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Канада приняла уже более 210 тысяч беженцев из Украины

канада

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Канаду уже прибыло более 210 тысяч украинских беженцев в рамках программы CUAET.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады.

Как отмечается, по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), созданной в марте 2022 года, в Канаду прибыли 210 178 украинцев. Программа предоставляет право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение.

В Правительство Канады уже подано почти 1,2 миллиона заявок на эту визу, из которых уже утверждено более 936 тысяч. Прием новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы, чтобы воспользоваться ею, должны до конца марта приехать в Канаду.

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Напомним, что Канада летом 2023 года объявила об отказе от продолжения этой временной программы, однако правительство впоследствии утвердило новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских беженцев остаться в Канаде на постоянной основе.

Автор: 

беженцы (1637) Канада (2073)


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Топ комментарии
+12
Більшість цих "біженців" приїздять отримати одноразову допомогу від держави і потім одразу тікають назад в ЄС. Квитки і проживання їм оплачує Канада.

Звичайний жлобський паразитизм.
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20.01.2024 13:05
+11
А ще багато тих хто скористався цією програмою взагалі сиділи десь в Польщі і Чехії на початок війни і тільки й мріяти могли про Канаду чи США,куди попасти було вкрай важко. І тут як грім серед ясного неба починається війна і лицеміри відразу ж без встиду і совісті побігли реалізовувати свою мрію переїхати в Канаду
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20.01.2024 13:31
+7
Після відкриття кордонів в Україні будуть старі, інваліди, недолугі і супренаціоналісти(десь 1-2 млн). Інші уїдуть. Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось
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20.01.2024 13:22
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Переселення народів ?
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20.01.2024 12:59 Ответить
CUAET закінчиться у березні цього року. Ті хто не встигне заїхати до цього часу, зможуть потім в канаду тільки як туристи поїхати.
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20.01.2024 14:14 Ответить
Більшість цих "біженців" приїздять отримати одноразову допомогу від держави і потім одразу тікають назад в ЄС. Квитки і проживання їм оплачує Канада.

