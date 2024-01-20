Рух вантажівок на КПП "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблоковано, - Держприкордонслужба

Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

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Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.