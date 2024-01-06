Ворог завдав ракетних ударів по Харківщині

Зранку 6 січня ворог ударив по Харківщині ракетами С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучання триває", - йдеться у повідомленні.

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