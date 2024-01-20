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Експрем’єр Британії Джонсон про Трампа: Не вірю, що він залишить Україну. Навпаки - подвоїть допомогу

Борис Джонсон і Дональд Трамп

Експрем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на посаду президента США не відмовиться від допомоги Україні.

Про це йдеться у колонці Джонсона для Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців; навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і завершить розпочате - дасть їм те, що їм потрібно для перемоги", - написав Джонсон.

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Експрем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які - разом з британськими ракетами NLAW - були "цінними для українців у битві за Україну".

"Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", - зауважив британський політик.

Він додав, що війна в Україні - це "найважливіша боротьба нашого часу, і ми все ще робимо недостатньо, щоб допомогти цій героїчній нації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон заперечив російські тези про свою причетність до зриву мирних переговорів між Києвом та Москвою

"Вони можуть, повинні і переможуть", - написав Джонсон.

Політик додав, що Трамп, безумовно, вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону, але це давня політика США.

"Усім його прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?" - резюмував Джонсон, зауваживши, що є всі шанси, що за Трампа Захід "стане сильнішим, а світ – стабільнішим".

Автор: 

Трамп Дональд (5477) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+25
Пане Борисе!
Твої слова - та Богу до вух!
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20.01.2024 20:10
+20
Ех, Борис...на всякого мудреця вистачить простоти...
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20.01.2024 20:10
+18
Ех, Борисе, Борисе. Ми теж багато в що не могли повірити. Але Трампу точно вже не повіримо.
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20.01.2024 20:15
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Пане Борисе!
Твої слова - та Богу до вух!
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20.01.2024 20:10 Відповісти
вун Укр в пекло відправляв,так?
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20.01.2024 20:21 Відповісти
а за умови, що боневтік вже написдів щось на трампа
то дональд може й відповісти не на нашу користь
тож боря може помилятись.
а у нас з сша як би не було як у янелоха з дудою....
зелені ж специ, обісратися по вухо ще й образити когось.
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20.01.2024 20:28 Відповісти
Ех, Борис...на всякого мудреця вистачить простоти...
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20.01.2024 20:10 Відповісти
***** не решалось напасть при Трампе, при Байдене поползло. Сразу как пришёл Байден начало проводить учения на границе. Трамп неоднократно говорил, что будь он при власти в 2014, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины
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20.01.2024 21:05 Відповісти
Це точно. Крим і Донбас залишились би в складі України. Але Україна була б у тайожному союзі та одкб.
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20.01.2024 21:58 Відповісти
Я вам казав, що Джонсон - той ще пацанчик . А ви мені не вірили .
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20.01.2024 20:13 Відповісти
Так хто ж знав, що в тебе на Джонсона є компромат?
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21.01.2024 10:34 Відповісти
ага вірю Трамп який зустрічався з "хорошими парнями "буде допомагати Україні !
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20.01.2024 20:13 Відповісти
Пригадую як один фанат кабздона вже куряв шампанське на радощах, чим все закінчилося, всі пам'ятають.)
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20.01.2024 20:17 Відповісти
для України теж нічого доброго не сталось .
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20.01.2024 20:31 Відповісти
нагадайте де були ці Джавеліни і коли використовувались на фронті ? якщо оберуть Трампа , він буде займатись помстою , а не допомогою Україні .
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20.01.2024 20:45 Відповісти
Вибачте, ви що на приколі???
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B7%D1%81%D1%83+%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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20.01.2024 20:47 Відповісти
Зрозумів, що ти мав на увазі ситуацію до 24.02 👍
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21.01.2024 12:58 Відповісти
коли було їх використовувати? коли перемир'я було і відбувався відвід військ? там би зелені перші голову би відкрутили військовим, якби тоді хтось посмів би стрельнути ними. тож не варто тут валити все на Трампа і слухати того вивернутого Швеця
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20.01.2024 20:51 Відповісти
використовувати треба було в 2018 році ! нагадати хто був президентом України ? тільки Джавеліни лежали в Яворові під замком , а ключ в Пентагоні . от така передача зброї, як зараз заборона стріляти по кацапії .
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20.01.2024 22:56 Відповісти
Мінські домовленості були підписані у 2015-му році. у 2018-му танками вже ніхто не атакував наші позиції. то по чому тоді було ними стріляти?
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21.01.2024 03:30 Відповісти
ти де був в 2018 на Марсі ?
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21.01.2024 05:55 Відповісти
Я взагалі не прихильник Трампа, але згадайте його минуле обрання: жиріновський пив шампанське, а симоньян махала прапором США.
І чим все закінчилося? Джавелінами для України.
Передвиборчий пі..ож це одне, а бути президентом світового жандарму зовсім інше.
зі. Шо там Орбан про Україну в ЄС казав? В результаті пішов наху пити каву
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20.01.2024 20:46 Відповісти
Ех, Борисе, Борисе. Ми теж багато в що не могли повірити. Але Трампу точно вже не повіримо.
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20.01.2024 20:15 Відповісти
А чому? Тому що вiн не сказав: путiн - вбивця?
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21.01.2024 10:35 Відповісти
цікаво, а хто ж це казав: "...ні цента Україні"(с) ?
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20.01.2024 20:17 Відповісти
Трамп .Но тоже самое говорит и проукраинская Ники Хейли ,что ни цента Украине но оружие надо давать .Сейчас у них предвыборная гонка и праймериз среди республиканцев кто будет основным кандидатом на президентских выборах от их партии и они играют на своего избирателя .Кстати трамп кроме ни цента Украине ещё и говорил,что если у него не получится убедить путина завершить войну то он даст Украине столько оружия ,чтобы она сама закончила её победно .Ну а насчёт его риторики то на выборах политики говорят и обещают одно ,а прийдя к власти часто разворачиваются на 180 градусов и делают обратное особенно если обстоятельства заставляют и это при том ,что в штатах не авторитарная система где всё зависит от одного человека ,а действует система сдержек и противовесов .Так что даже если и представить,что трамп вообще захотел и вовсе прекратить помощь Украине одним своим решением или например развалить нато то там есть ещё конгресс и вряд ли то же самое рейганистское крыло в республиканской партии ,которое сейчас и пердставляет Хейли плюс демократы там ему позволят это сделать
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20.01.2024 22:13 Відповісти
слова політиків не значять нічого! взагалі нічого!
дії важливі!
джонсонюк, діями довів свою дружбу!
гріша сунак діями довів свою дружбу!
бути другом великої британії, це дуже почесно, але й відповідально!
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20.01.2024 20:17 Відповісти
У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы." - Генри Джон Темпл Палмерстон.

