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Новини
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Суд заарештував брата бізнесмена Мазепи з можливістю застави у 44 млн грн

суд,феміда

Печерський суд Києва у ніч на суботу обрав запобіжний захід для Юрія Мазепи, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи. Юрія Мазепу взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному адвокат Артем Крикун-Труш.

"Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи - Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень", - адвокат Крикун-Труш.

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

"Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", - розповів адвокат.

Також читайте: Суд відправив бізнесмена Мазепу під варту із можливістю застави 349 млн грн

Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.

Адвокат  Крикун-Труш на запитання журналістки, у чому саме підозрюють Юрія, і як хто він проходить у справі, відповів, що "як брат".

"Як брат. Не повірите, але я серйозно. Не жартую", - сказав Крикун-Труш.

Також читайте: Бізнесмена Мазепу затримали за скарги на корупцію та тиск правоохоронців на бізнес, - Bloomberg

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

Автор: 

арешт (2520) запобіжний захід (481) Мазепа Ігор (38)


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Топ коментарі
+9
Як би його не пропустити момент, коли влада з бізнесу "по жирніше" перейде до бізнесу "по простіше". Не пропустити і звалити звідси нафіг.
Патріотизм це звісно добре, але краще напевно бути патріотом з-за кордону, ніж патріотом з-за грат. Якщо вже полізли до таких "старожилів", як Concorde Capital, то напевно почнуть скоро "общипувати гусаків" і по менше.
P.S. А в брата Шурми все ОК. Ні тобі затримань, ні застав з дикими сумами....
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20.01.2024 09:42
+6
Це кім доведено? За таких суджень та дій держава буде без інвесторів, а ви будете скиглити, чому в нас такі малі зарплати, а на заході такі великі.
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20.01.2024 09:49
+6
Інвестклімату гаплик.
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20.01.2024 09:50
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що, ще одного пламєнного гєвоционєга заарештували?
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20.01.2024 09:38 Відповісти
Вони хоть не близнюки, а то основний фігурант невдовзі опинеться на волі.
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20.01.2024 10:13 Відповісти
Як би його не пропустити момент, коли влада з бізнесу "по жирніше" перейде до бізнесу "по простіше". Не пропустити і звалити звідси нафіг.
Патріотизм це звісно добре, але краще напевно бути патріотом з-за кордону, ніж патріотом з-за грат. Якщо вже полізли до таких "старожилів", як Concorde Capital, то напевно почнуть скоро "общипувати гусаків" і по менше.
P.S. А в брата Шурми все ОК. Ні тобі затримань, ні застав з дикими сумами....
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20.01.2024 09:42 Відповісти
За цими старожилами тягнеться такий шлейф лайна,така несплата податків що мама не горюй, плюс як ведуть бізнес бізнесмени такого калібру напевно пояснювати не треба,там також все через взятки.договорняки щоб вибити для себе бенефіти,не сплатити купу податків,вивести все в офшори і так далі
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20.01.2024 09:45 Відповісти
Це кім доведено? За таких суджень та дій держава буде без інвесторів, а ви будете скиглити, чому в нас такі малі зарплати, а на заході такі великі.
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20.01.2024 09:49 Відповісти
У компанії Concorde Capital за 2020 рік чистий прибуток 31 тисяча гривень, якщо ти не ідіот то зрозумієш,що компанія яка ворочить мільярдами такого прибутку апріорі мати не може, це якась мутка для того щоб уникнути податків або ще якась схема. У Мазепи всі бабки по суті в офшорах,знову ж таки щоб не сплатити податків. Крім того засновником Concorde Capital окрім Мазепи є ще одне ООО Новавест, засновниками котрого є кіпрський офшор. Ще можна згадати те як Мазепа після того,як заборонили грошові переводи між Україною і кацапами і з окупованого Донбассу пішли українські платіжні системи підсуєтився і створив там свою, і переводив з України в ОРДЛО бабки заробляючи по 30% за перевід. до речі цими переводами користувалося дуже багато агентури на території України,так як це був єдиний спосіб перевести сюди якісь кошти.
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20.01.2024 09:59 Відповісти
Дивний аргумент. Наприклад, Нафтогаз ворочить не мільярдами, а сотнями мільярдів, але в нього навіть не прибуток, а збиток. Але в тюрмі чомусь сидять не ті ворюги, а Коболєв, за якого Нафтогаз давав величезні прибутки... Може ще про афери Шурми нагадати, або про ті 42 млн. дол, кимось вкрадені у вкладників Приватбанку
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20.01.2024 11:12 Відповісти
Ти приводячи одних махінаторів і коррупціонерів намагаєшся виправдати інших? Це де таке працює?
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20.01.2024 11:15 Відповісти
"Але в тюрмі чомусь сидять не ті ворюги, а Коболєв" --- Коболєв також нехай подає позов в Європейський Суд з прав Людини і нехай там доводить свою невинуватість. Якщо він невинний він так і зробить,Європейський суд визначить його невинним а рішення українського суду незаконним. Всі побачать що він чесна людина, і питання в тому хто правий,а хто ні,де правда,а де брехня буде закрите.
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20.01.2024 11:26 Відповісти
В українському бізнесі, святих практично немає. Але....куди більш "замурзані" спокійно "рублять бабло", адже діляться. Більше того, все ОК, в людей що не просто податки не платять, в них руки в крові, причому зовсім навіть не фігурально сказано. Але....пішли до критиків влади.
Головна проблема, в тому, що коли ідеш "трясти" таких от грандів, все має бути ідеально на 300%. Дотримання процедур, докази,.... Інакше це 100 розправа над неугодними, як зараз.
Мазепу взяли не тому, що він щось накоїв - тому що багато говорив неприємного владі. І саме про це мова, а не про його гріхи. Тим більше влучно написав пан Бутусов - а де ж чиновники, що сприяли порушенням?
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20.01.2024 09:54 Відповісти
Усі злодюги мають бути покарані,і ті хто не платить податк, і ті хто має руки в крові і так далі. Маєте якісь докази про руки в крові подавайте в суд,предоставляйте докази і вперед. Проти Мазепи висуноте звинувачення,нехай наймає адвокатів,доводить свою невиновність і виходить з сізо,а потім вимагає компенсації від держави
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20.01.2024 10:03 Відповісти
Відповім видатною цитатою Німеллера:

