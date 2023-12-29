Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення (оновлено)

Внаслідок ракетного удару окупантів по місту Конотоп Сумської області пошкоджено приміщення станції техобслуговування та житлові будинки, 3 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетної атаки у м. Конотоп на Сумщині поранено двох цивільних - розпочато слідство.

За даними слідства, 29 грудня 2023 року зранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив ракетний обстріл м. Конотоп Сумської області. Унаслідок атаки окупантів отримали поранення 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки. Пошкоджено приміщення станції техобслуговування, житлові будинки, одна автівка згоріла вщент", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни(ч. 1 ст. 438 КК України).

У поліції Сумщини уточнили, що внаслідок ракетного удару поранення дістали 3 цивільні особи, пошкоджено приміщення магазину.

Також внаслідок добових атак поранення зазнала цивільна особа, пошкоджено три приватні житлові будинки, адміністративну будівлю та два автомобілі.