Давайте смотреть на равных. Страны Балтии, Молдова, да та же Польша. Но считать бакалейщика другом кардинала.
Ещё раз. Чтоб, в очередной раз не разочаровываться, нам нужно знать. На данном этапе времени Великобритания заинтересована в противостоянии Украины и России.
Считать себя другом Великобритании это очень смело.
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20.01.2024 21:32 Відповісти
щось, лапоть, ти застряг, десь дуже далеко, у дев'ятнадцятому столітті.
часи змінюються!
світ змінюється!
англосакси друзі українцям!
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20.01.2024 21:56 Відповісти
2 месяца.
Два месяца назад самыми лучшими моим друзьями были поляки. С этим никто не спорил. Ну, и Америка. Сейчас США под вопросом. Поляки - *************.
Озвучиваю мнение форума. С вами спорить не буду. Подожду изменения мнения комментаторов.
Никогда скринов на память не делал. Но прекрасно помню как на форуме негодовали.
Почему "Порох" не поставит Савченко министром обороны? Потом она вернулась и мнение изменилось.
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21.01.2024 00:13 Відповісти
поляки, наші споконвічні брати вороги. допомагали та зраджували нас багато багато разів. на сьогодні ми сильніші від них, і вони цього дуже сцикують.
всі коментатори, і я в тому числі, або тролі, або тупе бидло. на жаль, думка бидла важлива, тому що вони обирають владу.
є таке визначення: вимушений порохобот. це, коли, проти зе!поца, більше ніж за пороха. я один з них. тільки не треба тулити до мене, юльку, або "націоналістів".
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21.01.2024 09:02 Відповісти
Вважати себе другом Великобританії можна скільки завгодно. А от вважати, що Великобританія вважає тебе своїм другом - це дійсно сміливо.
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20.01.2024 22:03 Відповісти
Железная логика
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20.01.2024 22:55 Відповісти
ДЛЯ ЧОГО ЧЕКАТИ ПЕРЕОБРАННЯ,ЩОБ ДОМОГТИ УКРАЇНІ , І НЕ ДОПОМАГАТИ ЗАРАЗ,ЩОБ МАТИ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ БУТИ ОБРАНИМ ????
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20.01.2024 20:20 Відповісти
Дідусь Трамп дав нам лише пару сотень джавелінів, а дідусь Байда усе решта, що ми отримали від штатів (включаючи Хаймарси і Патріоти). Відчуйте різницю, дядько Борисе, ще майже рік до виборів у США, не треба вже зараз робити таки глибокі реверанси перед можливим новим президентом, який на нас скоріше за все хрен покладе, бо вже зараз його однопартійці усе роблять щоб не дати нам своїх зелених грошиків на їх же зброю.
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Обама ничего не дал, а Трамп пришел и дал. Говорится о периоде после частичного вторжения и до полномасштабного вторжения. Трамп ввёл санкции против СП2, Байден отменил. Байден спецом связал Израиль, Украину и границу в одно, чтобы провалить голосование, республиканцы же больше всего критикуют Байдена за нерешительность в помощи Украине
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20.01.2024 20:49 Відповісти
Броис, этот троллинг не поможет, рыжий - еще то х-ловское падло.
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20.01.2024 20:24 Відповісти
Чого це він? Трамп вчора ще чітко сказав щоб не підписували республіканці угоду - компроміс з Байденом, яка включає фінансування України. Тому не розумію цього повідомлення.
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20.01.2024 20:30 Відповісти
Нам головне щоб сенат був грубо кажучи наш.
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20.01.2024 20:30 Відповісти
Якась доля правди в цьому є. Трамп дуже імпульсивний і все сприймає як особисте. Якщо ***** його кине (а він обов'язково кине) Трамп може дійсно кинути всі сили на його знищення.
Чекаємо в небі над кремлем:
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20.01.2024 20:31 Відповісти
