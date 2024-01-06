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ППО (1825) Хмельниччина (662) дрони (2493)

Вночі сили ППО знешкодили "Шахед" на Хмельниччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Хмельницькій області сили ППО знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".
Інформація про травмованих чи загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Знищено 2 з 2 ворожих "Шахедів", - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А тому, що їх дуже мало. Херпіду, як завжди пообіцяв і забувся, як і про мільярдний ліс та зарплату вчителям по 4 штуки баксів. Нікого не хочу образити, розумію що важко, влада 5 років фактично нічого не робила, а тільки обіцяла і піарилася і то не на партійні гроші, а за бюджетні. Читаєш зранку; збили 2 шахеди, відео про влучання в БМП і фактичнло все. А кацапи обстріляли 10 сіл в Харківській області, обстріляли знову Очаків, обстріляли Херсон...знищили тето і тето...
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06.01.2024 09:54
+5
Можете формувати хоч з юристів, хоч з економістів, хоч з "95 кварталу", головне, що за 5 років свого одноосібного правління Херпіду для оборони країни зробив нуль. Правда для оборони ворога багато, бо і нас немає в достатній кількості своїх ркет, немає САУ, танків, бронемашин, дронів, РЕБ..., зате є марафон, кіносеріали і малоросійський "квартал".
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06.01.2024 10:07
+2
Хто б отого вавана сьогодні під св'ято тай ''охрестив'' чимось важезним.
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06.01.2024 10:31
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Почему перестали летать шохеды намацкву?
Там сейчас отопительный сезон в самом разгаре, цапики тоже должны страдать
Вова, дай команду!
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06.01.2024 09:45 Відповісти
А тому, що їх дуже мало. Херпіду, як завжди пообіцяв і забувся, як і про мільярдний ліс та зарплату вчителям по 4 штуки баксів. Нікого не хочу образити, розумію що важко, влада 5 років фактично нічого не робила, а тільки обіцяла і піарилася і то не на партійні гроші, а за бюджетні. Читаєш зранку; збили 2 шахеди, відео про влучання в БМП і фактичнло все. А кацапи обстріляли 10 сіл в Харківській області, обстріляли знову Очаків, обстріляли Херсон...знищили тето і тето...
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06.01.2024 09:54 Відповісти
Предлагаю формировать отряды камикадзе из юристов, экономистов, экологов и политологов.Все равно от них толку никакого
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06.01.2024 10:01 Відповісти
Можете формувати хоч з юристів, хоч з економістів, хоч з "95 кварталу", головне, що за 5 років свого одноосібного правління Херпіду для оборони країни зробив нуль. Правда для оборони ворога багато, бо і нас немає в достатній кількості своїх ркет, немає САУ, танків, бронемашин, дронів, РЕБ..., зате є марафон, кіносеріали і малоросійський "квартал".
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06.01.2024 10:07 Відповісти
вафан занят, готовит вечерний пейсдежь...
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06.01.2024 10:14 Відповісти
Хто б отого вавана сьогодні під св'ято тай ''охрестив'' чимось важезним.
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06.01.2024 10:31 Відповісти
та можна і ремінцем, головне, по правильному місцю
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06.01.2024 10:40 Відповісти
20, те, нах...
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06.01.2024 15:04 Відповісти
А тому що розісрали всіх "Бобрів " які потовкли хіба що вікна в масковських бізнес -центрах.
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06.01.2024 17:07 Відповісти
Московиты утверждают.,что дислоцированные в Румынии Ф-16 бомбили Крым?
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06.01.2024 10:32 Відповісти
чо? Але з їх пабликів станеться. Всяке.
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06.01.2024 10:38 Відповісти
 
 