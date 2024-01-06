Прекращение блокады границы: Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным издания, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

Газета отмечает, что по вопросу субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение, отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм, а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

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Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду. В то же время источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.

С 6 ноября в Польше также блокируются пограничные переходы в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Там протестуют перевозчики с требованием отменить транспортный безвиз для Украины и вернуть разрешительную систему на перевозку.