Росіяни обстріляли Херсон - загинуло 2 особи, троє зазнали поранень, - МВА

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Двоє людей - чоловік 1961 р.н. і жінка 1975 р.н. загинули внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених сьогодні чоловік 1957 р.н. і жінка 1941 р.н. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Мрочко.

Також голова МВА повідомив про те, що по медичну допомогу звернувся чоловік 1950 р.н., який дістав поранення 2 січня, після чергового обстрілу окупантами Садового.

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