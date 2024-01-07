У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами, де навчаються українці, - Bild
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомило видання Bild.
"Дрони помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. Над іншими базами іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", - цитує видання депутата бундестагу від Вільної демократичної партії, члена оборонного комітету Маркуса Фабера.
Фабер вважає, що це "чітко вказує на Росію". Бундесвер також підозрює, що за прольотом БпЛА стоїть Москва, але доказів цього поки не має.
У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий. Статс-секретар Міноборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, які саме заходи можна здійснювати у сфері захисту від безпілотників. Він наголошує, що ФРН повинна придбати відповідні захисні пристрої від безпілотників.
"Існує величезне відставання, коли справа доходить до дронів. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні засоби заглушування. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", - зауважив Фабер, коментуючи ситуацію.
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чому дрони не збивають, а пілотів не арештовують?
де НАТО?
Неметчина нездатна дати відсіч на своею теріторіі!
Ворожі дрони літають як у себе вдома. А Бундесфер не може їх сбитки бо йому потрібно 2 місяцямна узгодження.
Вони не готові до війни!
Одне базікання Піздоріуса, а воювати Бундесвер не вміе та не хоче
За " НімеТчину" розпереживався, а на самому прапорець "нєдружествєнной" висить. Дивись, болєзний, поїдеш туди де Макар телят не пас .
Знизують плечима та розводять руками?
а хунд - то собака німецькою
Взагалі-то, зазвичай, вони давно вже їздять на ямахах та лінксах, а гренландсхунди - то у багатих для душі.
" економіка Німеччини квітла і до меркельші"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB
Це давня історія і вони надто добре відома у вузьких колах. Томі в нашому житті часто варто знати більшк політично-економічні дії - будеш розуміти ******* життя і "підводні течії" ******** політики.
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-radyanskyy-haz-pishov-u-zakhidnu-yevropu/32623229.html
Причому віддаються вони йому абсолютно свідомо. Продовжують вдома говорити неукраїнською, так само привчають своїх дітей, і налагоджують соціальні звʼязки з "казадойчами" і іншими кацапами.
збивати не пробовали, ганси?
бо ви так і Кінжали скоро будете "фіксувати" у себе лише
а робоча комісія кілька місяців буде вирішувати що робити
Думаю, всім зрозуміло
І ще одне - навчають наших хлопців на Leopard 1, а не на 2. Теж сумно.