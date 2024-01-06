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Новости За рубежом
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блокада (1651) граница (4740) Польша (7474)

Прекращение блокады границы: Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блокада,фура,кордон,польща,фури

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным издания, Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

Газета отмечает, что по вопросу субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение, отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм, а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.

Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

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Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду. В то же время источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.

С 6 ноября в Польше также блокируются пограничные переходы в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Там протестуют перевозчики с требованием отменить транспортный безвиз для Украины и вернуть разрешительную систему на перевозку.
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Топ комментарии
+17
можно подписать что угодно, но осадок останется навсегда.
Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
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06.01.2024 17:03
+14
Якби переходів було б більше, то підтягнулись би працівники, наприклад, польських швейних підприємств з вимогами заборонити подібне виробництво в Україні, щоб мати сталий ринок збуту. Чи повії проти аналу, а може навпаки за, стали б блокувати вільний українсько-польський перехід. Могло б бути безліч варіантів. Тому пропоную збільшити кількість переходів в сотню раз. Хай польська економіка встане, бо всі робітники будуть чатувати на українському кордоні.
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06.01.2024 17:07
+11
там потім ще словацькі вчителі будуть перекривати перехід Вишнє Німеьке-Ужгород. Будуть вимагати від уряду Фіцо підвищення зарплатні.
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
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06.01.2024 17:11
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Правила форума Совет форумчан
а інші три пункти ? що там треба підписати ?
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06.01.2024 17:01 Ответить
можно подписать что угодно, но осадок останется навсегда.
Польша - ненадійний партнер и на нее никогда нельзя рассчитывать и не иметь никаких дел на будущее.
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06.01.2024 17:03 Ответить
Надійних партнерів ніколи не було,їх просто не існує в світі. Якщо є якісь домовленості між країнами, то ці домовленості будуть діяти лиш доти, доки це буде вигідно обом країнам.
А те що зробили поляки, це навіть не вихід з якихось домовленостів, це за рахунок українців, вибити гроші з ЄС. В цьому плані, вони не гірші за мордярів.
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06.01.2024 17:39 Ответить
ни один человек/нация которому присущи понятия этики и морали в данной ситуации так бы не поступили. Можно было бы блокировать брюссель например, но из всех способов они выбрали самый мерзкий и циничный. Почти как кацапы
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06.01.2024 17:45 Ответить
Ну этим, прости господи фермерам, в обмен на их требования запретить импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, можно было бы предложить самим отказаться от импорта в Украину и страны Евросоюза.
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06.01.2024 18:33 Ответить
Єті фєрмєри хочуть бабла і безкоштовних кредитів. Їх наша аграрка не турбує.
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06.01.2024 18:35 Ответить
"Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці."
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06.01.2024 18:41 Ответить
100%
Любі розмови про виготовлення української зброї у польщі - це брєд. Гіршого союзника за ляха важко придумати.
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06.01.2024 18:34 Ответить
Якби переходів було б більше, то підтягнулись би працівники, наприклад, польських швейних підприємств з вимогами заборонити подібне виробництво в Україні, щоб мати сталий ринок збуту. Чи повії проти аналу, а може навпаки за, стали б блокувати вільний українсько-польський перехід. Могло б бути безліч варіантів. Тому пропоную збільшити кількість переходів в сотню раз. Хай польська економіка встане, бо всі робітники будуть чатувати на українському кордоні.
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06.01.2024 17:07 Ответить
вони житимуть на субсидії .
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06.01.2024 17:09 Ответить
на *********
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06.01.2024 17:45 Ответить
ви необізнані шановний!
повії за анал не сплачують половину грошей борделю
це доп послуга яка "невідома" борделю
тобто ці умовні сто долярів за анал вона бере собі а не сплачує половину власнику борделю
як вони можуть бути проти аналу? 😁
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06.01.2024 17:25 Ответить
Не знаю. Я вже відійшов від ,,большого спорта,, Практикую дома.
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06.01.2024 17:29 Ответить
там потім ще словацькі вчителі будуть перекривати перехід Вишнє Німеьке-Ужгород. Будуть вимагати від уряду Фіцо підвищення зарплатні.
А у лютому угорськи виноградарі перекриють перехід Лужанка-Берегшурань. Будуть вимагати від уряду Орбана дотацій для виноградарства.
Гарну схему придумали у кремлі для підвищення рівня життя громадян у країнах східної частини ЄС.
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06.01.2024 17:11 Ответить
Якісь не фермери, а якісь касапи..
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06.01.2024 17:12 Ответить
Вистава!
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06.01.2024 17:26 Ответить