«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
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20.01.2024 10:07 Відповісти
Що за тупість? Якщо хтось в чомусь підозрюється то які можуть бути виправдання? Що є ще десь хтось хто краде і його ще не покарали? Це виправдання чому інших мають також не чіпати?
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20.01.2024 10:08 Відповісти
Ну ви ж вважаєте, що можна замість нормально організованого розслідування можливого злочину, провести саму справжнісіньку заказуху? А потім нехай "наймає адвокатів,доводить свою невиновність і виходить з сізо,а потім вимагає компенсації від держави".
От і майте на увазі, силовики, звиклі до такої "роботи", в свій час підуть і до людей по простіше, і в якийсь момент, може уже і вам знадобиться допомога, але..... Тому теє маєте бути готовим "наймати адвокатів,доводити свою невиновність і виходити з сізо,а потім вимагати компенсації від держави"
P.S. Мова ж не про недоторканність, мова уже про порушення владою. Одні лише безумні суми застав, на фоні штрафів чиновникам в пару тисяч (які вони і так скасовують через суд), є цілковитим доказом переслідування, а не покарання за злочин.
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20.01.2024 10:18 Відповісти
"провести саму справжнісіньку заказуху?" --- хто тобі сказав,що це заказхуха? то що ти собі так це інтерпретував не робить це істиною.

"Мова ж не про недоторканність, мова уже про порушення владою. " --- яке порушення?

