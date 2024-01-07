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Війська РФ обстріляли церкву в Садовому на Херсонщині, поранено чоловіка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"російська армія обстріляла церкву у селі Садове. Постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева. Потерпілого шпиталізували. Зараз йому надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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