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Перейменування Повітрофлотського проспекту: Залужний закликає не розділяти його на два. ДОКУМЕНТ

Повітрофлотський проспект у Києві

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтримує розділення Повітрофлотського проспекту на дві частини під час процедури його перейменування.

Про це пише УП з посиланням на відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського та петицію на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.

Лозинський пояснив, що звернувся до Залужного, оскільки частина депутатів Київради була готова голосувати за назву "проспект Повітряних сил" лише за умови розділення проспекту на два – проспект Європейського союзу та проспект Повітряних сил.

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Залужний, своєю чергою, запевнив, що послідовно підтримує ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил — без розділення проспекту на дві частини.

"З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини.

Зазначену позицію надіслано до Київської міської ради", - розповів Залужний.

Відповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо перейменування Повітрофлотського проспекту 01

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Тим часом петиція історика Олександра Алфьорова про неприпустимість розділення Повітрофлотського проспекту на два та підтримку варіанту проспекту Повітряних сил за тиждень зібрала понад 5500 підписів з 6000 необхідних.

Автор: 

Київ (19415) перейменування (584) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+24
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20.01.2024 16:44
+17
побільше європейського на папері щоб не побачили що його обмаль в реальному житті
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20.01.2024 16:46
+16
Залужному воно нащо? Чи це вже наслідки здобутого вченого звання?
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20.01.2024 16:44
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Согласна с паном Главнокомандущим
Бредовая идея
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20.01.2024 16:37 Відповісти
---
Що, вашу мать, наклянчили грошей на Заході та не знаєте де подіти ? ?
..
ліпше віддайте ті кошти тим сімям чиї рідні загинули на фронті
...
на дрони та на турнікети нрошей не вистачає
...
а на " перейменування" площ та вулиць є ? ? ?
..
Що того не можна зробити після закінченння війни чи що ?
...
Ні ума ні совісті..
,,,
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20.01.2024 17:36 Відповісти
Чого ти вилізло? До чого тут гроші?! Сидиш там "за бугром", то й сиди, без тебе вправимось
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20.01.2024 18:34 Відповісти
Пані Боброва-теж згоден з паном Залужним.Но щоб не загострювати-давайте одна сторона буде-проспект ЄС,а інша,як каже Залужний.Мені просто цікаво-а флот чим не вгодив?.Був Повітрофлотський-хай би був,а тепер шукай,який проспект розділити так,щоб назвати-Флотський...
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20.01.2024 22:54 Відповісти
Во - первых, прочитайте внимательно статью
И предложение Залужного
А во-вторых - чё мелочиться
Давайте с 1 по 10 дом с правой стороны - одно название
С левой другое
С 11 по 20 дом - еще новое название
Прикольно ведь будет?
Точно ведь поржем?
А значит исполним волеизъявление народа
Как по мне - херней не надо заниматься
Но я же не президент
А президент у нас херней любит заниматься
Не подскажете - на какой улице президент
Уже начал высаживать миллиард деревьев?
Шашлыки уже жарит?
Вас угостил?
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20.01.2024 23:33 Відповісти
В Києві вже давно є Європейська площа. Нахєра нам ще й проспект ЄС?! ******* зовсім.
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20.01.2024 16:40 Відповісти
побільше європейського на папері щоб не побачили що його обмаль в реальному житті
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20.01.2024 16:46 Відповісти
на проспект ЄС можна перейменувати так званий прспект "победи" !!! все одно для України, українців жодної "побіди" поо завершеню 2Світової війни не було, одного окупанта коричневого німкцького нациста змінив інший, старий бе більш жорстокий окупан - червоний комуно-нацист, совковий кацап !!!



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20.01.2024 16:51 Відповісти
Євросоюз поки не заслуговує щоб на його ім'я проспект називати!
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20.01.2024 16:40 Відповісти
Завтра ЄС перейменують на умовну євроунію, і знову прийдеться перейменувати проспект
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20.01.2024 16:48 Відповісти
Не заслуговує ? Євросоюз прихистив мільйони українських біженців , мільярди євро виділяє Україні допомоги , ти про це не в курсі ? Чи просто щоб щось сиронути в коментах ?
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20.01.2024 17:14 Відповісти
А хто заслуговує? Ті, що замість війни готувалися до шашликів? Ті, що вирішили "просто перестать стрілять"? Ті, що мріяли "побачити мир в очах х7йла"? Ті, що замість ракет робили дороги для бронетехніки ворога? Ті, що "закінчили війну в своїй голові", коли Євросоюз волав: "Що ви робите, ідіоти? Яке розмінування? Рийте окопи, ставте блокпости, оголошуйте мобілізацію, готуйте бомбосховища!"?
А тепер Євросоюз "не заслужив"? А може не заслужила зелена влада бути владою? А її лохануті виборці бути виборцями?
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20.01.2024 19:33 Відповісти
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20.01.2024 16:44 Відповісти
Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?

Карл Волох: - Куди подівся ваш вічний оптимізм? - питають мене читачі. Спробую сформулювати. Оптимізм першого року війни базувався на кількох факторах:
- патріотичному ентузіазмі наших людей; - таланті військового командування; - безпрецедентній західній допомозі;
- відверто безумній (через дурну самовпевненість) військовій стратегії московитів.
Подивіться, що ми маємо на сьогодні:
- масове ухилянтство;
- наполегливі спроби влади прибрати з посад генералів, котрі в 2022 врятували країну й довели свою ефективність;
- західна допомога не є більше ультимативною й обсяг її не гарантований;
- московити почали воювати набагато ефективніше. До всього додалося, що у внутрішній політиці влада перейшла до остаточного руйнування демократії та державних інституцій. І як ви хочете, аби я в цих умовах випромінював вам оптимізм?

