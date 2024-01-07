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Новини За кордоном
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Німеччина (4528) військові навчання (2587) полігон (253) дрони (2493)

У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами, де навчаються українці, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дрони

У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомило видання Bild.

"Дрони помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. Над іншими базами іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", - цитує видання депутата бундестагу від Вільної демократичної партії, члена оборонного комітету Маркуса Фабера.

Фабер вважає, що це "чітко вказує на Росію". Бундесвер також підозрює, що за прольотом БпЛА стоїть Москва, але доказів цього поки не має.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16 у Великій Британії

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий. Статс-секретар Міноборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, які саме заходи можна здійснювати у сфері захисту від безпілотників. Він наголошує, що ФРН повинна придбати відповідні захисні пристрої від безпілотників.

"Існує величезне відставання, коли справа доходить до дронів. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні засоби заглушування. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", - зауважив Фабер, коментуючи ситуацію.

Також читайте: Литва наступного року планує провести навчання для 3,5 тис. українських воїнів

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Якщо невідомі ,то чому не збивають?
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07.01.2024 11:42
+30
Скоріше за все це роблять кацапи, які переїхали з Цапії туди жити, але ******* "русский мир". Їх там таких сотні тисяч.
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07.01.2024 11:52
+25
У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами

Знизують плечима та розводять руками?
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07.01.2024 11:46
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Якщо невідомі ,то чому не збивають?
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07.01.2024 11:42 Відповісти
Мабуть цапи, які називають себе німцями - переселенцями з казахстану, але на справді ще більше окацаплені ніж цапи на кацапії.
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07.01.2024 11:46 Відповісти
Скоріше за все це роблять кацапи, які переїхали з Цапії туди жити, але ******* "русский мир". Їх там таких сотні тисяч.
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07.01.2024 11:52 Відповісти
Скоріше за все, що це ІПСО.
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07.01.2024 12:07 Відповісти
те що рускі шпіони це роблять - це зрозуміло любому цапу
чому дрони не збивають, а пілотів не арештовують?
де НАТО?
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07.01.2024 12:42 Відповісти
Сказано, немає чим.
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07.01.2024 14:40 Відповісти
***! Повний добрий вечор!

Неметчина нездатна дати відсіч на своею теріторіі!

Ворожі дрони літають як у себе вдома. А Бундесфер не може їх сбитки бо йому потрібно 2 місяцямна узгодження.

Вони не готові до війни!
Одне базікання Піздоріуса, а воювати Бундесвер не вміе та не хоче
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07.01.2024 12:07 Відповісти
Аля- улю, ти шось разухарілся, ведмедчуківський!
За " НімеТчину" розпереживався, а на самому прапорець "нєдружествєнной" висить. Дивись, болєзний, поїдеш туди де Макар телят не пас .
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07.01.2024 12:38 Відповісти
А який це недружественний?
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07.01.2024 13:26 Відповісти
І шо вони там побачать?
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07.01.2024 11:43 Відповісти
Техніку, тактику, кількість особового складу
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07.01.2024 11:52 Відповісти
У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами

