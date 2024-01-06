Прекращение блокады границы: Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.
Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным издания, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.
Газета отмечает, что по вопросу субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение, отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм, а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.
Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.
Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду. В то же время источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.
С 6 ноября в Польше также блокируются пограничные переходы в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Там протестуют перевозчики с требованием отменить транспортный безвиз для Украины и вернуть разрешительную систему на перевозку.
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Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
А те що зробили поляки, це навіть не вихід з якихось домовленостів, це за рахунок українців, вибити гроші з ЄС. В цьому плані, вони не гірші за мордярів.
Любі розмови про виготовлення української зброї у польщі - це брєд. Гіршого союзника за ляха важко придумати.
повії за анал не сплачують половину грошей борделю
це доп послуга яка "невідома" борделю
тобто ці умовні сто долярів за анал вона бере собі а не сплачує половину власнику борделю
як вони можуть бути проти аналу? 😁
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
Хочется донести до уважаемых крестьян,что в современных реалиях город без села проживёт,а вот село без города-нет.На нашем немецком примере можно сказать что у нас это уже давно минус гешефт,учитывая все дотации из бюджета,так сказать просто дань старине ради сохранения данного класса общества. Хотя я лично убеждён что было бы гораздо дешевле послать их всем кагалом на@уй и закупать агропродукцию например в Украине,сосредоточившись на технопроизводствах.
Є претензії до кукурудзи - ******** блокуйте Варшаву
Нє, *****, "соколи" прилізли на кордон з країною,яка ті голі сраки криє...
Ви не сокОли,які літають а ті сокОли, що гори обсирають