курва шляхетная презираю и ненавижу поляков я столкнулся лично с ними в вопросе своего уже покойного не дождавшегося справедливости тестя УКРАИНЕЦ ГРАЖДАНИН ПОЛЬШИ 1939 ГОДА рождения ПО предательству поляков и их прямого соучастия со Сталиным геноцидом выселили в УССР и Сибирь Дальний Восток граждан Польши-- НО украинцев... отобрав у них земли озера поля леса...дома скотину сожгли все Православные Храмы и все архивы приняли потом Закон о карте поляка в котором-- прямо написали что эти выселенные и их потомки никогда не получат карту поляка... а операция Висла 1947 года когда оставшихся украинцев-- сделали насильственно поляками то что делает сегодня ***** с детьми с Украины делая их кацапами.. и главное что до сих пор ПОЛЬША НЕ ПОКАЯЛАСЬ И НЕ ОСУДИЛА СВОЕ СОУЧАСТИЕ В ГЕНОЦИДЕ УКРАИНЦЕВ ВМЕСТЕ С КОММУНЯКАМИ СТАЛИНИСТАМИ... и смотрите эти фэрмэры добились себе преференций а я сразу говорил хитрожопое быдло крестьянское польское добивается преференций за счет Украины мы утратили прямых 4 млрд долларов и будет еще терять половину 2 млрд по штрафам и просрочкам никого не ефет забастовка и форс мажор.. украинской стороны пор вине поляков. Просрочили доставку все плати неустойку в размере 200% стоимости товара груза... а мы еще молчим когда поилки своего рота открывают по поводу какой то резни в Волыне только поляки не говорят что причиной такого стал факт убийства многодетной семьи с 8 детьми УКРАИНЦЕВ --с изнасилованием вспарыванием животов отрезанием языка ушей и глаз польским быдлом в пьяном угаре.. вполне допускали свидетели тех мест что возможно то кто то творил чудовищные преступления и в отношения украинцев и поляков как третья неустановленная сторона догадайтесь сразу как называется град столица тех подонков правильно Масквабад.. сейчас все то повторяются бабло не пахнет думаю когда то украинцы найдут тех кто отрабатывал на границах 30 серебряников от кацапов.... и поляков и словаков и венгров и им воздастся..
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06.01.2024 17:26 Ответить
Было всегда такое чувство что современные работники от сохи,чей труд несомненно почётен и важен,особым умом не отличаются. У нас тоже на сегодня многочисленные акции сельскохозяйственников ,которые всё блокируют и совершают по стране многосотенкилометровые марши по стране на новеньких тракторах John Deere ,каждый из которых стоит сотни тысяч Евро. Так же как и в Польше становится известно что данное движение направляют ультраправые у@баны из афд и прочая пророссийская мразь,вплоть до впрямую агентуры.
Хочется донести до уважаемых крестьян,что в современных реалиях город без села проживёт,а вот село без города-нет.На нашем немецком примере можно сказать что у нас это уже давно минус гешефт,учитывая все дотации из бюджета,так сказать просто дань старине ради сохранения данного класса общества. Хотя я лично убеждён что было бы гораздо дешевле послать их всем кагалом на@уй и закупать агропродукцию например в Украине,сосредоточившись на технопроизводствах.
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06.01.2024 17:26 Ответить
Поляки то якесь суцільне лайно стало.. бажаю щиро їм шальну ракету у Варшаву. Має отрезвити.
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06.01.2024 17:28 Ответить
ну чего сразу шальну? они и обычную схавают ноту предъявят, кулаком погрозят)
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06.01.2024 17:50 Ответить
вони доб'ються шо нас окупують і ми прийдемо сюди вже не в якості пригноблених бєшєнців, а тоді вже буде пізно пити боржомі
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06.01.2024 17:29 Ответить
У поляків нова технологія протесту - будь які вимоги груп суспільства - душити українців ( блокувати кордон ).
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06.01.2024 17:34 Ответить
Це технологія не поляків. Це технологія їх кукловодів із Кремля.
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06.01.2024 17:40 Ответить
..Коли ж цей маразм закінчиться !?
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06.01.2024 17:50 Ответить
За законом ЄС, Україна мала право на всі безперешкодні поїздки Збитки завдані внаслідок блокування кордону повинні бути відшкодовані в повному обсязі винною стороною і тими хто це допустив. Чому досі не має судових позовів в суди ЄС? Не покаране беззаконня спонукає до подальшого порушення права.
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06.01.2024 17:55 Ответить
боятся усугубить отношения с поляками. Платить-то им придется. А они возьмут завтра, и военный транзит закроют. А потом вступ до ЕС и НАТО. Вот такие скоты
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06.01.2024 18:56 Ответить
Войско польське на РОВЕРАХ kurwa
Є претензії до кукурудзи - ******** блокуйте Варшаву
Нє, *****, "соколи" прилізли на кордон з країною,яка ті голі сраки криє...
Ви не сокОли,які літають а ті сокОли, що гори обсирають
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06.01.2024 18:10 Ответить
"То це ж вже було!"(с)
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06.01.2024 18:12 Ответить
Ляхи всю історію намагалися використовувати українців як холопів, рабів, навіть після 2014 року...в 2022 році вони просто обдристались, що війна може зайти на Річь Посполіту, однак страх минає...що ляхи, що мадьяри, що османи - дзеркальне відображення кацапів, тільки боягузлівише...
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06.01.2024 19:04 Ответить
Путін хотів би зробити паузу в бойових діях, каже генерал Роман Полько в інтервю порталу Wprost. І вказує на мету заради якої це відбуваєтиметься. "Я був би не проти виключити угорців з НАТО, тому що Орбан відкрито підтримує терориста путіна." Генерал Полько підбиває підсумки майже дворічної війни в Україні. Він стверджує, що обіцянки Європи та США "виконані на 50 відсотків". Колишній командир елітного підрозділу GROM стверджує, що путін бачачи проблеми України, хотів би зробити паузу в бойових діях, а далі під виглядом перемир'я відновити свій бойовий потенціал, а коли це зробить, то завдасти нового удару, тому що його мета - не Україна, а новий геополітичний порядок, і підкорення Центрально-Східної Європи.
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06.01.2024 19:07 Ответить
 
 