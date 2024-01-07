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Войска РФ обстреляли церковь в Садовом Херсонской области, ранен мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. Пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение живота. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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07.01.2024 13:05 Ответить
Це трагічно. А наш відос так нічого і не робить, тільки "буде потужна" відповідь. Це чую з початку війни.
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07.01.2024 13:07 Ответить
Кацапи привітали кацапську церкву з різдвом.
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07.01.2024 13:07 Ответить
Цеква застрахована. Бізнес.
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07.01.2024 13:17 Ответить
Церква.
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07.01.2024 13:18 Ответить
 
 