Президенту потрібна клепка, а не імпульс
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20.01.2024 20:44 Відповісти
В данном случае если трамп таки станет президентом и путин его кинет то эта его импульсивность будет нам ой как на руку и в любом случае гораздо лучше чем слабовольность и нерешительность байдена
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20.01.2024 22:17 Відповісти
в небі над кремлем їх не буде. а от на території України цілком ймовірно.
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20.01.2024 20:54 Відповісти
Не подвоїть. Немає сенсу. Краще б Трамп це зупинив нарешті.
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20.01.2024 20:31 Відповісти
що зупинив?
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20.01.2024 20:41 Відповісти
Що-що, війну.
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20.01.2024 20:44 Відповісти
як зупинив?
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20.01.2024 20:47 Відповісти
Будь-як.
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20.01.2024 21:14 Відповісти
Будь-як и зеленский зупинить может. Подписывает акт капитуляции, всех воевавших -в концлагеря, технику отдать росии, язык - русский, столица - масква, и наш президент - путин. Вас устраивает этот "будь-як"?
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21.01.2024 00:02 Відповісти
Може, але не хоче. Бо його потім розірвуть і гоп-компанія більше узурпувати владу і грабувати не зможе.\Заморозка конфлікту ніякої столиці маскви і президента путіна не передбачає.
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21.01.2024 11:24 Відповісти
Заморозка конфлікту?? а ничего что путин против заморозки?
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21.01.2024 17:17 Відповісти
Це він особисто тобі сказав?
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21.01.2024 17:50 Відповісти
каждому кто не идиот, это ясно
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21.01.2024 17:53 Відповісти
Саме ідіоти у всьому завжди впевнені, так.
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21.01.2024 17:56 Відповісти
Хто може знати що в голові у Трамюона?Але Україні вручатися у вибори у США не варто. Вплив мінімальний, а різик великий. Достатньо того що Зеля із сином Байдена уже обісрався
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20.01.2024 20:32 Відповісти
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20.01.2024 20:36 Відповісти
А шо Трампу мішає бути адеквадним зараз
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20.01.2024 20:39 Відповісти
Зараз він робить все, щоб насолити Байдену. А якщо буде президентом, він навпаки буде показувати американцям, що він не боягуз і не жує соплі як Байден.
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20.01.2024 20:51 Відповісти
Так він і зараз може сказати - Баиден - ти боягуз -- даи украінцям літаки . ракети снаряди
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20.01.2024 20:56 Відповісти
Зараз він хоче заручитися максимальною підтримкою тих виборців, які проти міграційної політики Байдена і використовує питання фінансування України як ричаг.
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20.01.2024 21:16 Відповісти
трусливую и нерешительную политику байдена он бы тоже мог критиковать на ура.
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21.01.2024 00:07 Відповісти
і не тільки Байдену. а ще продавити інтереси республіканців в питанні кордону, користуючись моментом, коли у них зараз Палата представників під контролем..
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20.01.2024 20:58 Відповісти
Только вот без помощи, которая нужна сейчас, Украина до американских выборов может и не дотянуть.
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20.01.2024 22:51 Відповісти
Пам'ятаєте, як американці знищили 300 вагнерівців у сирії?

