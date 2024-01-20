Суд заарештував брата бізнесмена Мазепи з можливістю застави у 44 млн грн
Печерський суд Києва у ніч на суботу обрав запобіжний захід для Юрія Мазепи, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи. Юрія Мазепу взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному адвокат Артем Крикун-Труш.
"Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи - Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень", - адвокат Крикун-Труш.
Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.
"Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", - розповів адвокат.
Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.
Адвокат Крикун-Труш на запитання журналістки, у чому саме підозрюють Юрія, і як хто він проходить у справі, відповів, що "як брат".
"Як брат. Не повірите, але я серйозно. Не жартую", - сказав Крикун-Труш.
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.
У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.
Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Патріотизм це звісно добре, але краще напевно бути патріотом з-за кордону, ніж патріотом з-за грат. Якщо вже полізли до таких "старожилів", як Concorde Capital, то напевно почнуть скоро "общипувати гусаків" і по менше.
P.S. А в брата Шурми все ОК. Ні тобі затримань, ні застав з дикими сумами....
Головна проблема, в тому, що коли ідеш "трясти" таких от грандів, все має бути ідеально на 300%. Дотримання процедур, докази,.... Інакше це 100 розправа над неугодними, як зараз.
Мазепу взяли не тому, що він щось накоїв - тому що багато говорив неприємного владі. І саме про це мова, а не про його гріхи. Тим більше влучно написав пан Бутусов - а де ж чиновники, що сприяли порушенням?
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
От і майте на увазі, силовики, звиклі до такої "роботи", в свій час підуть і до людей по простіше, і в якийсь момент, може уже і вам знадобиться допомога, але..... Тому теє маєте бути готовим "наймати адвокатів,доводити свою невиновність і виходити з сізо,а потім вимагати компенсації від держави"
P.S. Мова ж не про недоторканність, мова уже про порушення владою. Одні лише безумні суми застав, на фоні штрафів чиновникам в пару тисяч (які вони і так скасовують через суд), є цілковитим доказом переслідування, а не покарання за злочин.
"Мова ж не про недоторканність, мова уже про порушення владою. " --- яке порушення?
"Одні лише безумні суми застав, на фоні штрафів чиновникам в пару тисяч (які вони і так скасовують через суд), є цілковитим доказом переслідування, а не покарання за злочин." --- це ніякий не доказ, це знову ж таки твої особистісні судження, що це є якимось доказом, з точки зору закону це не доказ
Арештували інвестбанкіра за підозрою в 10 мільйонних махінаціях, і виписали йому з братом 393 мільйони застави на двох - це чудово, показує неупередженість правоохоронної системи!
А те що все це дивно співпало, з критикою влади Мазепою, так це не доказ, звісно.
Нічого посидить в тюрязі "наймає адвокатів,доводить свою невиновність і виходить з сізо,а потім вимагає компенсації від держави".
Слава Зе! Шурмі, його брату з електрикою за наш кошт для окупантів, теж Слава! Слава і брату Єрмака з його торгівлею посадами.
А особлива Слава! інвестклімату України, який точно покращиться від такої демонстрації бездоганної роботи правоохоронної системи.
Але, дивлячись на ситуацію з журналістами, Мазепою, тощо - я впевнений, інвестори всього світу, "вже стали в чергу" з валізами доларів.
Суд в Стразбурзі уже остаточно встановить, був осуджений скомпрометований чи справедливо засудженим. механізми щоб доказати свою невинуватість є на усіх рівнях,як в Україні,так і вище в Європі. Просто декому легше за зраду прокричати ніж щось там доводити і розбиратися
Того, хто вкрав значно більше відпускають на всі чотири сторони, тому що він свідок схем розкрадання на мільярди в міністерстві оборони.
А бізнесмена, якому змогли нарити щось мутне десятирічної давнини на 7 мільйонів, відразу кидають за грати і впаяли заставу у 700 мільйонів.
Протягом 2020-2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність.
В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.
Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України в напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску «Шегині». Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.
Так може доказів і не буде? Як і в справі Антенко, Кузьменко, яким шили вбивство Шеремета.
ЯК можна мати докази проти Мазепи і не мати їх прот тих, через кого він порішав питання з землею?
Але дехто Саган клеїть дурня і відмазує татарівське ДБР.
