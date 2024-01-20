Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді

Ворог продовжує обстрілювати територію Дніпропетровщини. Пізно ввечері російська армія двічі вдарила по Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом окупанти спрямували туди півдесятка артснарядів.

"Вони поцілили по самому Нікополю та одному з сіл Марганецької громади. Обійшлося без загиблих і поранених. Після цього ворог вгамувався - ніч в районі минула без обстрілів. Тихою вона була й для всієї області", - йдеться у повідомленні.

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Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях. За даними Генштабу, знищено 4 "шахеди" із 7 запущених цієї ночі.