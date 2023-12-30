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Міністр оборони Британії Шеппс закликав надати Україні допомогу

грант,шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона і посилити підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Не можна залишати Україну самотужки захищатися від такого деспота, як Путін. Тож настав час посилити нашу підтримку. Вчора Велика Британія розпочала виконання цієї місії, оголосивши про додаткову підтримку протиповітряної оборони.

Тепер увесь світ має наслідувати цей приклад, тому що отримання Україною того, що їй потрібно для перемоги, заощадить усі наші витрати та забезпечить свободу для всіх у довгостроковій перспективі", - написав Шеппс.

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Автор: 

Велика Британія (5573) допомога (8336) Шеппс Грант (63)


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Сэр!
Попросите,будь ласка , у канцлера Шольца
Ракеты Таурус для Украины
Заранее благодарю
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30.12.2023 17:26 Відповісти
Які ж все-таки демократичні країни не поворотні й повільні. У України вже на кінець 2022 мало бути все що потрібно для захисту. Хоча звісно велика подяка платникам податків країн союзників та політикам за допомогу й на тому рівні що є.
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30.12.2023 18:15 Відповісти
Щиро дякуємо Великій Британії та особисто міністру оборони
Гранту Штеппсу за допомогу Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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30.12.2023 20:20 Відповісти
 
 