"Одні лише безумні суми застав, на фоні штрафів чиновникам в пару тисяч (які вони і так скасовують через суд), є цілковитим доказом переслідування, а не покарання за злочин." --- це ніякий не доказ, це знову ж таки твої особистісні судження, що це є якимось доказом, з точки зору закону це не доказ
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20.01.2024 10:26 Відповісти
Ну гаразд, гаразд. Переконав.
Арештували інвестбанкіра за підозрою в 10 мільйонних махінаціях, і виписали йому з братом 393 мільйони застави на двох - це чудово, показує неупередженість правоохоронної системи!
А те що все це дивно співпало, з критикою влади Мазепою, так це не доказ, звісно.
Нічого посидить в тюрязі "наймає адвокатів,доводить свою невиновність і виходить з сізо,а потім вимагає компенсації від держави".
Слава Зе! Шурмі, його брату з електрикою за наш кошт для окупантів, теж Слава! Слава і брату Єрмака з його торгівлею посадами.
А особлива Слава! інвестклімату України, який точно покращиться від такої демонстрації бездоганної роботи правоохоронної системи.
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20.01.2024 10:46 Відповісти
"наймає адвокатів,доводить свою невиновність і виходить з сізо,а потім вимагає компенсації від держави" --- само собою,так працює система якщо ти не знав. Якщо тебе звинувачують і е не так,ти наймаєш адвокатів і доказуєш свою невинуватість. Які питання ще є? Як іншим чином це ще може працювати як не так? Є докази твоєї вини,ти надаєш докази своєї невинуватості. то що ти це відразу ж за зраду інтерпритуєш це тільки твої особистісні судження
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20.01.2024 10:55 Відповісти
це все так ,але взяли не за той край "шлейфа"...якби за ближній, то і зе плісняву потягнули б...
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20.01.2024 11:38 Відповісти
Ну тоді взагалі ні кого трогати не можна буде,бо все знайдуться люди котрі будуть кричати,що знову зрада,чергового "святого дисидента" повязали ні за що. А якщо вина дійсно є то як з такими боротися? Получається якщо слухати тих хто про зраду кричтиь то трогати не можна нікого. А те,що в Україні є ще купу корупціонерів і серед влади також це кожному ясно. Але це не виправдання чому не мають судити інших. Не будемо взагалі ні кого чіпати,бо десь там у владі ще не посадили того то чи іншого. Так можна взагалі чекати вічність і нікого не трогати,бо у владі є коррупціонери котрих ще не посадили
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20.01.2024 11:44 Відповісти
))) нє, ну де логіка? Хапати за те що було в 2013 році. Що хочуть знайти проводячи обшуки по епізоду такої давнини? Ну, хоча б 2018-2019... А головне, головне то не забуваємо! Чувак репнувся проти свавілля влади до бізнесу! У той час як з кожої праски кричать про брата Шурми, та тотальну корупцію... Ти ж притомний, і я впевнений, що розумієш в чому справжня мета цього шоу.
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20.01.2024 11:54 Відповісти
"А головне, головне то не забуваємо! Чувак репнувся проти свавілля влади до бізнесу!" --- давай будемо відвертими. Такі от хитрожопі також коли їм треба всю свою діялність користуються підкупом чиновників,дають взятки наліво і направо,рішають питання з ким треба все своє життя. І чомусь про свавілля не заявляють,їх те що твориться у владі не цікавить. Ба більше,вони ще й користуються коррупцією у владі щоб вести свій бізнес якомога вигідніше для себе. Поки один на іншого не наїжджає усіх все влаштовує. Одні получають гроші,інший получає бенефіти для свого бізнесу. І все ідеально. І коли хтось один порушує правила гри,тоді можуть уже відбуватися такі ось преценденти. Мазепа почав розказувати про ніби то свавілля, йому згадали справу давніх років. Я не говорю,що у владі все ідеально, я говорю суто про цю предяву яку йому закидають, якщо вона є і це є з доказами то тут аргументів ніяких проти бути не може. А питання чому цю справу ніхто не розглядав до цього часу,тому що коррупція. І усе усіх влаштовувало, поки ніхто ні на кого не наїжджав. Був договорняк просто кажучи.
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20.01.2024 12:16 Відповісти
та я з тобой цілком погоджуюсь! мене ж тут записують в зеле-боти бо я кажу що лайно почалось не в 2019! Але наразі потрібно зважити причинно-наслідковий зв'язок. Треба прорахувати наслідки цих дій в контексті наших потреб в грошах, як інвестицій так і прямого фінансування. Іде боротьба за "60млрд" в конгрессі а тут заголовки: "Українська влада переслідує бізнес! Українська влада переслідує журналістів!" Натомість якби Рєзнікова та Баканова взяли за дупу, це тільки б в плюс було в усіх аспектах та на всіх фронтах!
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20.01.2024 12:33 Відповісти
Почитайте статтю пана Шурми 3-4 дні назад (якраз напередодні затримання Мазепи), де він каже, що в них є план Б, і вони починають його реалізовувати
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20.01.2024 09:48 Відповісти
Ну, Шурма мав на увазі, що план залучення іноземних інвестицій на дикі і нафантазовані в ОП інвест проекти провалився, і тепер у них буде план Б - додати до фантазій, трохи обіцянок.
Але, дивлячись на ситуацію з журналістами, Мазепою, тощо - я впевнений, інвестори всього світу, "вже стали в чергу" з валізами доларів.
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20.01.2024 10:01 Відповісти
ага...звалити...дочекавшись 60 років або інвалідності)))
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20.01.2024 11:39 Відповісти
Завжди є варіанти і окрім 60 років, та інвалідності. Варто лише трохи подумати і/або, прикласти грошей, і вуаля.... Я це зробив, ще в 2019-2020, коли побачив яким курсом іде країна.
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20.01.2024 11:48 Відповісти
"мученика" і по сумісництву "десидента" Мазепу заарештували.. Звичайно ж "незаконно", і це звичайно ж "безпредел"...
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20.01.2024 09:42 Відповісти
Це ще не "безпредел". Він почнеться зразу після цього і внаслідок цього
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20.01.2024 09:46 Відповісти
В чому "безпредел"? В тому що когось заарештували по підозрі в злочині? Якщо підозрюваний не винний нехай представляє в суді докази невинуватості і проблеми не бачу. Де "безпредел"? Такі речі є в любій державі, якщо хтось підозрюється в злочині його арештовують,йде суд котрий визначає винен підозрюваний чи ні і видає свій вердикт. Не винен, доказуй і вимагай ще компенсації. А то що для тебе кожен пчих то зрада і дураку ясно. Якщо кожного ідіота слухати кожен день про зради то взагалі не можна буде щось зробити,тому що завжди знайдеться ідіот котрий буде зраду розводити
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20.01.2024 10:23 Відповісти
Ваша цитата "нехай представляє в суді докази невинуватості". Давайте посміємося разом. І над нашими судами, і над їхнім управлінням зі сторони Татарова, і над інфантильними уявами наших громадян про оточуючий світ
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20.01.2024 10:34 Відповісти
"Давайте посміємося разом" --- у випадках, коли ви вважаєте, що ваши права були порушені внаслідок неправильного судового рішення в Україні, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, Франція. Україна є членом Ради Європи, і громадяни мають право подавати скарги до цього суду після вичерпання всіх національних засобів правового захисту.

