УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини
3 976 50

Канада прийняла вже понад 210 тисяч біженців із України

канада

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади вже прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.

Як зазначається, за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибули 210 178 українців. Програма надає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

До Уряду Канади подано вже майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких уже затверджено більш як 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, й власники такої візи, щоб скористатися нею, мають до кінця березня приїхати до Канади.

Також читайте: 64% українських біженців планують повернутися додому, - дослідження VoxUkraine

Нагадаємо, що Канада влітку 2023 року оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд згодом затвердив нову міграційну програму, яка дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.

Автор: 

біженці (1858) Канада (2186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Більшість цих "біженців" приїздять отримати одноразову допомогу від держави і потім одразу тікають назад в ЄС. Квитки і проживання їм оплачує Канада.

Звичайний жлобський паразитизм.
показати весь коментар
20.01.2024 13:05
+11
А ще багато тих хто скористався цією програмою взагалі сиділи десь в Польщі і Чехії на початок війни і тільки й мріяти могли про Канаду чи США,куди попасти було вкрай важко. І тут як грім серед ясного неба починається війна і лицеміри відразу ж без встиду і совісті побігли реалізовувати свою мрію переїхати в Канаду
показати весь коментар
20.01.2024 13:31
+7
Після відкриття кордонів в Україні будуть старі, інваліди, недолугі і супренаціоналісти(десь 1-2 млн). Інші уїдуть. Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось
показати весь коментар
20.01.2024 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переселення народів ?
показати весь коментар
20.01.2024 12:59 Відповісти
CUAET закінчиться у березні цього року. Ті хто не встигне заїхати до цього часу, зможуть потім в канаду тільки як туристи поїхати.
показати весь коментар
20.01.2024 14:14 Відповісти
Більшість цих "біженців" приїздять отримати одноразову допомогу від держави і потім одразу тікають назад в ЄС. Квитки і проживання їм оплачує Канада.

