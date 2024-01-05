Кабмін удосконалив порядок надання ВПО житла для тимчасового проживання

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають:

• Перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями.

Тепер туди входять, в тому числі, сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

• Розширено можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

• Відтепер ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

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