Перейменування Повітрофлотського проспекту: Залужний закликає не розділяти його на два. ДОКУМЕНТ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтримує розділення Повітрофлотського проспекту на дві частини під час процедури його перейменування.
Про це пише УП з посиланням на відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського та петицію на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.
Лозинський пояснив, що звернувся до Залужного, оскільки частина депутатів Київради була готова голосувати за назву "проспект Повітряних сил" лише за умови розділення проспекту на два – проспект Європейського союзу та проспект Повітряних сил.
Залужний, своєю чергою, запевнив, що послідовно підтримує ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил — без розділення проспекту на дві частини.
"З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини.
Зазначену позицію надіслано до Київської міської ради", - розповів Залужний.
Тим часом петиція історика Олександра Алфьорова про неприпустимість розділення Повітрофлотського проспекту на два та підтримку варіанту проспекту Повітряних сил за тиждень зібрала понад 5500 підписів з 6000 необхідних.
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Бредовая идея
Що, вашу мать, наклянчили грошей на Заході та не знаєте де подіти ? ?
..
ліпше віддайте ті кошти тим сімям чиї рідні загинули на фронті
...
на дрони та на турнікети нрошей не вистачає
...
а на " перейменування" площ та вулиць є ? ? ?
..
Що того не можна зробити після закінченння війни чи що ?
...
Ні ума ні совісті..
,,,
И предложение Залужного
А во-вторых - чё мелочиться
Давайте с 1 по 10 дом с правой стороны - одно название
С левой другое
С 11 по 20 дом - еще новое название
Прикольно ведь будет?
Точно ведь поржем?
А значит исполним волеизъявление народа
Как по мне - херней не надо заниматься
Но я же не президент
А президент у нас херней любит заниматься
Не подскажете - на какой улице президент
Уже начал высаживать миллиард деревьев?
Шашлыки уже жарит?
Вас угостил?
А тепер Євросоюз "не заслужив"? А може не заслужила зелена влада бути владою? А її лохануті виборці бути виборцями?
Карл Волох: - Куди подівся ваш вічний оптимізм? - питають мене читачі. Спробую сформулювати. Оптимізм першого року війни базувався на кількох факторах:
- патріотичному ентузіазмі наших людей; - таланті військового командування; - безпрецедентній західній допомозі;
- відверто безумній (через дурну самовпевненість) військовій стратегії московитів.
Подивіться, що ми маємо на сьогодні:
- масове ухилянтство;
- наполегливі спроби влади прибрати з посад генералів, котрі в 2022 врятували країну й довели свою ефективність;
- західна допомога не є більше ультимативною й обсяг її не гарантований;
- московити почали воювати набагато ефективніше. До всього додалося, що у внутрішній політиці влада перейшла до остаточного руйнування демократії та державних інституцій. І як ви хочете, аби я в цих умовах випромінював вам оптимізм?
Джерело:
Це щодо вкидів від *ОПи і подлякової ботви, ніби Залужний цілковито залежний від Порошенка.
Для цього і направили, щоб показати, що Залужний займається не своїми справами.
В будь якому випадку - гарантований срач й купа лайна на Залужного.
Пишу з Херсона, вам в Києві взагалі нічим зайнятися????
давайте наріжемо всі проспекти по кілометру.
ну, що б побільше, бабла накрасти.