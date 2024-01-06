В Херсонской области россияне обстреляли авто: ранили 9-летних близнецов

В Херсонской области россияне обстреляли автомобиль, в результате ранены двое 9-летних мальчиков-близнецов, которые в нем ехали. Также в районе травмирован гражданский мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российского обстрела пострадали двое детей. 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь. Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование. Также в Херсонском районе травмирован 58-летний мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. Состояние – легкое", - говорится в сообщении.

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