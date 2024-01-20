Суд заарештував брата бізнесмена Мазепи з можливістю застави у 44 млн грн

Печерський суд Києва у ніч на суботу обрав запобіжний захід для Юрія Мазепи, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи. Юрія Мазепу взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному адвокат Артем Крикун-Труш.

"Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи - Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень", - адвокат Крикун-Труш.

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

"Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", - розповів адвокат.

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Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.

Адвокат Крикун-Труш на запитання журналістки, у чому саме підозрюють Юрія, і як хто він проходить у справі, відповів, що "як брат".

"Як брат. Не повірите, але я серйозно. Не жартую", - сказав Крикун-Труш.

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Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.