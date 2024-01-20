Канада приняла уже более 210 тысяч беженцев из Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Канаду уже прибыло более 210 тысяч украинских беженцев в рамках программы CUAET.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады.
Как отмечается, по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), созданной в марте 2022 года, в Канаду прибыли 210 178 украинцев. Программа предоставляет право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение.
В Правительство Канады уже подано почти 1,2 миллиона заявок на эту визу, из которых уже утверждено более 936 тысяч. Прием новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы, чтобы воспользоваться ею, должны до конца марта приехать в Канаду.
Напомним, что Канада летом 2023 года объявила об отказе от продолжения этой временной программы, однако правительство впоследствии утвердило новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских беженцев остаться в Канаде на постоянной основе.
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Звичайний жлобський паразитизм.
Можливостей в Торонто більше, як і коричневих ребят що вже позаймали всі солодкі місця.
А от з приводу того що більшість їде за грошима- це слова заздрості і брехня. Я чув що так роблять але з мого оточення тільки про одного чув западенця (ну вони завжди шустрі в цьому плані коли є можливість грошей заробить).
Проблема в тому, що значна частина, справжніх професіоналів, активних людей, молоді, і т.п., вони зможуть закріпитись на новому місці (більшість таких уже це зробила) і повернуться сюди лише в гості.
Так і вийде, некрасиво кажучи, - паразити нам, симбіонти - їм.
Я бачу більшість тут тих хто на момент 22 року жив в ЄС і просто скористався можливістю поїхати до Канади. І багато з них шкодують, бо в Європах в них було влаштоване життя, а тут за ці ж гроші треба вкалувати більше, а життя на відміну від Європи сіре і скучне
Читав , що немає расизму, є ,ще й який.
Канада розвинена країна - сервіс просто дно, більшість послуг надається аби як.
Роботу ледве знайшов через 2 місяці, дівчина моя досі ні.
Продукти несмачні і дорогі.
Ну і морози -35 близько 10 днів були.
Плюсів поки менше ніж мінусів🤬
Ще може надати 2 тиждні бескоштовного проживання.
Після цього - сам. 1 місяць зняти житло у Канаді - від 1500 доларів 1к квартира (це якщо сильно пофартить, так - 1500 доларів - це кімната, а не картира).
Квиток з Варшави до Канади на дорослу людину коштує майже 1000 канадських доларів.
Туди й назад = 2000 за людину. Виплата 3000. Але проживання у Канаді дуже не дешеве і 1000 ти назад не привезеш.
Що роблять наши часто - це якщо чоловік в Україні і не може виїхати - дружина їде у Канаду на місяць, отримує дозвіл на роботу на 3 роки, отримує виплату і повертається через місяць. Нічого при цьому вона не заробляє, але нічого і не витрачає.
Так, а чого дівки всі не виїхали? Кордони для них також закриті?!
До речі, канадський кует закінчиться у березні, захист у ЄС і Британії одразу після звершення війни. Куди вони всі твої молоді люди поїдуть, якщо для них будуть закриті кордони?!
А Польща побачила що всі тікають до німців і спростила умови перебування і отримання внж.
Ті хто працює- лишаться по робочим візам, їм вже той "захист" буде не потрібен.
Та й куди повертатись? Під приводом "неначасі, і війни" зелень влаштувала фінансове мародерство і цифровий концтабір. Яника переплюнули давно. Навіть незаконні схеми виїзду ведуть нагору від ментів і місцевих князьків- до депутатів, це їх офіційний бізнес.
Гроші МО розкрадає, на дрони волонтери де будуть брати гроші? Вже всі матраси в населення витрусили валютними 'качелями', а роботи все менше, бізнеси закриваються бо нема покупців...
Придурок "драйвер" мабуть за те, щоб Україні примусово повернули усіх громадян і вони батрачилив колгоспі за трудодні. І не мрій, кретине. Не повернемось
Продовжують розкрадати військовий бюджет щоб воювати м'ясом, а хто не згоден - той ворог і має порвати свій паспорт.
Українці за кордоном зараз мають роботу і донатять на дрони, які від МО так і не змогли вже третій рік організувати. Одні відосики, і крики таксистів і продавчинь що треба ще більше податками обкласти багатіїв-айтішників. Йдіть в жопу з своїм більшовизмом який ви самі ж і накликали
Легалізуватися зможе максимум 10-15%, так що поки так.
З такими співгромадянами багато хто не повернеться в Україну 😡
Це дуже про свободу, не про закритий кордон звісно.