РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9481 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
1 103 1
обстрел (20144) Херсонщина (3500) Прокудин Александр (67)

В Херсонской области россияне обстреляли авто: ранили 9-летних близнецов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швидка

В Херсонской области россияне обстреляли автомобиль, в результате ранены двое 9-летних мальчиков-близнецов, которые в нем ехали. Также в районе травмирован гражданский мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за российского обстрела пострадали двое детей. 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь. Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование. Также в Херсонском районе травмирован 58-летний мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. Состояние – легкое", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне ударили ракетами по агропредприятию в Херсонской области - один человек погиб, один получил ранения, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та вивезіть дітей з прифронтових районів ,ворог ціленаправлено знищує мирне населення , а так звана влада думає не про людей ,а про рейтинги ,навіщо ви проийшли ?
показать весь комментарий
06.01.2024 19:12 Ответить
 
 