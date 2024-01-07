944 5
Войска РФ обстреляли церковь в Садовом Херсонской области, ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. Пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение живота. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий07.01.2024 13:05 Ответить Мне нравится 0
Wemeral
показать весь комментарий07.01.2024 13:07 Ответить Мне нравится 1
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий07.01.2024 13:07 Ответить Мне нравится 3
Wemeral
показать весь комментарий07.01.2024 13:17 Ответить Мне нравится 0
Wemeral
показать весь комментарий07.01.2024 13:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...