В Украине открыли более 12,5 тысяч "Пунктов несокрушимости", - Минифраструктуры

В Украине уже работают 12 596 Пунктов Несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-аккаунт Министерства развития громад, территории и инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, во время заседания Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы Пунктов Несокрушимости команда Министерства провела проверку статуса готовности Пунктов Несокрушимости к приему населения.

"Мы системно работаем над тем, чтобы в случае кризисных ситуаций люди могли свободно воспользоваться Пунктами Несокрушимости, найти свет, воду, тепло и доступ к интернету. 7-9 января в ряде областей Украины ожидается прирост снежного покрова до 30 см, гололедица, налипание мокрого снега, в отдельных областях снижения ночной температуры до 25° мороза. Такая потребность может возникнуть в ближайшее время, ведь прогнозируется похолодание. Мы собираемся, чтобы понимать насколько готовы пункты, которые уже работают. Проверяем наличие всего функционала и комплектацию", – сказал глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В ведомстве отметили, что Мининфраструктуры в 2023 году перевыполнило план по количеству необходимых "Пунктов несокрушимости", обеспечив таким образом необходимое число для каждого региона.

Читайте также: В Киеве круглосуточно будут работать "Пункты несокрушимости": угроза повторных ракетных атак РФ и резкое похолодание, - КГВА