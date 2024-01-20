Знищено 4 із 7 ворожих "Шахедів", - Генштаб

У ніч на 20 січня Російська Федерація продовжувала завдавати ударів по території України із використанням дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях