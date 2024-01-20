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Рух вантажівок на КПП "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблоковано, - Держприкордонслужба

кордон,румунія

Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Також читайте: Румунські фермери розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Красноїльськ", - Держприкордонслужба

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5927) кордон (4750) Румунія (1156) блокування (644)


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де їрмаковський лист на заборону виїзду пороху?
з'їли погранці?
спподіваюсь вас пронесе...
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20.01.2024 10:51 Відповісти
Завдяки польським підрам, які показали як можна "шатать власть" у своїй країні, заради збільшення дотацій для своїх бізнесів, тепер ми бачимо аналогічні акції у Румунії і Словаччині. Якби курва була наказана за блокування, то ніхто у інших країнах не посмів би блокувати наш кордон.
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20.01.2024 11:00 Відповісти
Шо, у циганів бабло кацапсяче закінчилось? Ждуть чергову порцію "дотацій"?
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20.01.2024 11:34 Відповісти
Та там і так черга - мінімум 3 суток для фур. Пропускна здатність замала на сьогодні.
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20.01.2024 15:33 Відповісти
 
 