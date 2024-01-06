Вночі сили ППО знешкодили "Шахед" на Хмельниччині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Хмельницькій області сили ППО знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".
Інформація про травмованих чи загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.01.2024 09:54
+5 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.01.2024 10:07
+2 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.01.2024 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Там сейчас отопительный сезон в самом разгаре, цапики тоже должны страдать
Вова, дай команду!