Суд в Стразбурзі уже остаточно встановить, був осуджений скомпрометований чи справедливо засудженим. механізми щоб доказати свою невинуватість є на усіх рівнях,як в Україні,так і вище в Європі. Просто декому легше за зраду прокричати ніж щось там доводити і розбиратися
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20.01.2024 10:38 Відповісти
Дико чути від когось, хто нам розказує про Європейський суд, але плює на "презумпцію нєвіновності" в виді цитати "нехай представляє в суді докази невинуватості". А може ви самі хочете (замість роботи і сім'ї) займатися спочатку "доказами своєї невинуватості" в українському суді, а потім тяганиною в Європейському суді, періодично відсижуючись в тюрмі і шукаючи гроші для диких застав?
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20.01.2024 10:51 Відповісти
"але плює на "презумпцію нєвіновності" --- суд його вину не довів, про яке плювання ти тут несеш? Його взяли під арешт на час слідства. То що я так сказав ну може не так це сформулював, я так розумію окрім як до формулювання моїх слів тобі більше нічим апелювати більше. тому що по суті,процедура така в люьій нормальній країні. Спочатку йде початкове ррозслідування,потім оголошення підозри, вирішення судом питання про запобіжний захід, арешт, судове слідство, і вирок суду. де ти тут "безпредєл" побачив я не розумію. Коли є купу механізмів свою невинність доказати.
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20.01.2024 10:59 Відповісти
Чому не взяли під арешт на час початкового розслідування злочинів поца, сім'я якого вкрала НАБАГАТО більше, ніж шиють Мазепі?

