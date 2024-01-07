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Війська РФ обстріляли церкву в Садовому на Херсонщині, поранено чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

"російська армія обстріляла церкву у селі Садове. Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева. Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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07.01.2024 13:05 Відповісти
Це трагічно. А наш відос так нічого і не робить, тільки "буде потужна" відповідь. Це чую з початку війни.
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07.01.2024 13:07 Відповісти
Кацапи привітали кацапську церкву з різдвом.
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07.01.2024 13:07 Відповісти
Цеква застрахована. Бізнес.
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07.01.2024 13:17 Відповісти
Церква.
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07.01.2024 13:18 Відповісти
 
 