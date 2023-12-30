Росіяни активно застосовують дрони-камікадзе на Таврійському напрямку - близько 100 одиниць на добу, - Штупун

Упродовж останніх трьох днів російські окупанти активно застосовують дрони-камікадзе і намагаються утримувати показник їхнього бойового застосування на рівні приблизно 100 одиниць на добу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону в суботу повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Активність артилерії минулої доби дещо знизилася, але ворог завдавав ракетних та авіаударів. Загалом в оперативній зоні ОСУВ "Таврія" їх зафіксовано 12 і 16 відповідно. Також окупанти провели 40 бойових зіткнень і здійснили 876 артобстрілів. Основні - на Авдіївському напрямку. Там триває утримування загарбників, які не полишають спроб оточити Авдіївку", - розповів він.

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За інформацією речника, відбито 8 атак у районах Степового та Авдіївки і 21 атаку біля Північного, Первомайського та Невельського. Водночас він зазначив: "В останні три дні зменшилася кількість атак, тому що ворог продовжує активно діяти великими групами, великою кількістю бронетехніки. Тобто приблизно якщо говорити, то за кількістю особового складу і бронетехніки, які задіяні, приблизно на одному рівні, але кількість атак зменшилася".

"Мар'їнка та Новомихайлівка. Там ворог активізувався порівняно з попередньою добою. Відбито там 9 атак. Також два рази ворог безуспішно вів штурмові дії на захід від Вербового", - розповів Штупун.

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