Знизують плечима та розводять руками?
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07.01.2024 11:46 Відповісти
Хто ж це міг би бути? Навіть не здогадуються....
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07.01.2024 11:46 Відповісти
Це як в Польщі, невідомі ракети?))))
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07.01.2024 11:47 Відповісти
Щільність населення в Дойчланді менша ніж в Гренландіїї.
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07.01.2024 11:47 Відповісти
Я взагалі не знав, що там хтось живе.
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07.01.2024 11:50 Відповісти
Живуть - менше однієї людини на 10 квадратних кілометрів.
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07.01.2024 12:00 Відповісти
бідний Дойчланд
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07.01.2024 12:38 Відповісти
у вас закралась помилка десь у десять тисяч разів.
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07.01.2024 12:04 Відповісти
Ну так ну так - в десять тисяч раз (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F).
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07.01.2024 12:17 Відповісти
ну да, у Гренландії на сто квадратних кілометра припадає приблизно три людини і десять гренландсхундів, а в Германії - двадцять три тисчи людей і ні одного гренландсхунда.
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07.01.2024 12:21 Відповісти
"у Гренландії на сто квадратних кілометра припадає приблизно три людини і десять гренландсхундів" - шо таке гренландсхундів?
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07.01.2024 12:34 Відповісти
сірко то мій собака мій собака мій собака!
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07.01.2024 12:40 Відповісти
Сірко не собака а песьо - так шо він не ваш.
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07.01.2024 12:47 Відповісти
Дякую - ви виконали роль ябка а я виконав роль недоНютона ( завдяки вам забив в гугол шо то такоє гренландсхундів).
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07.01.2024 12:59 Відповісти
ябка? навіть гуглити не буду
а хунд - то собака німецькою
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07.01.2024 13:13 Відповісти
Ябко то є ябко - гаразд то є яблуко ( а історію про Ньютона і яблуко ви мали чути в школі ).
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07.01.2024 13:22 Відповісти
то є міф
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07.01.2024 13:27 Відповісти
Ти диви воно навіть в словнику є - http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE .
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07.01.2024 13:27 Відповісти
то вже якесь лємківство як на мене
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07.01.2024 13:30 Відповісти
Наша мова ше жива ( тримається зі всіх сил ) такшо діалекти це норм - не норм коли діалекти пропадають. Історія могла повернутись по іншому, і основою літературної мови міг стати інший діалект,ніж той шо зараз є основою.
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07.01.2024 13:34 Відповісти
собаки, на яких вони їздять))
Взагалі-то, зазвичай, вони давно вже їздять на ямахах та лінксах, а гренландсхунди - то у багатих для душі.
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07.01.2024 12:47 Відповісти
Гугол вже показав шо то такоє - а я вже подумав шось не те , вибачаюсь за це ( вибачайте смайлів не буде - просто вибачаюсь).
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07.01.2024 12:56 Відповісти
просто Гугол в дитинстві не чітав Уемуру.
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07.01.2024 13:39 Відповісти
Та шо дрони...ракети "невідомі" вже залітають.
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07.01.2024 11:49 Відповісти
Жесть, у них все погано. Цікаво там ППО має питати щось у поліції перед тим як збивати літак?
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07.01.2024 11:50 Відповісти
Неизвестный БПЛА залетел в спальню премьер-министра ФРГ во время его занятия сексом со своей женой. Решается вопрос о применении мер к указанному БПЛА.
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07.01.2024 11:50 Відповісти
Черговий доказ нікчемності та безпорадності європейців. Над військовими полігонами літають кацапські дрони. Треш.
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07.01.2024 11:53 Відповісти
Черговий доказ неспроможності демократії перемогти диктатуру.
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07.01.2024 13:21 Відповісти
Які всі раді і дуже вумні, що над Німеччиною, на тому полігоні, де навчаються наші танкісти літають невідомі дрони і кожен має за потрібне кольнути німців, що не збивають. Хто би вчив німців? Вони дають нам танки, гроші, снаряди..., а що слабо навчити свою владу, щоб збивали дрони і ракети над Україною своїми системами ППО ПРО? А де наші танки, що поїхали просити і навчатися до Німеччини? Якби не американські "Петріот" та німецькі "Іріс-т", но мабуть кацапські ракети сьогодні в нас зовсім не збивалися?
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07.01.2024 11:57 Відповісти
...Вони дають нам танки, гроші, снаряди... Вони нехило наварились коли якшалас мєркєльша з ******. В той час коли **** нам продавало газ по 520 доллярів, меркельша отримувала від ***** по 200, а перепродувала по Європі по 800-1000 доллярів. Звідси і квітуча економіка Німеччини. Не знали, нє?
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07.01.2024 12:22 Відповісти
економіка Німетчини квітла і до меркельші, інакше не було б кулеметніків на берлінській стіні
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07.01.2024 12:53 Відповісти
Не мели дурниць. Кулеметники були не з економічних причин, а політичних. Два різних способи життя. Приклад Північна та Південна Корея.
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07.01.2024 14:34 Відповісти
ну тоді читай так:
" економіка Німеччини квітла і до меркельші"
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07.01.2024 16:05 Відповісти
о-о-о... а знаєш, що я ще скажу, що вона почала супер квітнути, коли з'явився трубопровід Дружба і т.п.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB

