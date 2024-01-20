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Переименование Воздухофлотского проспекта: Залужный призывает не разделять его на два. ДОКУМЕНТ

Повітрофлотський проспект у Києві

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части в ходе процедуры его переименования.

Об этом пишет УП со ссылкой на ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского и петицию на сайте Киеврады, передает Цензор.НЕТ.

Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киеврады была готова голосовать за название "проспект Воздушных Сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных Сил.

Также читайте: В Киеве переименовали 9 станций городской электрички и железнодорожный мост

Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

"С целью установления исторической и социальной справедливости, боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных Сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

Указанная позиция направлена в Киевский городской совет", - сказал Залужный.

Відповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо перейменування Повітрофлотського проспекту 01

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Между тем, петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на две части и поддержку варианта проспекта Воздушных Сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.

Автор: 

Киев (25475) переименования (739) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
+24
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20.01.2024 16:44
+17
побільше європейського на папері щоб не побачили що його обмаль в реальному житті
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20.01.2024 16:46
+16
Залужному воно нащо? Чи це вже наслідки здобутого вченого звання?
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20.01.2024 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Согласна с паном Главнокомандущим
Бредовая идея
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20.01.2024 16:37 Ответить
---
Що, вашу мать, наклянчили грошей на Заході та не знаєте де подіти ? ?
..
ліпше віддайте ті кошти тим сімям чиї рідні загинули на фронті
...
на дрони та на турнікети нрошей не вистачає
...
а на " перейменування" площ та вулиць є ? ? ?
..
Що того не можна зробити після закінченння війни чи що ?
...
Ні ума ні совісті..
,,,
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20.01.2024 17:36 Ответить
Чого ти вилізло? До чого тут гроші?! Сидиш там "за бугром", то й сиди, без тебе вправимось
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20.01.2024 18:34 Ответить
Пані Боброва-теж згоден з паном Залужним.Но щоб не загострювати-давайте одна сторона буде-проспект ЄС,а інша,як каже Залужний.Мені просто цікаво-а флот чим не вгодив?.Був Повітрофлотський-хай би був,а тепер шукай,який проспект розділити так,щоб назвати-Флотський...
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20.01.2024 22:54 Ответить
Во - первых, прочитайте внимательно статью
И предложение Залужного
А во-вторых - чё мелочиться
Давайте с 1 по 10 дом с правой стороны - одно название
С левой другое
С 11 по 20 дом - еще новое название
Прикольно ведь будет?
Точно ведь поржем?
А значит исполним волеизъявление народа
Как по мне - херней не надо заниматься
Но я же не президент
А президент у нас херней любит заниматься
Не подскажете - на какой улице президент
Уже начал высаживать миллиард деревьев?
Шашлыки уже жарит?
Вас угостил?
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20.01.2024 23:33 Ответить
В Києві вже давно є Європейська площа. Нахєра нам ще й проспект ЄС?! ******* зовсім.
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20.01.2024 16:40 Ответить
побільше європейського на папері щоб не побачили що його обмаль в реальному житті
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20.01.2024 16:46 Ответить
на проспект ЄС можна перейменувати так званий прспект "победи" !!! все одно для України, українців жодної "побіди" поо завершеню 2Світової війни не було, одного окупанта коричневого німкцького нациста змінив інший, старий бе більш жорстокий окупан - червоний комуно-нацист, совковий кацап !!!



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20.01.2024 16:51 Ответить
Євросоюз поки не заслуговує щоб на його ім'я проспект називати!
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20.01.2024 16:40 Ответить
Завтра ЄС перейменують на умовну євроунію, і знову прийдеться перейменувати проспект
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20.01.2024 16:48 Ответить
Не заслуговує ? Євросоюз прихистив мільйони українських біженців , мільярди євро виділяє Україні допомоги , ти про це не в курсі ? Чи просто щоб щось сиронути в коментах ?
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20.01.2024 17:14 Ответить
А хто заслуговує? Ті, що замість війни готувалися до шашликів? Ті, що вирішили "просто перестать стрілять"? Ті, що мріяли "побачити мир в очах х7йла"? Ті, що замість ракет робили дороги для бронетехніки ворога? Ті, що "закінчили війну в своїй голові", коли Євросоюз волав: "Що ви робите, ідіоти? Яке розмінування? Рийте окопи, ставте блокпости, оголошуйте мобілізацію, готуйте бомбосховища!"?
А тепер Євросоюз "не заслужив"? А може не заслужила зелена влада бути владою? А її лохануті виборці бути виборцями?
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20.01.2024 19:33 Ответить
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20.01.2024 16:44 Ответить
Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?

Карл Волох: - Куди подівся ваш вічний оптимізм? - питають мене читачі. Спробую сформулювати. Оптимізм першого року війни базувався на кількох факторах:
- патріотичному ентузіазмі наших людей; - таланті військового командування; - безпрецедентній західній допомозі;
- відверто безумній (через дурну самовпевненість) військовій стратегії московитів.
Подивіться, що ми маємо на сьогодні:
- масове ухилянтство;
- наполегливі спроби влади прибрати з посад генералів, котрі в 2022 врятували країну й довели свою ефективність;
- західна допомога не є більше ультимативною й обсяг її не гарантований;
- московити почали воювати набагато ефективніше. До всього додалося, що у внутрішній політиці влада перейшла до остаточного руйнування демократії та державних інституцій. І як ви хочете, аби я в цих умовах випромінював вам оптимізм?

