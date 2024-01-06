Вночі сили ППО знешкодили "Шахед" на Хмельниччині

У Хмельницькій області сили ППО знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed".

Інформація про травмованих чи загиблих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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