Це давня історія і вони надто добре відома у вузьких колах. Томі в нашому житті часто варто знати більшк політично-економічні дії - будеш розуміти ******* життя і "підводні течії" ******** політики.
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07.01.2024 18:38 Відповісти
ще...
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-radyanskyy-haz-pishov-u-zakhidnu-yevropu/32623229.html
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07.01.2024 18:39 Відповісти
Так чому ми купували у пуйла такий дорогий газ, та ще і по формулі "бери або плати". Вся ганебна ситуація з газом була вирішена урядом Порошенко. А ще один Херпіду запевняв націю, що кацапи також люди і що потрібно подивитися в очко пуйлу і наступить мир, бо війни бажає тільки Порошенко. А ще потрібно відвезти наші війська з нашої території...не пам'ятаєтьехто це казав, ні?
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07.01.2024 15:05 Відповісти
Вам Порошенко до сих пір в гузні свербить. Давай так, скільки грошей задонатив Порошенко на армію, а скільки решта всякої 3,14здоти шо була при владі і зараз при владі, навіть вмісті взяті. Якби не Порошенко то хер би ми вистояли 24.02.2022!
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07.01.2024 15:21 Відповісти
А я про що? Я розумію, що Порошенко і його уряд спасли Україну у 2014 році, відродили армію. Порошенко задонатив на армію майже 4 мільярди гривень. Погоджуюся, що якби не відроджена армія Порошенком і організовані мітинги "ні капітуляції, то Херпіду здав би Україну ще до 2022 року. Наскільки мені відомо, то по вказівці Херпіду Тряпковича на Порошенко було порушено за 200 кримінальних справ і йому кожного дня погрожувати, що заарештують і вимагали від генпрокурорів підписати звинувачувальний акт. Але Рябошапка, а потім Чумак і Венедіктова не підписали ганебні акти на угоду Гундосу Херпіду Тряпковичу.
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07.01.2024 17:47 Відповісти
хай більше до себе пускають кацапських бєшєнцев.
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07.01.2024 11:58 Відповісти
******* нато це прохідний двір з кабінетними щурами
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07.01.2024 11:59 Відповісти
Боже! Яке ж немічне те НАТО! Їм вже на голову серуть. А ми ще збираємося вступати в ту організацію.
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07.01.2024 12:02 Відповісти
Ми збираємося вступати в НАТО, а Ви пане Анатолій краще вступайте до ОДКБ, там не сцикливі, там опущені терористи і брехуни.
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07.01.2024 12:10 Відповісти
Дякую за пораду, але ви звернулися не по адресу. На мою думку ліпше нехай НАТО вступає в Україну, захистимо їх, як захищаємо на даний час.
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07.01.2024 12:20 Відповісти
Елемент російської пропаганди - українці захищають не Україну, а НАТО.
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07.01.2024 12:31 Відповісти
Ви взагалі знаєте, що таке NATO, що ця абревіатура означає? Чи ви як колись на хресних ходах за часів вітренчихи з плакатами " НАТА не НАДА!"?
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07.01.2024 14:49 Відповісти
В Німеччині русні як гівна і вони з радістю її приймають до сих пір
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07.01.2024 12:08 Відповісти
Так, в Німеччині кацапів дуже багато і їх німці приймали до середини 2022 року. Сьогодні приймаються одиниці. Але це вже нічого не змінює, бо їх наїхало дуже багато і в Німеччині вони стараються побудувати "русский мир". Бо "русский мир" це інфекція мізків кацапським лайном і ця хвороба невиліковна.
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07.01.2024 12:12 Відповісти
А зараз "ускій мір" поступово інфікує "наших" маріюпільських, сіверсько-донецьких і бердянських. На жаль.

Причому віддаються вони йому абсолютно свідомо. Продовжують вдома говорити неукраїнською, так само привчають своїх дітей, і налагоджують соціальні звʼязки з "казадойчами" і іншими кацапами.
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07.01.2024 14:06 Відповісти
Хтось у це вірить?
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07.01.2024 12:09 Відповісти
Потім по уламкам розберетесь, що то за дрони. А взагалі, чим займається славнозвісне відомство BfV? Дрони не з космосу ж з'являються.