Звичайний жлобський паразитизм.
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20.01.2024 13:05 Ответить
це правда - отримують 3К та виїджають бо роботу без мови там не знайти, житло коштує космос, засілають в опи мира накшталт Саскічквана з кореним народом на півночі
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20.01.2024 13:26 Ответить
Не надо ля-ля. Приехали без денег, языка и востребованного образования и опыта работы. Отлично устроились в Торонто. Я маляр в компании, которая занимается косметическим ремонтом апартментов после выселения арендаторов. Жена сиделка по уходу за престарелыми. За самостоятельное жилье платим 1450 долл.мес. с коммуналкой. Хотя да, работу и жилье надо поискать. В Торонто куда больше возможностей и шансов, чем, наверное, по всей Канаде.
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20.01.2024 19:02 Ответить
Згідно зі звітом Zumper, який складається на основі аналізу даних про оренду з сотень тисяч активних оголошень по всій країні, зараз оренда однокімнатної квартири в Торонто коштує в середньому 2300 доларів на місяць.
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20.01.2024 19:24 Ответить
Без комуналки
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20.01.2024 19:26 Ответить
Апартаменты дороже бейсментов, хотя, в бейсменте жить удобней. Я почти каждый день в именно в этих апартментах работаю. Перевидел за почти год их больше, чем жители Торонто за всю свою жизнь.
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20.01.2024 19:35 Ответить
Знаю цены на аренду по Торонто лучше, чем кто-нибудь, так как работаю в компании, которая зенимается обслуживанием билдингов в которых арендуемые апартаменты. Рентуем в Норт-Йорке бейсмент за 1450 долл.мес. включая коммуналку.
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20.01.2024 19:29 Ответить
Варто їхати в Канаду, щоб жити в підвалі, чи в собачій будці?
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20.01.2024 19:33 Ответить
Еще раз, этот* подвал *комфортней чем любая квартира. Свой отдельный вход, большая комната, кухня, санузел, коридор, все отдельно, довольно большие окна, выход на лужайку с мангалом за домом, место под авто, в приличном районе.
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20.01.2024 19:45 Ответить
Середній рахунок за комунальні послуги за 1-кімнатну квартиру в Торонто становить 220 доларів на місяць. Сюди входять витрати на комунальні послуги, такі як електрика, тепло, вода та гаряча вода.
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20.01.2024 21:59 Ответить
Якийсь звіздьож) 1450 cad це ціна двушки десь в Богом забутому містечку в сільській провінції. В Торонто за ці гроші навіть бейсмент не знімеш, тим більше без поручителів (адже у вас ні кредитної історії, ні рекомендацій від попереднїх арендодавців нема).
Можливостей в Торонто більше, як і коричневих ребят що вже позаймали всі солодкі місця.
А от з приводу того що більшість їде за грошима- це слова заздрості і брехня. Я чув що так роблять але з мого оточення тільки про одного чув западенця (ну вони завжди шустрі в цьому плані коли є можливість грошей заробить).
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20.01.2024 19:55 Ответить
Такий контингент, в свій час масово повернеться в Україну. Де буде лише хотіти.....допомоги на повернення, на влаштування, на підтримку в перший час, з безробіття..... Повернуться "дуже важливі" для економіки люди з професіями манікюрщиці, маркетолога.... Повернуться пенсіонери, які при всій моїй повазі до них, лише збільшать навантаження на бюджет/соціальну сферу....
Проблема в тому, що значна частина, справжніх професіоналів, активних людей, молоді, і т.п., вони зможуть закріпитись на новому місці (більшість таких уже це зробила) і повернуться сюди лише в гості.
Так і вийде, некрасиво кажучи, - паразити нам, симбіонти - їм.
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20.01.2024 13:27 Ответить
Згоден практично зі всім крім маркетолога. Якщо на підприємстві нормальні маркетологи то саме вони заробляють гроші
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20.01.2024 14:11 Ответить
Наголос на "нормальні маркетологи". Нормального ще знайди, абсолютна більшість, це просто "золота молодь" що фактично придбала диплом.
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20.01.2024 19:18 Ответить
Таке є у кожній професії
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20.01.2024 19:21 Ответить
Ага, мы точно не вернемся, разве что из Канады насильно депортируют. Кстати, свою пожизненную пенсию(инвалид войны) и тут можно получать, а не только в Украине. Вопрос что для жизни в Канаде 8361 гривна.
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20.01.2024 19:19 Ответить
Паразити є усюди. А хтось саме тому і поїхав з України ще до 22 року щоб не годувати своїми податками зелених паразитів.
Я бачу більшість тут тих хто на момент 22 року жив в ЄС і просто скористався можливістю поїхати до Канади. І багато з них шкодують, бо в Європах в них було влаштоване життя, а тут за ці ж гроші треба вкалувати більше, а життя на відміну від Європи сіре і скучне
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20.01.2024 20:01 Ответить
Это де, в Торонто скучно? Ну-ну. Де ж был такое написавший?
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20.01.2024 20:07 Ответить
А ще багато тих хто скористався цією програмою взагалі сиділи десь в Польщі і Чехії на початок війни і тільки й мріяти могли про Канаду чи США,куди попасти було вкрай важко. І тут як грім серед ясного неба починається війна і лицеміри відразу ж без встиду і совісті побігли реалізовувати свою мрію переїхати в Канаду
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20.01.2024 13:31 Ответить
Хз я поки 4 місяці в Канаді і порівнюючи з Польщею, то Польща топ.
Читав , що немає расизму, є ,ще й який.
Канада розвинена країна - сервіс просто дно, більшість послуг надається аби як.
Роботу ледве знайшов через 2 місяці, дівчина моя досі ні.
Продукти несмачні і дорогі.
Ну і морози -35 близько 10 днів були.
Плюсів поки менше ніж мінусів🤬
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20.01.2024 17:47 Ответить
Так тоже могу сравнить с Польшей и в Канаде жить и работать намного лучше и легче. Живем и работаем в Торонто. Просто не надо ехать абы куда, а туда, где своя среда.
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20.01.2024 19:08 Ответить
Канада не оплачує квитки давно вже. Канада сплачує 3000 канадських доларів на дорослу людину і 1500 на дитину. Не всім.
Ще може надати 2 тиждні бескоштовного проживання.
Після цього - сам. 1 місяць зняти житло у Канаді - від 1500 доларів 1к квартира (це якщо сильно пофартить, так - 1500 доларів - це кімната, а не картира).
Квиток з Варшави до Канади на дорослу людину коштує майже 1000 канадських доларів.
Туди й назад = 2000 за людину. Виплата 3000. Але проживання у Канаді дуже не дешеве і 1000 ти назад не привезеш.

