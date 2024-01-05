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Кабмін удосконалив порядок надання ВПО житла для тимчасового проживання

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впо

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають:

• Перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями.

Тепер туди входять, в тому числі, сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

• Розширено можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

• Відтепер ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

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Автор: Володимир Янченко
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У нас на заході України повно по селах пустих хат, можна викупляти чи домовлятись. Правда з роботою туго. Всі хочуть Львів, наприклад. А в селах повно пустих хат...
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06.01.2024 01:20 Відповісти
 
 