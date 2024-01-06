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На Херсонщині росіяни обстріляли авто: поранили 9-річних близнюків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швидка

В Херсонській області росіяни обстріляли автомобіль, у результаті поранено двох 9-річних хлопчиків-близнюків, які в ньому їхали. Також у районі травмовано цивільного чоловіка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через російський обстріл постраждали двоє дітей. 9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь. Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження. Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан – легкий", - йдеться у повідомленні.

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Та вивезіть дітей з прифронтових районів ,ворог ціленаправлено знищує мирне населення , а так звана влада думає не про людей ,а про рейтинги ,навіщо ви проийшли ?
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06.01.2024 19:12 Відповісти
 
 