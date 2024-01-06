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Мининфраструктуры (935) пункт несокрушимости (17)

В Украине открыли более 12,5 тысяч "Пунктов несокрушимости", - Минифраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

пункт,незламності

В Украине уже работают 12 596 Пунктов Несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-аккаунт Министерства развития громад, территории и инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, во время заседания Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы Пунктов Несокрушимости команда Министерства провела проверку статуса готовности Пунктов Несокрушимости к приему населения.

"Мы системно работаем над тем, чтобы в случае кризисных ситуаций люди могли свободно воспользоваться Пунктами Несокрушимости, найти свет, воду, тепло и доступ к интернету. 7-9 января в ряде областей Украины ожидается прирост снежного покрова до 30 см, гололедица, налипание мокрого снега, в отдельных областях снижения ночной температуры до 25° мороза. Такая потребность может возникнуть в ближайшее время, ведь прогнозируется похолодание. Мы собираемся, чтобы понимать насколько готовы пункты, которые уже работают. Проверяем наличие всего функционала и комплектацию", – сказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В ведомстве отметили, что Мининфраструктуры в 2023 году перевыполнило план по количеству необходимых "Пунктов несокрушимости", обеспечив таким образом необходимое число для каждого региона.

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Топ комментарии
+25
Пункти незламності, це абсолютно непотрібна річ для людей, але дуже потрібна річ для чиновників, які розпилюють мільярди собі в кишені під виглядом фінансування цього непотрібну.
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06.01.2024 19:22
+18
Мене вже нудить від "незламності" та "потужності" всього, що робить ця влада!
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
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06.01.2024 19:32
+12
Незламні - це ті, хто пішов Україну захищати. Все решта зелений цирк.
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06.01.2024 19:23
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раССєя заплатить..
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06.01.2024 19:17 Ответить
Пункти незламності, це абсолютно непотрібна річ для людей, але дуже потрібна річ для чиновників, які розпилюють мільярди собі в кишені під виглядом фінансування цього непотрібну.
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06.01.2024 19:22 Ответить
Очень даже полезная!Мусора где греться будут?)))Прошлую зиму часто приходилось мимо ходить( с собакеном поздно вечером)-стоит пару машин(в камуфляже и просто патрульные),печка топится,кофеём пахнет,и судя по шуму-очень даже весело внутри.Так что не наезжайте!)))
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06.01.2024 19:44 Ответить
так, а ще це "пункти імпотентності" ЗЄвлади, яка не змогла запобігти війні через посилення Держави Україна
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06.01.2024 20:05 Ответить
Есть несколько юрт незламности,наши казахи их поставили,там баурсаки,чай и плов
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06.01.2024 19:22 Ответить
Де це, де це.
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06.01.2024 19:59 Ответить
Прелесно
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06.01.2024 20:18 Ответить
Те село, яке захищає нас, а не шоркається по кав'ярнях, звісно, без юрт. Не здивована
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10.01.2024 21:11 Ответить
А барабанами, овочерізками і електросковорідками за 700 тисяч гривень штука вони всі вже забезпечені?