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20.01.2024 11:29 Відповісти
Не знаю чому не взяли,так само як і ви. Для чого мені ці питання задавати? Я говорю про Мазепу тому що новина про нього,якщо Гринкевич винний він також має бути покараний. Як взагалі можна оправдувати один злочин іншим?
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20.01.2024 11:37 Відповісти
Ви маєте визнати подвійні стандарти "правоохоронців" Татарова-Зеленського.

Того, хто вкрав значно більше відпускають на всі чотири сторони, тому що він свідок схем розкрадання на мільярди в міністерстві оборони.
А бізнесмена, якому змогли нарити щось мутне десятирічної давнини на 7 мільйонів, відразу кидають за грати і впаяли заставу у 700 мільйонів.
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20.01.2024 11:44 Відповісти
Подвійні стандарти є. І що? Це для когось новина? Чи це виправдовує Мазепу? Для мене що Мазепа,що усі інші хто порушив закон мають бути покарані. Типу я зараз маю при новині що Мазепу підозрюють в якомусь злочині,при чому наголошую ще не признали винним бігати і скиглити що "чергового десидента" притісняють тому що там інших десь не посадили? Ну тоді треба по такій логіці взагалі нікого не чіпати, комусь захочуть щось предявити,набіжать "гореецкперди" котрі почнуть скиглити про зраду "інших не посадили,а до цього вчепилися!", ну тоді взагалі нікого саджати не будемо,тому що корупціонери будуть завжди,а якщо вони не всі сидять,значить хтось в цьому заінтересований і інших чіпати теж не слід тому що це уже "вибіркове правосуддя"
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20.01.2024 11:58 Відповісти
А в чому провина Мазепи?
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20.01.2024 11:59 Відповісти
За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв'язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн.

Протягом 2020-2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність.

В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.

Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України в напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску «Шегині». Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.
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20.01.2024 12:04 Відповісти
Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області.
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20.01.2024 12:05 Відповісти
ЧОМУ до сих пір не заарештовані чиновники, які нібито і скоїли протизаконні дії ( сам Мазепа жодним чином не міг самостійно здійснити відвід землі через кадастри ) ?
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20.01.2024 12:10 Відповісти
Ти мені це питання задаєш? То що не заарештовані чиновники якось виправдовує Мазепу?
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20.01.2024 12:19 Відповісти
Ти ж тут розпинаєшся, що спочатку потрібно арештовувати, потім шукати докази ( що є абсолютною дурнею і порушенням законодавства ).
Так може доказів і не буде? Як і в справі Антенко, Кузьменко, яким шили вбивство Шеремета.
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20.01.2024 12:33 Відповісти
Спочатку збирається доказова база, потім оголошення підозри,а потім рішення суду про затримання, де ти тут порушення побачила? Ти від мазепи хочеш втекти куди завгодно, до корупційних чиновників і так далі лиш би не про нього,а новина то якраз про нього і не треба стрілки переводити. І розказувати,про коррупцію у владі. Мені це і без тебе відомо,це ніяк вини з Мазепи не стягає,якої ще ніхто і не довів якщо що
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20.01.2024 12:40 Відповісти
"Спочатку збирається доказова база, потім оголошення підозри,а потім рішення суду про затримання"

