Канада прийняла вже понад 210 тисяч біженців із України
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади вже прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.
Як зазначається, за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибули 210 178 українців. Програма надає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.
До Уряду Канади подано вже майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких уже затверджено більш як 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, й власники такої візи, щоб скористатися нею, мають до кінця березня приїхати до Канади.
Нагадаємо, що Канада влітку 2023 року оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд згодом затвердив нову міграційну програму, яка дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.
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Звичайний жлобський паразитизм.
Можливостей в Торонто більше, як і коричневих ребят що вже позаймали всі солодкі місця.
А от з приводу того що більшість їде за грошима- це слова заздрості і брехня. Я чув що так роблять але з мого оточення тільки про одного чув западенця (ну вони завжди шустрі в цьому плані коли є можливість грошей заробить).
Проблема в тому, що значна частина, справжніх професіоналів, активних людей, молоді, і т.п., вони зможуть закріпитись на новому місці (більшість таких уже це зробила) і повернуться сюди лише в гості.
Так і вийде, некрасиво кажучи, - паразити нам, симбіонти - їм.
Я бачу більшість тут тих хто на момент 22 року жив в ЄС і просто скористався можливістю поїхати до Канади. І багато з них шкодують, бо в Європах в них було влаштоване життя, а тут за ці ж гроші треба вкалувати більше, а життя на відміну від Європи сіре і скучне
Читав , що немає расизму, є ,ще й який.
Канада розвинена країна - сервіс просто дно, більшість послуг надається аби як.
Роботу ледве знайшов через 2 місяці, дівчина моя досі ні.
Продукти несмачні і дорогі.
Ну і морози -35 близько 10 днів були.
Плюсів поки менше ніж мінусів🤬
Ще може надати 2 тиждні бескоштовного проживання.
Після цього - сам. 1 місяць зняти житло у Канаді - від 1500 доларів 1к квартира (це якщо сильно пофартить, так - 1500 доларів - це кімната, а не картира).
Квиток з Варшави до Канади на дорослу людину коштує майже 1000 канадських доларів.
Туди й назад = 2000 за людину. Виплата 3000. Але проживання у Канаді дуже не дешеве і 1000 ти назад не привезеш.
Що роблять наши часто - це якщо чоловік в Україні і не може виїхати - дружина їде у Канаду на місяць, отримує дозвіл на роботу на 3 роки, отримує виплату і повертається через місяць. Нічого при цьому вона не заробляє, але нічого і не витрачає.
Так, а чого дівки всі не виїхали? Кордони для них також закриті?!
До речі, канадський кует закінчиться у березні, захист у ЄС і Британії одразу після звершення війни. Куди вони всі твої молоді люди поїдуть, якщо для них будуть закриті кордони?!
А Польща побачила що всі тікають до німців і спростила умови перебування і отримання внж.
Ті хто працює- лишаться по робочим візам, їм вже той "захист" буде не потрібен.
Та й куди повертатись? Під приводом "неначасі, і війни" зелень влаштувала фінансове мародерство і цифровий концтабір. Яника переплюнули давно. Навіть незаконні схеми виїзду ведуть нагору від ментів і місцевих князьків- до депутатів, це їх офіційний бізнес.
Гроші МО розкрадає, на дрони волонтери де будуть брати гроші? Вже всі матраси в населення витрусили валютними 'качелями', а роботи все менше, бізнеси закриваються бо нема покупців...
Придурок "драйвер" мабуть за те, щоб Україні примусово повернули усіх громадян і вони батрачилив колгоспі за трудодні. І не мрій, кретине. Не повернемось
Продовжують розкрадати військовий бюджет щоб воювати м'ясом, а хто не згоден - той ворог і має порвати свій паспорт.
Українці за кордоном зараз мають роботу і донатять на дрони, які від МО так і не змогли вже третій рік організувати. Одні відосики, і крики таксистів і продавчинь що треба ще більше податками обкласти багатіїв-айтішників. Йдіть в жопу з своїм більшовизмом який ви самі ж і накликали
Легалізуватися зможе максимум 10-15%, так що поки так.
З такими співгромадянами багато хто не повернеться в Україну 😡
Це дуже про свободу, не про закритий кордон звісно.