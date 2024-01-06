В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності", - Мініфраструктури
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В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням фейсбук-акаунт Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України.
Як зазначено в повідомленні, під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів Незламності команда Міністерства провела перевірку статусу готовності Пунктів Незламності до прийому населення.
"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – сказав очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков.
У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності", таким чином забезпечивши необхідне число для кожного регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо що- я один з тих лохів. Це для модератора. Бо розумні зараз почнуть скаржитися про образу військових.
🤢
А хто Холодному щось платить щоби він "так опустився"?
Ви по собі міряєте, чи так - аби ляпнути?
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
Лише ;Грін Філмс;. І ще дві кінокомпанії.
Всякие печеньки и сухарики, вода - для показухи. Все это со временем теряет сроки годности, его списывают и выбрасывают (выливают).
Единственный от них плюс - пиар для власти и распил бабла через подконтрольных подрядчиков, которые делают там ремонты, закупают барабаны и прочее.