ЯК можна мати докази проти Мазепи і не мати їх прот тих, через кого він порішав питання з землею?
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20.01.2024 12:44 Відповісти
"вирішується питання щодо повідомлення про підозру" --- вирішується питання, потім буде запобіжний захід. Я так розумію,що притягуються любі моменти лиш би "десидентика" Мазепу за святого предоставити? Чи ви мені коррупцію у владі,інших корупціонерів котрі не посаджені будете приводити за приклад і вимагати,щоб і Мазепу також не притягували?
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20.01.2024 12:51 Відповісти
Я наголошую на тому, що безпосередні виконавці злочину не затримані, на відміну від Мазепи. Хабарники, які нібито взяли хабар і ЗДІЙСНИЛИ злочин із землею, на волі.

Але дехто Саган клеїть дурня і відмазує татарівське ДБР.
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20.01.2024 12:59 Відповісти
"Я наголошую на тому, що безпосередні виконавці злочину не затримані, на відміну від Мазепи." --- поки що так? І? Ци яким чином виправдовує Мазепу? Я ніде і не виправдовував виконавців чи не відкидаю коррупцію у владі чи предвзятості. Вину мазепи це яким чином скасовує? Ви прийшли мені сказати яка влада корупцій на і погана? Я і без вас це знаю. Я про Мазепу говорю,про владу мені пояснбювати не треба,тез вас все відомо дехто новосад
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20.01.2024 13:21 Відповісти
Не потрібно виправдовувати людину, стосовно якої НЕМАЄ ДОКАЗІВ стосовно протизаконних дій.
Саган не бачив , не читав матеріали справи ДБР проти Мазепи, тому тупо повторює мантри ДБР про злочин Мазепи.
І це не дивує. Подібних осіб було повно тут і тоді, коли "шили" справу проти Антоненка, Кузьменко, Дугар. Також пінились, що докази їх провини є. Але виявилось, що вони брехали.
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20.01.2024 13:31 Відповісти
"Не потрібно виправдовувати людину, стосовно якої НЕМАЄ ДОКАЗІВ стосовно протизаконних дій." --- піди в суд вони тобі докази приведуть,звідки ти знаєш що доказів не має? Звернися в Європейський суд з прав людини і подай позов,що Мазепу без жодних доказів взяли під варту і хочуть посадити. Вони то точно розберуться де правда,а де ні.

"Саган не бачив , не читав матеріали справи ДБР проти Мазепи, тому тупо повторює мантри ДБР про злочин Мазепи." --- ну зато ти бачила і можеш "впевнено" заявити,що все підстава Звинувачувати мене в тому,що я не бачив матеріалів,але самому їх також в очі не бачити це пік "геніальності" просто.

"Але дехто Саган, Саган не бачив" --- інтересно,а для чого ти раз за разом акцентуєш увагу на прізвищі? Ти думаєш,що це якось дуже образливо получається?
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20.01.2024 13:41 Відповісти
Скільки були за гратами Антоненко та Кузьменко із "доказами" від прокуратури та судів?

Скільки був за гратами генерал Марченко із "доказами" від прокуратури та судів?

