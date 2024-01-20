Переименование Воздухофлотского проспекта: Залужный призывает не разделять его на два. ДОКУМЕНТ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части в ходе процедуры его переименования.
Об этом пишет УП со ссылкой на ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского и петицию на сайте Киеврады, передает Цензор.НЕТ.
Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киеврады была готова голосовать за название "проспект Воздушных Сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных Сил.
Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.
"С целью установления исторической и социальной справедливости, боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных Сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.
Указанная позиция направлена в Киевский городской совет", - сказал Залужный.
Между тем, петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на две части и поддержку варианта проспекта Воздушных Сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.
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Бредовая идея
Що, вашу мать, наклянчили грошей на Заході та не знаєте де подіти ? ?
..
ліпше віддайте ті кошти тим сімям чиї рідні загинули на фронті
...
на дрони та на турнікети нрошей не вистачає
...
а на " перейменування" площ та вулиць є ? ? ?
..
Що того не можна зробити після закінченння війни чи що ?
...
Ні ума ні совісті..
,,,
И предложение Залужного
А во-вторых - чё мелочиться
Давайте с 1 по 10 дом с правой стороны - одно название
С левой другое
С 11 по 20 дом - еще новое название
Прикольно ведь будет?
Точно ведь поржем?
А значит исполним волеизъявление народа
Как по мне - херней не надо заниматься
Но я же не президент
А президент у нас херней любит заниматься
Не подскажете - на какой улице президент
Уже начал высаживать миллиард деревьев?
Шашлыки уже жарит?
Вас угостил?
А тепер Євросоюз "не заслужив"? А може не заслужила зелена влада бути владою? А її лохануті виборці бути виборцями?
Карл Волох: - Куди подівся ваш вічний оптимізм? - питають мене читачі. Спробую сформулювати. Оптимізм першого року війни базувався на кількох факторах:
- патріотичному ентузіазмі наших людей; - таланті військового командування; - безпрецедентній західній допомозі;
- відверто безумній (через дурну самовпевненість) військовій стратегії московитів.
Подивіться, що ми маємо на сьогодні:
- масове ухилянтство;
- наполегливі спроби влади прибрати з посад генералів, котрі в 2022 врятували країну й довели свою ефективність;
- західна допомога не є більше ультимативною й обсяг її не гарантований;
- московити почали воювати набагато ефективніше. До всього додалося, що у внутрішній політиці влада перейшла до остаточного руйнування демократії та державних інституцій. І як ви хочете, аби я в цих умовах випромінював вам оптимізм?
Джерело:
Це щодо вкидів від *ОПи і подлякової ботви, ніби Залужний цілковито залежний від Порошенка.
Для цього і направили, щоб показати, що Залужний займається не своїми справами.
В будь якому випадку - гарантований срач й купа лайна на Залужного.
Пишу з Херсона, вам в Києві взагалі нічим зайнятися????
давайте наріжемо всі проспекти по кілометру.
ну, що б побільше, бабла накрасти.