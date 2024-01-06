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Новини За кордоном
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Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, у Жешуві підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це інформує газета Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними видання, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери обіцяють з 4 січня знову заблокувати перехід у Шегінях

Газета зазначає, що щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення, скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм, а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п’ятниці поки не ухвалив остаточного рішення. 

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З 6 листопада в Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.
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Топ коментарі
+17
можно подписать что угодно, но осадок останется навсегда.
Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
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06.01.2024 17:03
+14
Якби переходів було б більше, то підтягнулись би працівники, наприклад, польських швейних підприємств з вимогами заборонити подібне виробництво в Україні, щоб мати сталий ринок збуту. Чи повії проти аналу, а може навпаки за, стали б блокувати вільний українсько-польський перехід. Могло б бути безліч варіантів. Тому пропоную збільшити кількість переходів в сотню раз. Хай польська економіка встане, бо всі робітники будуть чатувати на українському кордоні.
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06.01.2024 17:07
+11
там потім ще словацькі вчителі будуть перекривати перехід Вишнє Німеьке-Ужгород. Будуть вимагати від уряду Фіцо підвищення зарплатні.
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
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06.01.2024 17:11
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а інші три пункти ? що там треба підписати ?
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06.01.2024 17:01 Відповісти
можно подписать что угодно, но осадок останется навсегда.
Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
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06.01.2024 17:03 Відповісти
Надійних партнерів ніколи не було,їх просто не існує в світі. Якщо є якісь домовленості між країнами, то ці домовленості будуть діяти лиш доти, доки це буде вигідно обом країнам.
А те що зробили поляки, це навіть не вихід з якихось домовленостів, це за рахунок українців, вибити гроші з ЄС. В цьому плані, вони не гірші за мордярів.
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06.01.2024 17:39 Відповісти
ни один человек/нация которому присущи понятия этики и морали в данной ситуации так бы не поступили. Можно было бы блокировать брюссель например, но из всех способов они выбрали самый мерзкий и циничный. Почти как кацапы
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06.01.2024 17:45 Відповісти
Ну этим, прости господи фермерам, в обмен на их требования запретить импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, можно было бы предложить самим отказаться от импорта в Украину и страны Евросоюза.
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06.01.2024 18:33 Відповісти
Єті фєрмєри хочуть бабла і безкоштовних кредитів. Їх наша аграрка не турбує.
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06.01.2024 18:35 Відповісти
"Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці."
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06.01.2024 18:41 Відповісти
100%
Любі розмови про виготовлення української зброї у польщі - це брєд. Гіршого союзника за ляха важко придумати.
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06.01.2024 18:34 Відповісти
Якби переходів було б більше, то підтягнулись би працівники, наприклад, польських швейних підприємств з вимогами заборонити подібне виробництво в Україні, щоб мати сталий ринок збуту. Чи повії проти аналу, а може навпаки за, стали б блокувати вільний українсько-польський перехід. Могло б бути безліч варіантів. Тому пропоную збільшити кількість переходів в сотню раз. Хай польська економіка встане, бо всі робітники будуть чатувати на українському кордоні.
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06.01.2024 17:07 Відповісти
вони житимуть на субсидії .
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06.01.2024 17:09 Відповісти
на *********
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06.01.2024 17:45 Відповісти
ви необізнані шановний!
повії за анал не сплачують половину грошей борделю
це доп послуга яка "невідома" борделю
тобто ці умовні сто долярів за анал вона бере собі а не сплачує половину власнику борделю
як вони можуть бути проти аналу? 😁
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06.01.2024 17:25 Відповісти
Не знаю. Я вже відійшов від ,,большого спорта,, Практикую дома.
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06.01.2024 17:29 Відповісти
там потім ще словацькі вчителі будуть перекривати перехід Вишнє Німеьке-Ужгород. Будуть вимагати від уряду Фіцо підвищення зарплатні.
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
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06.01.2024 17:11 Відповісти
Якісь не фермери, а якісь касапи..
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06.01.2024 17:12 Відповісти
Вистава!
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06.01.2024 17:26 Відповісти
