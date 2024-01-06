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Мінінфраструктури (691) пункт незламності (30)

В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

пункт,незламності

В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-акаунт Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України.

Як зазначено в повідомленні, під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів Незламності команда Міністерства провела перевірку статусу готовності Пунктів Незламності до прийому населення.

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"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – сказав очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков.

У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності", таким чином забезпечивши необхідне число для кожного регіону.

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Топ коментарі
+25
Пункти незламності, це абсолютно непотрібна річ для людей, але дуже потрібна річ для чиновників, які розпилюють мільярди собі в кишені під виглядом фінансування цього непотрібну.
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06.01.2024 19:22
+18
Мене вже нудить від "незламності" та "потужності" всього, що робить ця влада!
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
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06.01.2024 19:32
+12
Незламні - це ті, хто пішов Україну захищати. Все решта зелений цирк.
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06.01.2024 19:23
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раССєя заплатить..
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06.01.2024 19:17 Відповісти
Пункти незламності, це абсолютно непотрібна річ для людей, але дуже потрібна річ для чиновників, які розпилюють мільярди собі в кишені під виглядом фінансування цього непотрібну.
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06.01.2024 19:22 Відповісти
Очень даже полезная!Мусора где греться будут?)))Прошлую зиму часто приходилось мимо ходить( с собакеном поздно вечером)-стоит пару машин(в камуфляже и просто патрульные),печка топится,кофеём пахнет,и судя по шуму-очень даже весело внутри.Так что не наезжайте!)))
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06.01.2024 19:44 Відповісти
так, а ще це "пункти імпотентності" ЗЄвлади, яка не змогла запобігти війні через посилення Держави Україна
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06.01.2024 20:05 Відповісти
Есть несколько юрт незламности,наши казахи их поставили,там баурсаки,чай и плов
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06.01.2024 19:22 Відповісти
Де це, де це.
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06.01.2024 19:59 Відповісти
Прелесно
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06.01.2024 20:18 Відповісти
Те село, яке захищає нас, а не шоркається по кав'ярнях, звісно, без юрт. Не здивована
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10.01.2024 21:11 Відповісти
А барабанами, овочерізками і електросковорідками за 700 тисяч гривень штука вони всі вже забезпечені?

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06.01.2024 19:22 Відповісти
И еще проэкторы, для демонтрации порнофилтмов
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06.01.2024 19:41 Відповісти
І відразу проблема з мобілізацією вирішиться.
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07.01.2024 03:09 Відповісти
Незламні - це ті, хто пішов Україну захищати. Все решта зелений цирк.
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06.01.2024 19:23 Відповісти
То лохи, котрі вмирають в той час коли розумні п'ють смузі в штанцях з підворотами, качають біцуху і катаються на сноубордах в Буковелі.
Якщо що- я один з тих лохів. Це для модератора. Бо розумні зараз почнуть скаржитися про образу військових.
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06.01.2024 20:00 Відповісти
Найбільша наша хохма (була в навчальному центрі) - ви теж підписали контракт з ЗСУ? І психіатр написав здоровий???
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06.01.2024 20:37 Відповісти
"У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності""...
🤢
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06.01.2024 19:27 Відповісти
Коли ви всі нажеретесь, тоді я пошлю вас. Яр холодний, скільки тобі заплатили, шоб ти зараз так опустився
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06.01.2024 20:02 Відповісти
Та я вже давно повечеряв.
А хто Холодному щось платить щоби він "так опустився"?
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06.01.2024 20:16 Відповісти
Вам обом
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06.01.2024 20:19 Відповісти
Нам обом? Може ще й з однієї каси?
Ви по собі міряєте, чи так - аби ляпнути?
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06.01.2024 20:24 Відповісти
Відпочий, падло заробітчанське. Так зрозуміло? Не наважся до мене хоч торкнутись.
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06.01.2024 20:28 Відповісти
Та я так й подумав - "навіщо чіпати те біснувате лайно"...?
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06.01.2024 20:34 Відповісти
Каса в вас одна. Зелена
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06.01.2024 20:39 Відповісти
Ну воно вже стареньке, ви або синулька, або зятьок. Не важливо, сучки
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06.01.2024 20:41 Відповісти
Та він особливо і не піднімався. Провокатор-стукач.
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07.01.2024 20:36 Відповісти
Мене вже нудить від "незламності" та "потужності" всього, що робить ця влада!
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
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06.01.2024 19:32 Відповісти
Зате Вовік не Барига і в нього немає Рошен.
Лише ;Грін Філмс;. І ще дві кінокомпанії.
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06.01.2024 20:03 Відповісти
ну але ж це не зачинена Ліпєцкая фабрика
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06.01.2024 20:24 Відповісти
Ну да. То, что счета и акции фабрики арестовали еще весной 2014 года и арест постоянно продлевался, лохам было не известно. Им это не доложили по Г+Г
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06.01.2024 20:42 Відповісти
лохів це й не цікавило, коли навіть їм в харю тикав що Ліпєцкая закрита, все одно верещали як свині "Мародьор"
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06.01.2024 21:20 Відповісти
Мудрий наріт тупий, як валянок. Такого лоха не розвести - сором. От зелень і розвела. Шкода, що адекватні люди під цей п*здець попали.
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06.01.2024 22:09 Відповісти
От завзяті пиляки бюджету. Захоплююсь!
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06.01.2024 19:35 Відповісти
А барабани там є?
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06.01.2024 19:39 Відповісти
То не цьому сезоні.
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06.01.2024 19:43 Відповісти
Незламні-наші воїни,які захищають Україну.Зелена влада назвала пункти обігріву пунктами незламності і мільйони гривень знову йдуть у їх кишені.
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06.01.2024 19:43 Відповісти
А пункти незламності відкрили теж - скляні ?
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06.01.2024 20:05 Відповісти
Сейчас уже большой вопрос по целесообразности наличия этих пунктов. Как бомбоубежища они мало пригодны, все плиты, если шо, упадут на голову. Защиту энергосистемы улучшили и вероятность блекаута ещё менее вероятна чем в прошлом году.
Всякие печеньки и сухарики, вода - для показухи. Все это со временем теряет сроки годности, его списывают и выбрасывают (выливают).
Единственный от них плюс - пиар для власти и распил бабла через подконтрольных подрядчиков, которые делают там ремонты, закупают барабаны и прочее.
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06.01.2024 20:07 Відповісти
Все що завгодно робиться в Україні, тільки нічого не робиться для перемоги. ***** ті пункти? Дрони потрібні, зброя потрібна.
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06.01.2024 21:11 Відповісти
Владі байдуже на чому державні гроші пиляти.
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06.01.2024 21:37 Відповісти
Те що я бачив це не пугкти незламності, а спокусливі мішені для рашистських ракет. За гроші партнерів шобла негідників побудувала пункти для концентрації населення і ще й показала місцезнаходження на мапах міст.
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07.01.2024 00:15 Відповісти
 
 