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07.01.2024 12:10 Відповісти
Штирлиц,это ваши дроны вокруг Берлина шастают?герр Мюллер,это скорее всего Северная Корея балуется новым видом цацок
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07.01.2024 12:13 Відповісти
"простєнько так" )
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07.01.2024 12:16 Відповісти
Збивати пробували?....
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07.01.2024 12:23 Відповісти
Хай звертаються до ЗСУ, відрядимо ім у допомогу декілька МВГ з РЕБ та бойовим досвідом. Адже мова, схоже йде про десяток-другий розвідувальних Мавіків.
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07.01.2024 16:58 Відповісти
Там наші нові розробки антидроновий присторїв показували От хай на цих "невідомих дронах" і потренуються - "в умовах наближених до бойових" Та й німцям не завадить свої розробки там протестувать!
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07.01.2024 12:34 Відповісти
В кацапів це просто атвєточка. До виводу військ з НДР після Берлінської кризи 1961 року над містом Потсдам з 13.00 до 14. 00 обліт військових частин здійснювали поршневі розвідлітаки із ЗахБерліну. Це був Мессер 109 та ФВ 189 "рама. Пілот рами з понтом завжди здійснював викрутаси в небі. А чому в обідню перерву. В Потсдамі та на околицях були три танкові дивізії, кілька бригад арти, інші частини посилення. Їх ввели ще за часів Хрущова. А з літаків спостерігали за військами, бо в обідній час по їдальням можна визначити ступінь боєготовності. Раз ходять строєм з перекурами після обіду - все нормально, совєти дотримуються договорєнностей.
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07.01.2024 12:40 Відповісти
Панове, новина не про те , що німці впритул чогось не бачать, а ми їх тицяєм носом. Новина про те , що німецькі політики бачать проблему , тому надійне рішення не забариться, і стосовно бюрократичних процедур також.
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07.01.2024 13:00 Відповісти
Запад привык заметать проблему под коврик ..
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07.01.2024 14:53 Відповісти
фіксують...

збивати не пробовали, ганси?

бо ви так і Кінжали скоро будете "фіксувати" у себе лише
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07.01.2024 13:25 Відповісти
Меркельша їми керує.
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07.01.2024 13:33 Відповісти
Куколды ёѣные!!
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07.01.2024 14:52 Відповісти
кацапи раптово нападуть
а робоча комісія кілька місяців буде вирішувати що робити
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07.01.2024 15:38 Відповісти
Ганси, просто нема слiв, просто скажу - ****** *****.
Думаю, всім зрозуміло
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07.01.2024 15:40 Відповісти
Знов Ната всралась ?
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07.01.2024 17:01 Відповісти
Якось сумно це читати. Виходить що дрони літають вже досить суттєвий час, а боші досі не мають гадки що з цим робити. Тепер зрозуміло чому так довго і безтолково ми отримуємо від них допомогу.
І ще одне - навчають наших хлопців на Leopard 1, а не на 2. Теж сумно.
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07.01.2024 18:35 Відповісти
ТУПОГОЛОВІ НІМАКИ ! ЇХ НЕ ЗБИВАТИ ТРЕБА, А ПОТРІБНО ПІДНЯТИ В ПОВІТРЯ АВІАЦІЮ З ТЕПЛОВІЗОРАМИ І ВІДСЛІДКУВАТИ КУДИ ВІН БУДЕ ПОВЕРТАТИСЯ І ДО КОГО ! РІЧ НЕ ДЕШЕВА І ЦЕ ПАДЛО ОБОВ"ЯЗКОВО ЗАХОЧЕ ЙОГО ПОВЕРНУТИ ! ТОДІ ХВАТАЙТЕ ЙОГО ЗА ЯЙЦЯ РАЗОМ З ДРОНОМ !!!
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07.01.2024 21:45 Відповісти
такое ощущение то новость про папуасов из племени тумба-юмба. Поверить не могу что это про германию
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07.01.2024 23:25 Відповісти
 
 