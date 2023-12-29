Последствия ракетного удара по Конотопу: повреждены жилые дома, помещение СТО, 3 человека получили ранения (обновлено)

В результате ракетного удара оккупантов по городу Конотопу Сумской области повреждены помещения станции техобслуживания и жилые дома, 3 гражданских лица получили ранения.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки в г. Конотопе в Сумской области ранены двое гражданских - начато следствие.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил ракетный обстрел г. Конотоп Сумской области. В результате атаки окупантов получили ранения 65-летний и 39-летний гражданские мужчины. Повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В полиции Сумщины уточнили, что в результате ракетного удара ранения получили 3 гражданских лица, повреждено помещение магазина.

Также в результате суточных атак ранения получило гражданское лицо, повреждены три частных жилых дома, административное здание и два автомобиля.























