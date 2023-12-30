Вночі на зранку росіяни обстріляли три громади на Сумщині
Вночі на зранку російські окупанти здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади.
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
Хотінська громада: здійснено 4 вибухи з мінометів.
Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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Ig Shu
показати весь коментар30.12.2023 10:26 Відповісти Мені подобається 1
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