59 вибухів, - ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 13 обстрілів з різних видів озброєння, зафіксовано 59 вибухів.

Про це повідомляє ОК "Північ", - передає Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під обстрілами перебували:



Семенівська громада: Медведівка - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Красні Лози - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Залізний Міст – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Миколаївка – 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Блешня – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 5 приходів, ймовірно з БМП-2; Леонівка - 2 приходи, ймовірно FPV-дрони.



Сновська громада: Клюси - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

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У Сумській області окупанти обстрілювали:



Шосткинський район: Бачівськ - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Старикове – 2 обстріли: 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм"

Як зазначається, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

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