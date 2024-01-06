В Украине открыли более 12,5 тысяч "Пунктов несокрушимости", - Минифраструктуры
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В Украине уже работают 12 596 Пунктов Несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию в случае необходимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-аккаунт Министерства развития громад, территории и инфраструктуры Украины.
Как отмечается в сообщении, во время заседания Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы Пунктов Несокрушимости команда Министерства провела проверку статуса готовности Пунктов Несокрушимости к приему населения.
"Мы системно работаем над тем, чтобы в случае кризисных ситуаций люди могли свободно воспользоваться Пунктами Несокрушимости, найти свет, воду, тепло и доступ к интернету. 7-9 января в ряде областей Украины ожидается прирост снежного покрова до 30 см, гололедица, налипание мокрого снега, в отдельных областях снижения ночной температуры до 25° мороза. Такая потребность может возникнуть в ближайшее время, ведь прогнозируется похолодание. Мы собираемся, чтобы понимать насколько готовы пункты, которые уже работают. Проверяем наличие всего функционала и комплектацию", – сказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В ведомстве отметили, что Мининфраструктуры в 2023 году перевыполнило план по количеству необходимых "Пунктов несокрушимости", обеспечив таким образом необходимое число для каждого региона.
Пожалуйста, подождите...
Якщо що- я один з тих лохів. Це для модератора. Бо розумні зараз почнуть скаржитися про образу військових.
🤢
А хто Холодному щось платить щоби він "так опустився"?
Ви по собі міряєте, чи так - аби ляпнути?
Були пункти обігріву. Падіння рейтингу і... З'являються "пункти незламності". Овації і рейтинг вгору.
Були обіцянки, які "проє@алі". Знову падіння рейтингу і... Навіть з прасок потекли "потужні обісцянки" (з тим самим результатом), але рейтинг піднявся...
На виході: що було, те й лишилося (що з пунктами обігріву, що з обіцянками, що при владі)...
От тільки кількість загиблих зростає...
Лише ;Грін Філмс;. І ще дві кінокомпанії.
Всякие печеньки и сухарики, вода - для показухи. Все это со временем теряет сроки годности, его списывают и выбрасывают (выливают).
Единственный от них плюс - пиар для власти и распил бабла через подконтрольных подрядчиков, которые делают там ремонты, закупают барабаны и прочее.