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Росіяни обстріляли Херсон - загинуло 2 особи, троє зазнали поранень, - МВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Двоє людей - чоловік 1961 р.н. і жінка 1975 р.н. загинули внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених сьогодні чоловік 1957 р.н. і жінка 1941 р.н. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Мрочко.

Також голова МВА повідомив про те, що по медичну допомогу звернувся чоловік 1950 р.н., який дістав поранення 2 січня, після чергового обстрілу окупантами Садового.

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Автор: Роман Свиридович
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Недочекається ***** Українців для таборів ГУЛАГУ!

Ті, хто залишився на ТОТ, це уже ЗРОЗУМІЛИ, але ж запіздно…, мобілізував їх *****
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07.01.2024 20:36 Відповісти
я задовбався вже звертатися до авторів текстів...
загинули двоє ЛЮДЕЙ, *****
особи чи істоти ви нікчемні!!!!
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07.01.2024 21:08 Відповісти
 
 