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21.01.2024 05:38 Ответить
Залужному воно нащо? Чи це вже наслідки здобутого вченого звання?
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20.01.2024 16:44 Ответить
Залужний хоче аби було повноцінне вшанування воїнів ВПС, а не на половину
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20.01.2024 16:50 Ответить
відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського
Джерело:
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20.01.2024 16:52 Ответить
То депутатам нейух робити. Бланки переводять й ІБД створюють.
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20.01.2024 17:02 Ответить
Палитика......)Якщо серйозно,то тратити час,на таке питання.....Командувач!
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20.01.2024 17:20 Ответить
Після того, як зе-шобла не випустила Залужного на форум Україна-НАТО, у головкома несподівано звільнився час.
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20.01.2024 19:36 Ответить
Проспект зеленського буде краще або ермака
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20.01.2024 16:52 Ответить
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20.01.2024 16:56 Ответить
Посмертно?)
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20.01.2024 17:03 Ответить
Пожизненно. Пока сидят
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20.01.2024 17:14 Ответить
Тільки, вже зараз.
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20.01.2024 17:15 Ответить
бюст зєлєнского на тріумфальной аркє єрмака - так ще краще
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20.01.2024 17:33 Ответить
Можна дешевше..є арка дружби народів - можна на ній..й видно добре звідусіль..
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20.01.2024 17:52 Ответить
розвісити той весь кагад як гірлянди
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21.01.2024 09:01 Ответить
На проспект зєрмака перейменують вулицю з в,язницею, в якій вони сидітимуть. Звісно ж - на період сидіння. Тобто довічно.
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20.01.2024 19:42 Ответить
Цим листом Залужний по факту не підтримав партію Євросолідарність, як домагається такого перейменування.
Це щодо вкидів від *ОПи і подлякової ботви, ніби Залужний цілковито залежний від Порошенка.
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20.01.2024 17:09 Ответить
оця ***** підзеленена від Голосу його на те і провокувала
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20.01.2024 17:47 Ответить
Залужний підтримав Повітряні Сили України, які були, є і будуть. До чого тут Порошенко?
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20.01.2024 18:36 Ответить
як ви живете з таким способом сприйняття інформації?
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20.01.2024 20:56 Ответить
ото Залужний без підказок кукаріотів з Цензора не розбереться шо йому робити
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20.01.2024 17:48 Ответить
Ой ця тема така цілоспрямована ...конкретно на хвилі у тазіку, здається шо ОПі нех..й робити то вони там яйця лижуть ...але розділ назви ,започаткує розділ керівницьтва в ЗСУ , одне для ОПи друге народне ,короче тема мутнорила
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20.01.2024 17:19 Ответить
А до чого тут Залужний?
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20.01.2024 17:21 Ответить
Це якийсь зелений цирк. Під час війни головнокомандувач займається перейменуванням вулиць...
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20.01.2024 17:23 Ответить
То цирк від депутата. Він направив Залужному офіційного листа на бланку. А за нормами на такі листи, запити, прохання треба обов'язково відповідати. Я точно не пам'ятаю, але є строки від 5 до 30 робочих днів, начебто.
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20.01.2024 17:55 Ответить
Якщо так, то зрозуміло.
Для цього і направили, щоб показати, що Залужний займається не своїми справами.
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20.01.2024 18:34 Ответить
Залужний робить те, що йому треба робити - боронить державу. А якими ти справами займаєшся?
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20.01.2024 18:38 Ответить
Перечитайте ще раз, може зміст постів дійде.
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20.01.2024 18:51 Ответить
Так, це безпрограшний варіант. Відповість - виють, що хнею страждає. Не відповість - б'ються в епелептичному припадку - ігнорує запити, приховує інфу, порушує законодавство!

В будь якому випадку - гарантований срач й купа лайна на Залужного.
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20.01.2024 18:53 Ответить
Міг і відповісти що він займається іншими,більш важливими справами.
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20.01.2024 19:21 Ответить
Шапіто якесь.
Пишу з Херсона, вам в Києві взагалі нічим зайнятися????
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20.01.2024 19:00 Ответить
Чого ви вирішили, що я з Києва?
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20.01.2024 19:26 Ответить
Це дуже важливе питання? Якщо так - не поділяти!
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20.01.2024 17:24 Ответить
did you come here by mistake?
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20.01.2024 18:40 Ответить
я, як киянин, підтримую пана генерала батька залужного.
давайте наріжемо всі проспекти по кілометру.
ну, що б побільше, бабла накрасти.
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20.01.2024 19:01 Ответить
По кварталам поделите и переименуйте каждый квартал. Дебилы, б-дь, заняться больше нечем.
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20.01.2024 19:21 Ответить
це зараз найважливіша проблема....
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20.01.2024 19:35 Ответить
То цю совкову довітруфлотську назву таки змінюють? І вже Алфьоров не проти зміни? А як "довітруфлотський" захищав!
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20.01.2024 19:50 Ответить
Яким боком Залужний до переіменовування вулиць? Це не в його компетенції взагалі то.
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20.01.2024 21:32 Ответить
То є проблемою на що тратити час під час війни???
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20.01.2024 22:07 Ответить
 
 