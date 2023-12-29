Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения (обновлено)
В результате ракетного удара оккупантов по городу Конотопу Сумской области повреждены помещения станции техобслуживания и жилые дома, 3 гражданских лица получили ранения.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетной атаки в г. Конотопе в Сумской области ранены двое гражданских - начато следствие.
По данным следствия, 29 декабря 2023 года утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил ракетный обстрел г. Конотоп Сумской области. В результате атаки окупантов получили ранения 65-летний и 39-летний гражданские мужчины. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В полиции Сумщины уточнили, что в результате ракетного удара ранения получили 3 гражданских лица, повреждено помещение магазина.
Также в результате суточных атак ранения получило гражданское лицо, повреждены три частных жилых дома, административное здание и два автомобиля.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.