курва шляхетная презираю и ненавижу поляков я столкнулся лично с ними в вопросе своего уже покойного не дождавшегося справедливости тестя УКРАИНЕЦ ГРАЖДАНИН ПОЛЬШИ 1939 ГОДА рождения ПО предательству поляков и их прямого соучастия со Сталиным геноцидом выселили в УССР и Сибирь Дальний Восток граждан Польши-- НО украинцев... отобрав у них земли озера поля леса...дома скотину сожгли все Православные Храмы и все архивы приняли потом Закон о карте поляка в котором-- прямо написали что эти выселенные и их потомки никогда не получат карту поляка... а операция Висла 1947 года когда оставшихся украинцев-- сделали насильственно поляками то что делает сегодня ***** с детьми с Украины делая их кацапами.. и главное что до сих пор ПОЛЬША НЕ ПОКАЯЛАСЬ И НЕ ОСУДИЛА СВОЕ СОУЧАСТИЕ В ГЕНОЦИДЕ УКРАИНЦЕВ ВМЕСТЕ С КОММУНЯКАМИ СТАЛИНИСТАМИ... и смотрите эти фэрмэры добились себе преференций а я сразу говорил хитрожопое быдло крестьянское польское добивается преференций за счет Украины мы утратили прямых 4 млрд долларов и будет еще терять половину 2 млрд по штрафам и просрочкам никого не ефет забастовка и форс мажор.. украинской стороны пор вине поляков. Просрочили доставку все плати неустойку в размере 200% стоимости товара груза... а мы еще молчим когда поилки своего рота открывают по поводу какой то резни в Волыне только поляки не говорят что причиной такого стал факт убийства многодетной семьи с 8 детьми УКРАИНЦЕВ --с изнасилованием вспарыванием животов отрезанием языка ушей и глаз польским быдлом в пьяном угаре.. вполне допускали свидетели тех мест что возможно то кто то творил чудовищные преступления и в отношения украинцев и поляков как третья неустановленная сторона догадайтесь сразу как называется град столица тех подонков правильно Масквабад.. сейчас все то повторяются бабло не пахнет думаю когда то украинцы найдут тех кто отрабатывал на границах 30 серебряников от кацапов.... и поляков и словаков и венгров и им воздастся..
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06.01.2024 17:26 Відповісти
Было всегда такое чувство что современные работники от сохи,чей труд несомненно почётен и важен,особым умом не отличаются. У нас тоже на сегодня многочисленные акции сельскохозяйственников ,которые всё блокируют и совершают по стране многосотенкилометровые марши по стране на новеньких тракторах John Deere ,каждый из которых стоит сотни тысяч Евро. Так же как и в Польше становится известно что данное движение направляют ультраправые у@баны из афд и прочая пророссийская мразь,вплоть до впрямую агентуры.
Хочется донести до уважаемых крестьян,что в современных реалиях город без села проживёт,а вот село без города-нет.На нашем немецком примере можно сказать что у нас это уже давно минус гешефт,учитывая все дотации из бюджета,так сказать просто дань старине ради сохранения данного класса общества. Хотя я лично убеждён что было бы гораздо дешевле послать их всем кагалом на@уй и закупать агропродукцию например в Украине,сосредоточившись на технопроизводствах.
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06.01.2024 17:26 Відповісти
Поляки то якесь суцільне лайно стало.. бажаю щиро їм шальну ракету у Варшаву. Має отрезвити.
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06.01.2024 17:28 Відповісти
ну чего сразу шальну? они и обычную схавают ноту предъявят, кулаком погрозят)
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06.01.2024 17:50 Відповісти
вони доб'ються шо нас окупують і ми прийдемо сюди вже не в якості пригноблених бєшєнців, а тоді вже буде пізно пити боржомі
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06.01.2024 17:29 Відповісти
У поляків нова технологія протесту - будь які вимоги груп суспільства - душити українців ( блокувати кордон ).
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06.01.2024 17:34 Відповісти
Це технологія не поляків. Це технологія їх кукловодів із Кремля.
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06.01.2024 17:40 Відповісти
..Коли ж цей маразм закінчиться !?
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06.01.2024 17:50 Відповісти
За законом ЄС, Україна мала право на всі безперешкодні поїздки Збитки завдані внаслідок блокування кордону повинні бути відшкодовані в повному обсязі винною стороною і тими хто це допустив. Чому досі не має судових позовів в суди ЄС? Не покаране беззаконня спонукає до подальшого порушення права.
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06.01.2024 17:55 Відповісти
боятся усугубить отношения с поляками. Платить-то им придется. А они возьмут завтра, и военный транзит закроют. А потом вступ до ЕС и НАТО. Вот такие скоты
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06.01.2024 18:56 Відповісти
Войско польське на РОВЕРАХ kurwa
Є претензії до кукурудзи - ******** блокуйте Варшаву
Нє, *****, "соколи" прилізли на кордон з країною,яка ті голі сраки криє...
Ви не сокОли,які літають а ті сокОли, що гори обсирають
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06.01.2024 18:10 Відповісти
"То це ж вже було!"(с)
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06.01.2024 18:12 Відповісти
Ляхи всю історію намагалися використовувати українців як холопів, рабів, навіть після 2014 року...в 2022 році вони просто обдристались, що війна може зайти на Річь Посполіту, однак страх минає...що ляхи, що мадьяри, що османи - дзеркальне відображення кацапів, тільки боягузлівише...
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06.01.2024 19:04 Відповісти
Путін хотів би зробити паузу в бойових діях, каже генерал Роман Полько в інтервю порталу Wprost. І вказує на мету заради якої це відбуваєтиметься. "Я був би не проти виключити угорців з НАТО, тому що Орбан відкрито підтримує терориста путіна." Генерал Полько підбиває підсумки майже дворічної війни в Україні. Він стверджує, що обіцянки Європи та США "виконані на 50 відсотків". Колишній командир елітного підрозділу GROM стверджує, що путін бачачи проблеми України, хотів би зробити паузу в бойових діях, а далі під виглядом перемир'я відновити свій бойовий потенціал, а коли це зробить, то завдасти нового удару, тому що його мета - не Україна, а новий геополітичний порядок, і підкорення Центрально-Східної Європи.
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06.01.2024 19:07 Відповісти
 
 