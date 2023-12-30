Міністр оборони Британії Шеппс закликав надати Україні допомогу

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона і посилити підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Не можна залишати Україну самотужки захищатися від такого деспота, як Путін. Тож настав час посилити нашу підтримку. Вчора Велика Британія розпочала виконання цієї місії, оголосивши про додаткову підтримку протиповітряної оборони.

Тепер увесь світ має наслідувати цей приклад, тому що отримання Україною того, що їй потрібно для перемоги, заощадить усі наші витрати та забезпечить свободу для всіх у довгостроковій перспективі", - написав Шеппс.

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