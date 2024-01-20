Канада приняла уже более 210 тысяч беженцев из Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Канаду уже прибыло более 210 тысяч украинских беженцев в рамках программы CUAET.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады.

Как отмечается, по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), созданной в марте 2022 года, в Канаду прибыли 210 178 украинцев. Программа предоставляет право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение.

В Правительство Канады уже подано почти 1,2 миллиона заявок на эту визу, из которых уже утверждено более 936 тысяч. Прием новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы, чтобы воспользоваться ею, должны до конца марта приехать в Канаду.

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Напомним, что Канада летом 2023 года объявила об отказе от продолжения этой временной программы, однако правительство впоследствии утвердило новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских беженцев остаться в Канаде на постоянной основе.