Звичайний жлобський паразитизм.
показати весь коментар
20.01.2024 13:05 Відповісти
це правда - отримують 3К та виїджають бо роботу без мови там не знайти, житло коштує космос, засілають в опи мира накшталт Саскічквана з кореним народом на півночі
показати весь коментар
20.01.2024 13:26 Відповісти
Не надо ля-ля. Приехали без денег, языка и востребованного образования и опыта работы. Отлично устроились в Торонто. Я маляр в компании, которая занимается косметическим ремонтом апартментов после выселения арендаторов. Жена сиделка по уходу за престарелыми. За самостоятельное жилье платим 1450 долл.мес. с коммуналкой. Хотя да, работу и жилье надо поискать. В Торонто куда больше возможностей и шансов, чем, наверное, по всей Канаде.
показати весь коментар
20.01.2024 19:02 Відповісти
Згідно зі звітом Zumper, який складається на основі аналізу даних про оренду з сотень тисяч активних оголошень по всій країні, зараз оренда однокімнатної квартири в Торонто коштує в середньому 2300 доларів на місяць.
показати весь коментар
20.01.2024 19:24 Відповісти
Без комуналки
показати весь коментар
20.01.2024 19:26 Відповісти
Апартаменты дороже бейсментов, хотя, в бейсменте жить удобней. Я почти каждый день в именно в этих апартментах работаю. Перевидел за почти год их больше, чем жители Торонто за всю свою жизнь.
показати весь коментар
20.01.2024 19:35 Відповісти
Знаю цены на аренду по Торонто лучше, чем кто-нибудь, так как работаю в компании, которая зенимается обслуживанием билдингов в которых арендуемые апартаменты. Рентуем в Норт-Йорке бейсмент за 1450 долл.мес. включая коммуналку.
показати весь коментар
20.01.2024 19:29 Відповісти
Варто їхати в Канаду, щоб жити в підвалі, чи в собачій будці?
показати весь коментар
20.01.2024 19:33 Відповісти
Еще раз, этот* подвал *комфортней чем любая квартира. Свой отдельный вход, большая комната, кухня, санузел, коридор, все отдельно, довольно большие окна, выход на лужайку с мангалом за домом, место под авто, в приличном районе.
показати весь коментар
20.01.2024 19:45 Відповісти
Середній рахунок за комунальні послуги за 1-кімнатну квартиру в Торонто становить 220 доларів на місяць. Сюди входять витрати на комунальні послуги, такі як електрика, тепло, вода та гаряча вода.
показати весь коментар
20.01.2024 21:59 Відповісти
Якийсь звіздьож) 1450 cad це ціна двушки десь в Богом забутому містечку в сільській провінції. В Торонто за ці гроші навіть бейсмент не знімеш, тим більше без поручителів (адже у вас ні кредитної історії, ні рекомендацій від попереднїх арендодавців нема).
Можливостей в Торонто більше, як і коричневих ребят що вже позаймали всі солодкі місця.
А от з приводу того що більшість їде за грошима- це слова заздрості і брехня. Я чув що так роблять але з мого оточення тільки про одного чув западенця (ну вони завжди шустрі в цьому плані коли є можливість грошей заробить).
показати весь коментар
20.01.2024 19:55 Відповісти
Такий контингент, в свій час масово повернеться в Україну. Де буде лише хотіти.....допомоги на повернення, на влаштування, на підтримку в перший час, з безробіття..... Повернуться "дуже важливі" для економіки люди з професіями манікюрщиці, маркетолога.... Повернуться пенсіонери, які при всій моїй повазі до них, лише збільшать навантаження на бюджет/соціальну сферу....
Проблема в тому, що значна частина, справжніх професіоналів, активних людей, молоді, і т.п., вони зможуть закріпитись на новому місці (більшість таких уже це зробила) і повернуться сюди лише в гості.
Так і вийде, некрасиво кажучи, - паразити нам, симбіонти - їм.
показати весь коментар
20.01.2024 13:27 Відповісти
Згоден практично зі всім крім маркетолога. Якщо на підприємстві нормальні маркетологи то саме вони заробляють гроші
показати весь коментар
20.01.2024 14:11 Відповісти
Наголос на "нормальні маркетологи". Нормального ще знайди, абсолютна більшість, це просто "золота молодь" що фактично придбала диплом.
показати весь коментар
20.01.2024 19:18 Відповісти
Таке є у кожній професії
показати весь коментар
20.01.2024 19:21 Відповісти
Ага, мы точно не вернемся, разве что из Канады насильно депортируют. Кстати, свою пожизненную пенсию(инвалид войны) и тут можно получать, а не только в Украине. Вопрос что для жизни в Канаде 8361 гривна.
показати весь коментар
20.01.2024 19:19 Відповісти
Паразити є усюди. А хтось саме тому і поїхав з України ще до 22 року щоб не годувати своїми податками зелених паразитів.
Я бачу більшість тут тих хто на момент 22 року жив в ЄС і просто скористався можливістю поїхати до Канади. І багато з них шкодують, бо в Європах в них було влаштоване життя, а тут за ці ж гроші треба вкалувати більше, а життя на відміну від Європи сіре і скучне
показати весь коментар
20.01.2024 20:01 Відповісти
Это де, в Торонто скучно? Ну-ну. Де ж был такое написавший?
показати весь коментар
20.01.2024 20:07 Відповісти
А ще багато тих хто скористався цією програмою взагалі сиділи десь в Польщі і Чехії на початок війни і тільки й мріяти могли про Канаду чи США,куди попасти було вкрай важко. І тут як грім серед ясного неба починається війна і лицеміри відразу ж без встиду і совісті побігли реалізовувати свою мрію переїхати в Канаду
показати весь коментар
20.01.2024 13:31 Відповісти
Хз я поки 4 місяці в Канаді і порівнюючи з Польщею, то Польща топ.
Читав , що немає расизму, є ,ще й який.
Канада розвинена країна - сервіс просто дно, більшість послуг надається аби як.
Роботу ледве знайшов через 2 місяці, дівчина моя досі ні.
Продукти несмачні і дорогі.
Ну і морози -35 близько 10 днів були.
Плюсів поки менше ніж мінусів🤬
показати весь коментар
20.01.2024 17:47 Відповісти
Так тоже могу сравнить с Польшей и в Канаде жить и работать намного лучше и легче. Живем и работаем в Торонто. Просто не надо ехать абы куда, а туда, где своя среда.
показати весь коментар
20.01.2024 19:08 Відповісти
Канада не оплачує квитки давно вже. Канада сплачує 3000 канадських доларів на дорослу людину і 1500 на дитину. Не всім.
Ще може надати 2 тиждні бескоштовного проживання.
Після цього - сам. 1 місяць зняти житло у Канаді - від 1500 доларів 1к квартира (це якщо сильно пофартить, так - 1500 доларів - це кімната, а не картира).
Квиток з Варшави до Канади на дорослу людину коштує майже 1000 канадських доларів.
Туди й назад = 2000 за людину. Виплата 3000. Але проживання у Канаді дуже не дешеве і 1000 ти назад не привезеш.

