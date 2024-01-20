Канада прийняла вже понад 210 тисяч біженців із України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади вже прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.

Як зазначається, за програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибули 210 178 українців. Програма надає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

До Уряду Канади подано вже майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких уже затверджено більш як 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, й власники такої візи, щоб скористатися нею, мають до кінця березня приїхати до Канади.

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Нагадаємо, що Канада влітку 2023 року оголосила про відмову від продовження цієї тимчасової програми, однак уряд згодом затвердив нову міграційну програму, яка дає змогу певним категоріям українських біженців залишитися у Канаді на постійній основі.