Що роблять наши часто - це якщо чоловік в Україні і не може виїхати - дружина їде у Канаду на місяць, отримує дозвіл на роботу на 3 роки, отримує виплату і повертається через місяць. Нічого при цьому вона не заробляє, але нічого і не витрачає.
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20.01.2024 16:59 Ответить
Після відкриття кордонів в Україні будуть старі, інваліди, недолугі і супренаціоналісти(десь 1-2 млн). Інші уїдуть. Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось
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20.01.2024 13:22 Ответить
"Бо платити податки шоб бути безправним рабом а чиновник їздив на тойота прадо якось нікому не вперлось" --- а до цього типу не так жили? І чому ніхто не виїжджав? Може тому що просто війни не було? А коррупція не так уже всім і мішала,більшість тією коррупцією прекрасно користувалися для вирішення своїх питань в житті.
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20.01.2024 13:33 Ответить


Так, а чого дівки всі не виїхали? Кордони для них також закриті?!
До речі, канадський кует закінчиться у березні, захист у ЄС і Британії одразу після звершення війни. Куди вони всі твої молоді люди поїдуть, якщо для них будуть закриті кордони?!
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20.01.2024 14:11 Ответить
В тій же Німеччині вже думають як лишити тих хто має роботу.
А Польща побачила що всі тікають до німців і спростила умови перебування і отримання внж.
Ті хто працює- лишаться по робочим візам, їм вже той "захист" буде не потрібен.
Та й куди повертатись? Під приводом "неначасі, і війни" зелень влаштувала фінансове мародерство і цифровий концтабір. Яника переплюнули давно. Навіть незаконні схеми виїзду ведуть нагору від ментів і місцевих князьків- до депутатів, це їх офіційний бізнес.
Гроші МО розкрадає, на дрони волонтери де будуть брати гроші? Вже всі матраси в населення витрусили валютними 'качелями', а роботи все менше, бізнеси закриваються бо нема покупців...
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20.01.2024 20:12 Ответить
канада активно допомагає куйлу зробити Україну безлюдною.
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20.01.2024 14:09 Ответить
Ахах, Канада ще й винувата
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20.01.2024 14:13 Ответить
Нє, як відвертає від бажання жити в Україні українська влада - це нікому так не дано.
Придурок "драйвер" мабуть за те, щоб Україні примусово повернули усіх громадян і вони батрачилив колгоспі за трудодні. І не мрій, кретине. Не повернемось
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20.01.2024 16:32 Ответить
від тебе сьогодні чекаємо відос, як ти спалюєш свій український паспорт, своє укр посвідчення водія, свої укр дипломи. Давай, спалюй всі мости які тебе поєднують з ненависною тобі Україною.
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20.01.2024 16:46 Ответить
Тобто 'мудра більшість' обрала зрадників і телепнів у владу, розмінувала все що можна було, відвела з укріпрайонів (розведення 2020) війська, завалила ракетну програму, розформувала аеророзвідку, саджала волонтерів і атошників, задивлялась в очі пуйлу в пошуках миру...
Продовжують розкрадати військовий бюджет щоб воювати м'ясом, а хто не згоден - той ворог і має порвати свій паспорт.
Українці за кордоном зараз мають роботу і донатять на дрони, які від МО так і не змогли вже третій рік організувати. Одні відосики, і крики таксистів і продавчинь що треба ще більше податками обкласти багатіїв-айтішників. Йдіть в жопу з своїм більшовизмом який ви самі ж і накликали
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20.01.2024 20:23 Ответить