Що роблять наши часто - це якщо чоловік в Україні і не може виїхати - дружина їде у Канаду на місяць, отримує дозвіл на роботу на 3 роки, отримує виплату і повертається через місяць. Нічого при цьому вона не заробляє, але нічого і не витрачає.
показати весь коментар
20.01.2024 16:59 Відповісти
Після відкриття кордонів в Україні будуть старі, інваліди, недолугі і супренаціоналісти(десь 1-2 млн). Інші уїдуть. Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось
показати весь коментар
20.01.2024 13:22 Відповісти
"Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось" --- а до цього типу не так жили? І чому ніхто не виїжджав? Може тому що просто війни не було? А коррупція не так уже всім і мішала,більшість тією коррупцією прекрасно користувалися для вирішення своїх питань в житті.
показати весь коментар
20.01.2024 13:33 Відповісти


Так, а чого дівки всі не виїхали? Кордони для них також закриті?!
До речі, канадський кует закінчиться у березні, захист у ЄС і Британії одразу після звершення війни. Куди вони всі твої молоді люди поїдуть, якщо для них будуть закриті кордони?!
показати весь коментар
20.01.2024 14:11 Відповісти
В тій же Німеччині вже думають як лишити тих хто має роботу.
А Польща побачила що всі тікають до німців і спростила умови перебування і отримання внж.
Ті хто працює- лишаться по робочим візам, їм вже той "захист" буде не потрібен.
Та й куди повертатись? Під приводом "неначасі, і війни" зелень влаштувала фінансове мародерство і цифровий концтабір. Яника переплюнули давно. Навіть незаконні схеми виїзду ведуть нагору від ментів і місцевих князьків- до депутатів, це їх офіційний бізнес.
Гроші МО розкрадає, на дрони волонтери де будуть брати гроші? Вже всі матраси в населення витрусили валютними 'качелями', а роботи все менше, бізнеси закриваються бо нема покупців...
показати весь коментар
20.01.2024 20:12 Відповісти
канада активно допомагає куйлу зробити Україну безлюдною.
показати весь коментар
20.01.2024 14:09 Відповісти
Ахах, Канада ще й винувата
показати весь коментар
20.01.2024 14:13 Відповісти
Нє, як відвертає від бажання жити в Україні українська влада - це нікому так не дано.
Придурок "драйвер" мабуть за те, щоб Україні примусово повернули усіх громадян і вони батрачилив колгоспі за трудодні. І не мрій, кретине. Не повернемось
показати весь коментар
20.01.2024 16:32 Відповісти
від тебе сьогодні чекаємо відос, як ти спалюєш свій український паспорт, своє укр посвідчення водія, свої укр дипломи. Давай, спалюй всі мости які тебе поєднують з ненависною тобі Україною.
показати весь коментар
20.01.2024 16:46 Відповісти
Тобто 'мудра більшість' обрала зрадників і телепнів у владу, розмінувала все що можна було, відвела з укріпрайонів (розведення 2020) війська, завалила ракетну програму, розформувала аеророзвідку, саджала волонтерів і атошників, задивлялась в очі пуйлу в пошуках миру...
Продовжують розкрадати військовий бюджет щоб воювати м'ясом, а хто не згоден - той ворог і має порвати свій паспорт.
Українці за кордоном зараз мають роботу і донатять на дрони, які від МО так і не змогли вже третій рік організувати. Одні відосики, і крики таксистів і продавчинь що треба ще більше податками обкласти багатіїв-айтішників. Йдіть в жопу з своїм більшовизмом який ви самі ж і накликали
показати весь коментар