Скільки був за гратами генерал Павловський із "доказами" від прокуратури та судів?
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20.01.2024 13:46 Відповісти
" У випадках, коли ви вважаєте, що ваші права були порушені внаслідок неправильного судового рішення в Україні, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, Франція. Україна є членом Ради Європи, і громадяни мають право подавати скарги до цього суду після вичерпання всіх національних засобів правового захисту. Якщо ви розглядаєте такий крок, рекомендується звернутися до професійного юриста або правозахисної організації для отримання консультації та допомоги зі складанням скарги. "

Хватить уже балаболити про зради, зроби жуе хоч щось в кінці то кінців. Подай позов на рахунок Антоненка і Кузьменко, Марченка і Павловського. На рахунок твого Мазепи. В Європі суд уже остаточно визначить, хто правий. Збери докази невинуватості, докази підкупу суддів і махінації справ і так далі. Сидіти просто і скиглити нічого не дасть,під лежачий камінь вода не тече. Якщо ти свято впевнена в тому що мазепа невинний то прапор в руки і працюй в цьому напрямку,бо хто як не ти стане на захист Мазепи від свавілля влади!
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20.01.2024 13:52 Відповісти
Балаболиш ти. Простирадлами. Де конкретні відповіді на конкретні питання?

"Скільки були за гратами Антоненко та Кузьменко із "доказами" від прокуратури та судів?

Скільки був за гратами генерал Марченко із "доказами" від прокуратури та судів?

Скільки був за гратами генерал Павловський із "доказами" від прокуратури та судів?"
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20.01.2024 13:56 Відповісти
та і ***** на нього
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20.01.2024 09:45 Відповісти
Вам не на нього *****, вам ***** на Закон. Значить вам подобається жити по беСпределу. Наслідки розумієте?
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20.01.2024 09:51 Відповісти
А ми повинні і далі спостерігати як зекодло знищує Україну з середини? Мовчим, значить погоджуємося і який бізнес буде заходити в Україну?
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20.01.2024 09:50 Відповісти
"А ми повинні і далі спостерігати як зекодло знищує Україну з середини?" --- ти не повинен,можеш вирушати щось робити
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20.01.2024 10:00 Відповісти
Ти певно кіберполіцай із завданням виправдовувати зе-татарівських "правоохоронних ділків". У "мусорів" завжди тиск на папірці з написаними ними вигадками. Але про справедливість вони ніколи не чули.
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20.01.2024 14:04 Відповісти
Інвестклімату гаплик.
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20.01.2024 09:50 Відповісти
Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.Пряма мова Артема Крикуна-Труша: "Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати". Мабуть договорняк, могли запросити й 5 лярдів і потім збити на меньшу суму і получити премію з клієнта.
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20.01.2024 10:11 Відповісти
Шановні коментатори хто з Украіни звертаюсь до вас те шо відбулось з украіною 2019 це навіть не реванш регіоналів(донецьких)-це реванш сталінско путінской беспредельной диктатури(цифровізованой).Приклад-цифровізація призовників з усіма данними членов сім'і,моніторінг соцсетей,смі,відеохостінгов на рахунок критики зеленского,опи,залужного,кабміна-це не перевірка рейтінгу для виборів.Це дла того щоб одного разу до вас прийдуть за допис.І навіть як що війна закінситься(будьякою "перемогою") і можливо це буде ваш знайомий-навіть з тризубом на шевроні.
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20.01.2024 10:22 Відповісти
Цікаво а скільки "95 відтінків какахи" податків з доходу сплатив? Стара схема, все завищено. Коломийський навчив напевно як треба)
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20.01.2024 10:28 Відповісти
Зазвичай таких як ти називають довпойопом, який ходить на вибори по-приколу
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20.01.2024 10:47 Відповісти
Це типова справа мусорів по вибивання бабла з багатого лоха. Часи януковоща повернулися, дякуючи підрам73%
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20.01.2024 10:46 Відповісти
https://www.facebook.com/zheleznyak.y?__cft__[0]=AZWO7VyjeELOkxi6QjS9Jv6g3P3vUAPPG0z874aZZOImjcByeLfb89VyEkKpEQ828WBs7J8QSimZukNQbRq4hhOsGIztV2Ms92cOMv763Q4_vUVYCLMFjvb8dpPK0gRbQXA&__tn__=-UC%2CP-R Ярослав Железняк

Щодо всієї історії з арештом Capital Ігоря Мазепи.

