Войска РФ обстреляли церковь в Садовом Херсонской области, ранен мужчина

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. Пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение живота. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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