Атака дронами на Україну: на Півдні влучань не допущено
Під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував через південні регіони безпілотники типу "Shahed-131/136" із південно-східного узбережжя Азовського моря на північний захід України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
"Нашими підрозділами протиповітряної оборони знищено 2 таких дрони-камікадзе в небі над Одещиною та над Миколаївщиною. Люди не постраждали. Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні.
Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування "шахедів" у Херсонській та Миколаївській областях. За даними Генштабу, знищено 4 "шахеди" із 7 запущених цієї ночі.
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Чайка Київ
показати весь коментар20.01.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 1
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