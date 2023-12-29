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Новини Війна
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Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення (оновлено)

Внаслідок ракетного удару окупантів по місту Конотоп Сумської області пошкоджено приміщення станції техобслуговування та житлові будинки, 3 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетної атаки у м. Конотоп на Сумщині поранено двох цивільних - розпочато слідство.

За даними слідства, 29 грудня 2023 року зранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив ракетний обстріл м. Конотоп Сумської області. Унаслідок атаки окупантів отримали поранення 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки. Пошкоджено приміщення станції техобслуговування, житлові будинки, одна автівка згоріла вщент", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни(ч. 1 ст. 438 КК України).

У поліції Сумщини уточнили, що внаслідок ракетного удару поранення дістали 3 цивільні особи, пошкоджено приміщення магазину.

Також внаслідок добових атак поранення зазнала цивільна особа, пошкоджено три приватні житлові будинки, адміністративну будівлю та два автомобілі.

Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 01
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 02
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 03
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 04

Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 05
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 06
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 07
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 08
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 09
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 10
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 11
Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, 3 особи дістали поранення 12

Автор: 

Конотоп (109) Сумська область (3655)


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а как же тайна следствия? или уже отменили?
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29.12.2023 09:43 Відповісти
Іноді краще промовчати , а не пи@ дякати 😠
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29.12.2023 09:48 Відповісти
хтось же ж має розслідувати це все, а то захотіли, щоби мобілізувати прокурорів, суддів, поліцію та держслужбовців...
але після вилучення бюджетних надходжень у громад, не стане чим латати оці пошкодження
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29.12.2023 10:02 Відповісти
то автівка таки вщент згоріла
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29.12.2023 10:26 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:50 Відповісти
Це було гучно.
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29.12.2023 13:29 Відповісти
 
 