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21.01.2024 05:38 Відповісти
Залужному воно нащо? Чи це вже наслідки здобутого вченого звання?
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20.01.2024 16:44 Відповісти
Залужний хоче аби було повноцінне вшанування воїнів ВПС, а не на половину
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20.01.2024 16:50 Відповісти
відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського
Джерело:
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20.01.2024 16:52 Відповісти
То депутатам нейух робити. Бланки переводять й ІБД створюють.
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20.01.2024 17:02 Відповісти
Палитика......)Якщо серйозно,то тратити час,на таке питання.....Командувач!
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20.01.2024 17:20 Відповісти
Після того, як зе-шобла не випустила Залужного на форум Україна-НАТО, у головкома несподівано звільнився час.
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20.01.2024 19:36 Відповісти
Проспект зеленського буде краще або ермака
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20.01.2024 16:52 Відповісти
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20.01.2024 16:56 Відповісти
Посмертно?)
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20.01.2024 17:03 Відповісти
Пожизненно. Пока сидят
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20.01.2024 17:14 Відповісти
Тільки, вже зараз.
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20.01.2024 17:15 Відповісти
бюст зєлєнского на тріумфальной аркє єрмака - так ще краще
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20.01.2024 17:33 Відповісти
Можна дешевше..є арка дружби народів - можна на ній..й видно добре звідусіль..
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20.01.2024 17:52 Відповісти
розвісити той весь кагад як гірлянди
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21.01.2024 09:01 Відповісти
На проспект зєрмака перейменують вулицю з в,язницею, в якій вони сидітимуть. Звісно ж - на період сидіння. Тобто довічно.
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20.01.2024 19:42 Відповісти
Цим листом Залужний по факту не підтримав партію Євросолідарність, як домагається такого перейменування.
Це щодо вкидів від *ОПи і подлякової ботви, ніби Залужний цілковито залежний від Порошенка.
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20.01.2024 17:09 Відповісти
оця ***** підзеленена від Голосу його на те і провокувала
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20.01.2024 17:47 Відповісти
Залужний підтримав Повітряні Сили України, які були, є і будуть. До чого тут Порошенко?
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20.01.2024 18:36 Відповісти
як ви живете з таким способом сприйняття інформації?
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20.01.2024 20:56 Відповісти
ото Залужний без підказок кукаріотів з Цензора не розбереться шо йому робити
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20.01.2024 17:48 Відповісти
Ой ця тема така цілоспрямована ...конкретно на хвилі у тазіку, здається шо ОПі нех..й робити то вони там яйця лижуть ...але розділ назви ,започаткує розділ керівницьтва в ЗСУ , одне для ОПи друге народне ,короче тема мутнорила
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20.01.2024 17:19 Відповісти
А до чого тут Залужний?
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20.01.2024 17:21 Відповісти
Це якийсь зелений цирк. Під час війни головнокомандувач займається перейменуванням вулиць...
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20.01.2024 17:23 Відповісти
То цирк від депутата. Він направив Залужному офіційного листа на бланку. А за нормами на такі листи, запити, прохання треба обов'язково відповідати. Я точно не пам'ятаю, але є строки від 5 до 30 робочих днів, начебто.
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20.01.2024 17:55 Відповісти
Якщо так, то зрозуміло.
Для цього і направили, щоб показати, що Залужний займається не своїми справами.
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20.01.2024 18:34 Відповісти
Залужний робить те, що йому треба робити - боронить державу. А якими ти справами займаєшся?
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20.01.2024 18:38 Відповісти
Перечитайте ще раз, може зміст постів дійде.
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20.01.2024 18:51 Відповісти
Так, це безпрограшний варіант. Відповість - виють, що хнею страждає. Не відповість - б'ються в епелептичному припадку - ігнорує запити, приховує інфу, порушує законодавство!

В будь якому випадку - гарантований срач й купа лайна на Залужного.
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20.01.2024 18:53 Відповісти
Міг і відповісти що він займається іншими,більш важливими справами.
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20.01.2024 19:21 Відповісти
Шапіто якесь.
Пишу з Херсона, вам в Києві взагалі нічим зайнятися????
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20.01.2024 19:00 Відповісти
Чого ви вирішили, що я з Києва?
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20.01.2024 19:26 Відповісти
Це дуже важливе питання? Якщо так - не поділяти!
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20.01.2024 17:24 Відповісти
did you come here by mistake?
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20.01.2024 18:40 Відповісти
я, як киянин, підтримую пана генерала батька залужного.
давайте наріжемо всі проспекти по кілометру.
ну, що б побільше, бабла накрасти.
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20.01.2024 19:01 Відповісти
По кварталам поделите и переименуйте каждый квартал. Дебилы, б-дь, заняться больше нечем.
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20.01.2024 19:21 Відповісти
це зараз найважливіша проблема....
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20.01.2024 19:35 Відповісти
То цю совкову довітруфлотську назву таки змінюють? І вже Алфьоров не проти зміни? А як "довітруфлотський" захищав!
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20.01.2024 19:50 Відповісти
Яким боком Залужний до переіменовування вулиць? Це не в його компетенції взагалі то.
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20.01.2024 21:32 Відповісти
То є проблемою на що тратити час під час війни???
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20.01.2024 22:07 Відповісти
 
 