1. Ігор точно не герой мого романа. Якщо я не помиляюсь, то ніколи напевно і в житті не спілкувався особисто з ним.

2. Його біографія мене мало цікавить. Він бізнесмен, власник однієї з найбільших інвестиційних компаній Concorde Capital, і платник податків. За які в тому числі сплачується і моя зарплата, як чиновника.

3. Він, як і багато інших бізнесменів, був серед тих, у кого вистачило сміливості відкрито і публічно говорити про свавілля силовиків. Не так багато хто міг ще тоді відкрито сказати: «Ментівський беспредєл набрид бізнесу, правоохоронці приходять та іменем закону шиють голі статті, кримінальні справи та тероризують бізнес. Якщо влада не може покласти цьому край, то обʼєднаний бізнес готовий це зробити».
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20.01.2024 11:30 Відповісти
4. Коли ДБР бере справу 2014 року і різко у 2023 році проводить обшуки у компанії і дома, шукають «рускій слід», і потім за начебто збитків державі в розмірі 7 млн грн вимагається застава для Ігоря Мазепи і його брата 700 млн грн та 500 млн грн….

Для мене тут очевидно, що стоїть чергова задача покарати. Думаю юристи потім багато цікавих креативів знайдуть як туди додавалися факти.

5. Про те, яким чином взагалі ДБР займається бізнесом навіть по цим статтям я навіть коментувати не буду. Як і про те, що там через 10 років на обшуках можна було знайти. А вилучали все.

6. Ну і знову першими спалилися офісні телеграм-канали і різні говорящі голови, які почали відкрито мочити його.
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20.01.2024 11:31 Відповісти
А тепер головне: це історія не про Ігоря. Ще раз, він не той бізнесмен, шляхом якого я захоплююсь. Але він все ж таки бізнесмен і черговий приклад як правоохоронці зібрані в одному телефоні ОП продовжують давити бізнес. І таких прикладів все більше.

Останній час, я багато спілкувався на тему силовиків з різними дуже крутими бізнесменами (якими більшість з нас захоплюється). Так ось, вони майже всі планують виїжджати з країни.

Не через війну, обстріли чи навіть податки….А через те, що у кожного існує ризик, що одного дня правоохоронці будуть ломитися у двері житла, де сплять їх діти.

І друге, сьогодні у мене буде обід з одним з послів G7…. Планували обговорити матрицю реформ. Але я більш ніж переконаний, що більша частина цієї зустрічі будуть питання від них: чому останній час такий тиск на бізнес та журналістів. Точно не та репутація країни, яка нам потрібна.
Особливо зараз.
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20.01.2024 11:37 Відповісти
Ну і останнє. Я бачу багато бізнесменів, які навіть зараз публічно включилися проти тиску правоохоронців на бізнес. Бачу багато представників медіа. Бачу багато лідерів думок.

Кого я не бачу, так тих, кому народ України дав портфель члена Уряду або мандат депутата, і які точно чудово розуміють, що відбувається. І ці люди точно більше захищені, ніж той самий бізнесмен який пише пост у підтримку Мазепи.

Але замість того, щоб публічно виступити на захист бізнесу обирають просто тихо промовчати, і тремтять від страху…. отримуючи зарплату з податків того самого бізнесу, який мають захищати.
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20.01.2024 11:38 Відповісти
Тоді ще забули арештувати дружину, дітей, собаку, кішку і акваріумних рибок.
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20.01.2024 13:31 Відповісти
 
 