20.01.2024 20:23 Відповісти
Незламно, і хєр хто повернеться, тому що діаспора велика, сильна, така собі Україна здорової людини.
показати весь коментар
20.01.2024 14:12 Відповісти
Брехня. Життя в канаді не малина. Із-за космічних цін на нерухомість і *********** клімату, канадці самі тікають у США, Австралію, Британію, ЄС.
показати весь коментар
20.01.2024 14:17 Відповісти
Блін, ну конєш у будь-якій країні треба пахать, але знаю декілька прикладів, як поїхали до Канади (ще давно до воєн) і дууууже Ок, навпаки кажуть, гарна природа і подобається) на любителя короч
показати весь коментар
20.01.2024 14:58 Відповісти
Я тобі писав про канадців. Про них і пиши.
показати весь коментар
20.01.2024 16:44 Відповісти
геніально, а я в першому пості писав про біженців, до чого мені корінні канадці?
показати весь коментар
21.01.2024 01:00 Відповісти
Канадці в США твльки тікають на роботу, а потім повертаються. Це як українці в Польщу але не лишаються жити
показати весь коментар
20.01.2024 20:25 Відповісти
Зараз в Канаді дуже важко, на мою думку з цих 210 000, половина вернулася в Європу чи Україну.
Легалізуватися зможе максимум 10-15%, так що поки так.
показати весь коментар
20.01.2024 17:42 Відповісти
Наступний етап - заселення України кочовими народами. Цікаво, кого завезуть найбільше. На окуповані території зрозуміло, там вже це все видно. В тому ж Маріуполі повно узбеків, туркменів і т.д. з колишнього срср. До нас може будуть депортувати надлишок арабів з ЄС.
показати весь коментар
20.01.2024 14:20 Відповісти
Відкриють границі для негрів з Африки. Конго, Сомалі, Мозамбік і т.д. Негри привезуть до нас свою велику культуру, а також хвороби: *****, лихорадку західного Нілу та багато інших хвороб. Років через 20 в нашій країні майже не залишиться слов'янських ліц.
показати весь коментар
21.01.2024 07:09 Відповісти
А хто рахував скільки серед цих людей з українськипи паспортами біженців з України, а скільки пересеренців з Європи?
показати весь коментар
20.01.2024 14:38 Відповісти
Там більшість бішенців з територій, де ніяких бойових дій не було ніколи. Ухилянтів серед них також не мало.
показати весь коментар
20.01.2024 16:18 Відповісти
гниди хитродупі! серед них є багато псевдопатріотів які били себе копитами у груди!таких потвор потрібно позбавляти громадянства!
показати весь коментар
20.01.2024 14:49 Відповісти
А те що канадська діаспора активно донатить на ЗСУ тебе не цікавить???
З такими співгромадянами багато хто не повернеться в Україну 😡
показати весь коментар
20.01.2024 17:40 Відповісти
різницю між діспорою і гнидами хитродупими не бачиш? до чого ти громадян Канади приплів?я бачу, що т и теж з тих- хероїв -патріотів, що повтікали з України? хто за тебе боронити твою землю буде? пушкін?
показати весь коментар
20.01.2024 19:59 Відповісти
З 1го млн(дозволів) випустили за 2 роки 210 тис.
Це дуже про свободу, не про закритий кордон звісно.
показати весь коментар
20.01.2024 15:27 Відповісти
И кредитная история, и выписка с банковского счета, и спрпвка с места работы была, но их у нас украинский лэндлорд не требовал. Оплатили за первый и последний месяц, без договора аренды. Платим кэшем. Живем бессрочно с 1 апреля 23 года. Можем на 1000 долларов поспорить. Легко докажу. Тел.+1 416 271 7619.
показати весь коментар
20.01.2024 20:04 Відповісти
 
 