Саган не бачив , не читав матеріали справи ДБР проти Мазепи, тому тупо повторює мантри ДБР про злочин Мазепи.
І це не дивує. Подібних осіб було повно тут і тоді, коли "шили" справу проти Антоненка, Кузьменко, Дугар. Також пінились, що докази їх провини є. Але виявилось, що вони брехали.
"Саган не бачив , не читав матеріали справи ДБР проти Мазепи, тому тупо повторює мантри ДБР про злочин Мазепи." --- ну зато ти бачила і можеш "впевнено" заявити,що все підстава Звинувачувати мене в тому,що я не бачив матеріалів,але самому їх також в очі не бачити це пік "геніальності" просто.
"Але дехто Саган, Саган не бачив" --- інтересно,а для чого ти раз за разом акцентуєш увагу на прізвищі? Ти думаєш,що це якось дуже образливо получається?
Скільки був за гратами генерал Марченко із "доказами" від прокуратури та судів?
Скільки був за гратами генерал Павловський із "доказами" від прокуратури та судів?
Хватить уже балаболити про зради, зроби жуе хоч щось в кінці то кінців. Подай позов на рахунок Антоненка і Кузьменко, Марченка і Павловського. На рахунок твого Мазепи. В Європі суд уже остаточно визначить, хто правий. Збери докази невинуватості, докази підкупу суддів і махінації справ і так далі. Сидіти просто і скиглити нічого не дасть,під лежачий камінь вода не тече. Якщо ти свято впевнена в тому що мазепа невинний то прапор в руки і працюй в цьому напрямку,бо хто як не ти стане на захист Мазепи від свавілля влади!
"Скільки були за гратами Антоненко та Кузьменко із "доказами" від прокуратури та судів?
Скільки був за гратами генерал Марченко із "доказами" від прокуратури та судів?
Скільки був за гратами генерал Павловський із "доказами" від прокуратури та судів?"
Щодо всієї історії з арештом Capital Ігоря Мазепи.
1. Ігор точно не герой мого романа. Якщо я не помиляюсь, то ніколи напевно і в житті не спілкувався особисто з ним.
2. Його біографія мене мало цікавить. Він бізнесмен, власник однієї з найбільших інвестиційних компаній Concorde Capital, і платник податків. За які в тому числі сплачується і моя зарплата, як чиновника.
3. Він, як і багато інших бізнесменів, був серед тих, у кого вистачило сміливості відкрито і публічно говорити про свавілля силовиків. Не так багато хто міг ще тоді відкрито сказати: «Ментівський беспредєл набрид бізнесу, правоохоронці приходять та іменем закону шиють голі статті, кримінальні справи та тероризують бізнес. Якщо влада не може покласти цьому край, то обʼєднаний бізнес готовий це зробити».
Для мене тут очевидно, що стоїть чергова задача покарати. Думаю юристи потім багато цікавих креативів знайдуть як туди додавалися факти.
5. Про те, яким чином взагалі ДБР займається бізнесом навіть по цим статтям я навіть коментувати не буду. Як і про те, що там через 10 років на обшуках можна було знайти. А вилучали все.
6. Ну і знову першими спалилися офісні телеграм-канали і різні говорящі голови, які почали відкрито мочити його.
Останній час, я багато спілкувався на тему силовиків з різними дуже крутими бізнесменами (якими більшість з нас захоплюється). Так ось, вони майже всі планують виїжджати з країни.
Не через війну, обстріли чи навіть податки….А через те, що у кожного існує ризик, що одного дня правоохоронці будуть ломитися у двері житла, де сплять їх діти.
І друге, сьогодні у мене буде обід з одним з послів G7…. Планували обговорити матрицю реформ. Але я більш ніж переконаний, що більша частина цієї зустрічі будуть питання від них: чому останній час такий тиск на бізнес та журналістів. Точно не та репутація країни, яка нам потрібна.
Особливо зараз.
Кого я не бачу, так тих, кому народ України дав портфель члена Уряду або мандат депутата, і які точно чудово розуміють, що відбувається. І ці люди точно більше захищені, ніж той самий бізнесмен який пише пост у підтримку Мазепи.
Але замість того, щоб публічно виступити на захист бізнесу обирають просто тихо промовчати, і тремтять від страху…. отримуючи зарплату з податків того самого бізнесу, який мають захищати.