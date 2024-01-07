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Россияне обстреляли Херсон - погибли 2 человека, трое получили ранения, - ГВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду, в результате обстрела два человека погибли, еще трое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Двое человек - мужчина 1961 г.р. и женщина 1975 г.р. -погибли в результате вражеских обстрелов. Среди раненых сегодня - мужчина 1957 г.р. и женщина 1941 г.р. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал Мрочко.

Также глава ГВА сообщил о том, что за медицинской помощью обратился мужчина 1950 г.р., получивший ранение 2 января, после очередного обстрела оккупантами Садового.

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Тримаймося Українці!
Недочекається ***** Українців для таборів ГУЛАГУ!

Ті, хто залишився на ТОТ, це уже ЗРОЗУМІЛИ, але ж запіздно…, мобілізував їх *****
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07.01.2024 20:36 Ответить
я задовбався вже звертатися до авторів текстів...
загинули двоє ЛЮДЕЙ, *****
особи чи істоти ви нікчемні!!!!
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07.01.2024 21:08 Ответить
 
 