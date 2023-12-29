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Новости Война
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Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения (обновлено)

В результате ракетного удара оккупантов по городу Конотопу Сумской области повреждены помещения станции техобслуживания и жилые дома, 3 гражданских лица получили ранения.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки в г. Конотопе в Сумской области ранены двое гражданских - начато следствие.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил ракетный обстрел г. Конотоп Сумской области. В результате атаки окупантов получили ранения 65-летний и 39-летний гражданские мужчины. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В полиции Сумщины уточнили, что в результате ракетного удара ранения получили 3 гражданских лица, повреждено помещение магазина.

Также в результате суточных атак ранения получило гражданское лицо, повреждены три частных жилых дома, административное здание и два автомобиля.

Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 01
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 02
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 03
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 04

Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 05
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 06
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 07
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 08
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 09
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 10
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 11
Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения 12

Автор: 

Конотоп (122) Сумская область (3106)


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а как же тайна следствия? или уже отменили?
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29.12.2023 09:43 Ответить
Іноді краще промовчати , а не пи@ дякати 😠
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29.12.2023 09:48 Ответить
хтось же ж має розслідувати це все, а то захотіли, щоби мобілізувати прокурорів, суддів, поліцію та держслужбовців...
але після вилучення бюджетних надходжень у громад, не стане чим латати оці пошкодження
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29.12.2023 10:02 Ответить
то автівка таки вщент згоріла
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29.12.2023 10:26 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:50 Ответить
Це було гучно.
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29.12.2023 13:29 Ответить
 
 