Незламно, і хєр хто повернеться, тому що діаспора велика, сильна, така собі Україна здорової людини.
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20.01.2024 14:12 Ответить
Брехня. Життя в канаді не малина. Із-за космічних цін на нерухомість і *********** клімату, канадці самі тікають у США, Австралію, Британію, ЄС.
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20.01.2024 14:17 Ответить
Блін, ну конєш у будь-якій країні треба пахать, але знаю декілька прикладів, як поїхали до Канади (ще давно до воєн) і дууууже Ок, навпаки кажуть, гарна природа і подобається) на любителя короч
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20.01.2024 14:58 Ответить
Я тобі писав про канадців. Про них і пиши.
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20.01.2024 16:44 Ответить
геніально, а я в першому пості писав про біженців, до чого мені корінні канадці?
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21.01.2024 01:00 Ответить
Канадці в США твльки тікають на роботу, а потім повертаються. Це як українці в Польщу але не лишаються жити
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20.01.2024 20:25 Ответить
Зараз в Канаді дуже важко, на мою думку з цих 210 000, половина вернулася в Європу чи Україну.
Легалізуватися зможе максимум 10-15%, так що поки так.
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20.01.2024 17:42 Ответить
Наступний етап - заселення України кочовими народами. Цікаво, кого завезуть найбільше. На окуповані території зрозуміло, там вже це все видно. В тому ж Маріуполі повно узбеків, туркменів і т.д. з колишнього срср. До нас може будуть депортувати надлишок арабів з ЄС.
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20.01.2024 14:20 Ответить
Відкриють границі для негрів з Африки. Конго, Сомалі, Мозамбік і т.д. Негри привезуть до нас свою велику культуру, а також хвороби: *****, лихорадку західного Нілу та багато інших хвороб. Років через 20 в нашій країні майже не залишиться слов'янських ліц.
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21.01.2024 07:09 Ответить
А хто рахував скільки серед цих людей з українськипи паспортами біженців з України, а скільки пересеренців з Європи?
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20.01.2024 14:38 Ответить
Там більшість бішенців з територій, де ніяких бойових дій не було ніколи. Ухилянтів серед них також не мало.
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20.01.2024 16:18 Ответить
гниди хитродупі! серед них є багато псевдопатріотів які били себе копитами у груди!таких потвор потрібно позбавляти громадянства!
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20.01.2024 14:49 Ответить
А те що канадська діаспора активно донатить на ЗСУ тебе не цікавить???
З такими співгромадянами багато хто не повернеться в Україну 😡
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20.01.2024 17:40 Ответить
різницю між діспорою і гнидами хитродупими не бачиш? до чого ти громадян Канади приплів?я бачу, що т и теж з тих- хероїв -патріотів, що повтікали з України? хто за тебе боронити твою землю буде? пушкін?
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20.01.2024 19:59 Ответить
З 1го млн(дозволів) випустили за 2 роки 210 тис.
Це дуже про свободу, не про закритий кордон звісно.
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20.01.2024 15:27 Ответить
И кредитная история, и выписка с банковского счета, и спрпвка с места работы была, но их у нас украинский лэндлорд не требовал. Оплатили за первый и последний месяц, без договора аренды. Платим кэшем. Живем бессрочно с 1 апреля 23 года. Можем на 1000 долларов поспорить. Легко докажу. Тел.+1 416 271 7619.
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20.01.2024 20:04 Ответить
 
 