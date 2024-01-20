Рух вантажівок на КПП "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблоковано, - Держприкордонслужба
Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, 20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".
Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з'їли погранці?
спподіваюсь вас пронесе...