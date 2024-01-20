Переименование Воздухофлотского проспекта: Залужный призывает не разделять его на два. ДОКУМЕНТ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части в ходе процедуры его переименования.

Об этом пишет УП со ссылкой на ответ Залужного на запрос нардепа Романа Лозинского и петицию на сайте Киеврады, передает Цензор.НЕТ.

Лозинский объяснил, что обратился к Залужному, поскольку часть депутатов Киеврады была готова голосовать за название "проспект Воздушных Сил" только при условии разделения проспекта на два - проспект Европейского союза и проспект Воздушных Сил.

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Залужный, в свою очередь, заверил, что последовательно поддерживает идею переименования Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

"С целью установления исторической и социальной справедливости, боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных Сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных Сил - без разделения проспекта на две части.

Указанная позиция направлена в Киевский городской совет", - сказал Залужный.

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Между тем, петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на две части и поддержку варианта проспекта Воздушных Сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.