Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, у Жешуві підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.
Про це інформує газета Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними видання, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.
Газета зазначає, що щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення, скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм, а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.
Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.
Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п’ятниці поки не ухвалив остаточного рішення.
З 6 листопада в Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.
Будь ласка, зачекайте...
Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
А те що зробили поляки, це навіть не вихід з якихось домовленостів, це за рахунок українців, вибити гроші з ЄС. В цьому плані, вони не гірші за мордярів.
Любі розмови про виготовлення української зброї у польщі - це брєд. Гіршого союзника за ляха важко придумати.
повії за анал не сплачують половину грошей борделю
це доп послуга яка "невідома" борделю
тобто ці умовні сто долярів за анал вона бере собі а не сплачує половину власнику борделю
як вони можуть бути проти аналу? 😁
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
Хочется донести до уважаемых крестьян,что в современных реалиях город без села проживёт,а вот село без города-нет.На нашем немецком примере можно сказать что у нас это уже давно минус гешефт,учитывая все дотации из бюджета,так сказать просто дань старине ради сохранения данного класса общества. Хотя я лично убеждён что было бы гораздо дешевле послать их всем кагалом на@уй и закупать агропродукцию например в Украине,сосредоточившись на технопроизводствах.
Є претензії до кукурудзи - ******** блокуйте Варшаву
Нє, *****, "соколи" прилізли на кордон з країною,яка ті голі сраки криє...
Ви не сокОли,які літають а ті сокОли, що гори обсирають