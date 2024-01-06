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Ворог завдав ракетних ударів по Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 6 січня ворог ударив по Харківщині ракетами С-300.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучання триває", - йдеться у повідомленні.
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Ні Ратушний, ні Бабіч, ні Сафронов, ні Каракай, ні Марінченко... навіть посмертно не удостоїлися ордена "За заслуги", ні медаллі "Захиснику Вітчизни" взагалі ніяких нагород, ну загинули за Україну і Бог з ними, їм вже не треба... Зате нагороди мають кварталівці "янукович" і "лисий" , монатік і могилевська і ще купа непотребу , який НІЧОГО доброго не зробили для України ...НІ-ЧО-ГО !!!
Суди і рада танцюють на кістках загиблих.
Квартал захопив Україну і це Біда століття.
За 30 останніх років була рідна тільки назва країни а держслужбовці працювали на росію.
Ніхто нічого не змінив, і вже не змінить, бо какая разніца залишилась на диванах і квартальних шоу сидіти і просирати країну.
Без толкового господаря нічого доброго не буде, тільки плач і стогін на руїнах.
Переселяй не переселяй, мізки заточені на какая разніца, будь хто прідьот,нам всьоравно уже і т.п., лішь би не стрілялі.
ТЬФУ
і тут не толковий господар потрябен а такий як Каддафі або Піночет.
але без жорстокого знищення...
я маю на увазі Залужного
бо ті кого Ви назвали, йти від корита не збираються і просто господар не допоможе.
вже був і хороший пасічник і фермер з досвідом...
лиш китайський сценарій але законний.
і починати не з конюха чи сантехніка а з президента
@NewTaras_Reborn
Мы вам не дадим далекобойные ракеты, а если дадим то россию обстреливать нельзя. А вот россии мы ракеты не дадим, но продадим комплектующие для этих ракет, которыми ей обстреливать можно. ****! Как же меня за...ала эта игра в политику. Как же за...ала трусость мира перед злом!