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06.01.2024 19:22 Ответить
И еще проэкторы, для демонтрации порнофилтмов
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06.01.2024 19:41 Ответить
І відразу проблема з мобілізацією вирішиться.
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07.01.2024 03:09 Ответить
Незламні - це ті, хто пішов Україну захищати. Все решта зелений цирк.
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06.01.2024 19:23 Ответить
То лохи, котрі вмирають в той час коли розумні п'ють смузі в штанцях з підворотами, качають біцуху і катаються на сноубордах в Буковелі.
Якщо що- я один з тих лохів. Це для модератора. Бо розумні зараз почнуть скаржитися про образу військових.
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06.01.2024 20:00 Ответить
Найбільша наша хохма (була в навчальному центрі) - ви теж підписали контракт з ЗСУ? І психіатр написав здоровий???
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06.01.2024 20:37 Ответить
"У відомстві зазначили, що Мінінфраструктури у 2023 році перевиконало план з кількості необхідних "Пунктів незламності""...
🤢
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06.01.2024 19:27 Ответить
Коли ви всі нажеретесь, тоді я пошлю вас. Яр холодний, скільки тобі заплатили, шоб ти зараз так опустився
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06.01.2024 20:02 Ответить
Та я вже давно повечеряв.
А хто Холодному щось платить щоби він "так опустився"?
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06.01.2024 20:16 Ответить
Вам обом
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06.01.2024 20:19 Ответить
Нам обом? Може ще й з однієї каси?
Ви по собі міряєте, чи так - аби ляпнути?
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06.01.2024 20:24 Ответить
Відпочий, падло заробітчанське. Так зрозуміло? Не наважся до мене хоч торкнутись.
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06.01.2024 20:28 Ответить
Та я так й подумав - "навіщо чіпати те біснувате лайно"...?
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06.01.2024 20:34 Ответить
Каса в вас одна. Зелена
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06.01.2024 20:39 Ответить
Ну воно вже стареньке, ви або синулька, або зятьок. Не важливо, сучки
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06.01.2024 20:41 Ответить
Та він особливо і не піднімався. Провокатор-стукач.
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07.01.2024 20:36 Ответить
Мене вже нудить від "незламності" та "потужності" всього, що робить ця влада!
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
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06.01.2024 19:32 Ответить
Зате Вовік не Барига і в нього немає Рошен.
Лише ;Грін Філмс;. І ще дві кінокомпанії.
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06.01.2024 20:03 Ответить
ну але ж це не зачинена Ліпєцкая фабрика
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06.01.2024 20:24 Ответить
Ну да. То, что счета и акции фабрики арестовали еще весной 2014 года и арест постоянно продлевался, лохам было не известно. Им это не доложили по Г+Г
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06.01.2024 20:42 Ответить
лохів це й не цікавило, коли навіть їм в харю тикав що Ліпєцкая закрита, все одно верещали як свині "Мародьор"
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06.01.2024 21:20 Ответить
Мудрий наріт тупий, як валянок. Такого лоха не розвести - сором. От зелень і розвела. Шкода, що адекватні люди під цей п*здець попали.
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06.01.2024 22:09 Ответить
От завзяті пиляки бюджету. Захоплююсь!
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06.01.2024 19:35 Ответить
А барабани там є?
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06.01.2024 19:39 Ответить
То не цьому сезоні.
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06.01.2024 19:43 Ответить
Незламні-наші воїни,які захищають Україну.Зелена влада назвала пункти обігріву пунктами незламності і мільйони гривень знову йдуть у їх кишені.
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06.01.2024 19:43 Ответить
А пункти незламності відкрили теж - скляні ?
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06.01.2024 20:05 Ответить
Сейчас уже большой вопрос по целесообразности наличия этих пунктов. Как бомбоубежища они мало пригодны, все плиты, если шо, упадут на голову. Защиту энергосистемы улучшили и вероятность блекаута ещё менее вероятна чем в прошлом году.
Всякие печеньки и сухарики, вода - для показухи. Все это со временем теряет сроки годности, его списывают и выбрасывают (выливают).
Единственный от них плюс - пиар для власти и распил бабла через подконтрольных подрядчиков, которые делают там ремонты, закупают барабаны и прочее.
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06.01.2024 20:07 Ответить
Все що завгодно робиться в Україні, тільки нічого не робиться для перемоги. ***** ті пункти? Дрони потрібні, зброя потрібна.
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06.01.2024 21:11 Ответить
Владі байдуже на чому державні гроші пиляти.
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06.01.2024 21:37 Ответить
Те що я бачив це не пугкти незламності, а спокусливі мішені для рашистських ракет. За гроші партнерів шобла негідників побудувала пункти для концентрації населення і ще й показала місцезнаходження на мапах міст.
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07.01.2024 00:15 Ответить
 
 