Россияне обстреляли Херсон - погибли 2 человека, трое получили ранения, - ГВА
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Российские оккупанты обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду, в результате обстрела два человека погибли, еще трое получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"Двое человек - мужчина 1961 г.р. и женщина 1975 г.р. -погибли в результате вражеских обстрелов. Среди раненых сегодня - мужчина 1957 г.р. и женщина 1941 г.р. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал Мрочко.
Также глава ГВА сообщил о том, что за медицинской помощью обратился мужчина 1950 г.р., получивший ранение 2 января, после очередного обстрела оккупантами Садового.
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Недочекається ***** Українців для таборів ГУЛАГУ!
Ті, хто залишився на ТОТ, це уже ЗРОЗУМІЛИ, але ж запіздно…, мобілізував їх *****
загинули двоє ЛЮДЕЙ, *****
особи чи істоти ви нікчемні!!!!