То було при "проросійському" Трампі.
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20.01.2024 20:44 Відповісти
.
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20.01.2024 20:44 Відповісти
У Трампа всегда действия расходятся со словами. Демократы с Обамой просрали Крым и Донбасс, а Трамп дал летальное оружие и ввёл санкции против РФ и Северного Потока 2, хотя перед выборами на словах тоже был весь такой за рашку. Байден пришёл и санкции отменил
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20.01.2024 20:59 Відповісти
Санкції проти СП введені зараз. Не трампом точно, і не байденом, мабуть.
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20.01.2024 22:06 Відповісти
Байден отменил санкции, чтобы не портить отношения с Германией и потому что СП-2 был, сюрприз(!) успешно достроен при трампе.
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20.01.2024 22:53 Відповісти
Еге ж, оце прийде і допоможе Україні...
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20.01.2024 21:05 Відповісти
Політик не має оперувати термінами "вірю-не_вірю".

Дивно, що один з найсерйозніших політиків Європи вдається до такої риторики.
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20.01.2024 21:12 Відповісти
Борис правий, Трамп псих і сам зараз не знає, що робитиме завтра. Він говорив, що примусить і рашку, і Україну до компромісу. Що якщо хуьло не піде на компроміс, то дасть Україні всю зброю, що є. Але обидві сторони не підуть на компроміс = 100%. Тому Трампу доведеться карати хуьло - допомагати Україні.
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20.01.2024 21:14 Відповісти
А хто сказав, що Україна повинна віддати все завойоване ******?
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20.01.2024 22:07 Відповісти
У цьому випадку покарати Україну набагато легше, для цього треба просто нічого не робити. А от покарати росію...
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20.01.2024 22:11 Відповісти
трамп это гнида которая в первый же день своего президенства (если еще станет им) сдаст Украину кремлевскому карлику! Неужели и Джонсон продался путину?? Какой ужас!
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20.01.2024 21:16 Відповісти
Коротше передбачення Ванги говорить що Трамп дасть нам 500 томагавків , ну ви зрозуміли...
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20.01.2024 21:18 Відповісти
Наскільки цензорівска публика близька до кацапського сприйняття світу, …все залежить від сЦаря, а нарід то безропотне бидло… як рішить Трамп, ЗЕ, хутин, і тощо, так і буде. Панове, якщо в рашці так, то це не значить що во всіх країнах так також. Тренуйте хоч трошкі мізки, скілько можна бути довбнями?
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20.01.2024 21:26 Відповісти
А что они ничего не решают? Для чего тогда народ их выбирает? Чтобы они ничего не решали?
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20.01.2024 21:32 Відповісти
Кацапи обирають когось, госдура щось ріша? Не бачиш різниці між політичними системами кндр і Англіі чи США ? А що ти тоді взагалі бачиш?
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20.01.2024 21:43 Відповісти
Ну ты сказал что Трамп, Зе и т.д. ничего не решают. Нах тогда они нужны?
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20.01.2024 21:50 Відповісти
Рішають, в рамках своїх повноважень, про гілки влади почитай, чи тебе в гуглі заблокували
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20.01.2024 22:07 Відповісти
трамп уже пообещал стать диктатором после вступления в должность президента, а в республиканской партии уже формируется его культ личности
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20.01.2024 22:56 Відповісти
Ну Трамп с ****** Меркель понятные **********, а Орбана на чем взяли, знает кто?
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20.01.2024 21:27 Відповісти
<<Експрем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin>>

Редакторы censor.net, что за бред в статье? Обама в 2014 просрал Крым и Донбасс, не дал Javelin и т.д.

А Трамп пришёл к власти в 2017 и сразу дал Javelin и сказал что будь он при власти вместо Обамы, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины

Демократы (Обама, Байден) и Путин - одна шайка

Путин при Трампе нос боялся показать, при Обаме и Байдене совершил оба вторжения
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20.01.2024 21:30 Відповісти
Что мешало трампу вернуть Украине Крым и Донбасс, когда он был президентом? Почему он не подписал "адские санкции" против РФ, выдвинутые Конгрессом?
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20.01.2024 22:58 Відповісти
нестабильный, лайкозалэжный президент для наглядного примера уже один есть - это Зеленский...
- Запад, учитесь уж лучше на наших ошибках, чтобы не повторять свои, от которых зависит история Цивилизации
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20.01.2024 21:50 Відповісти
ох уж эти подсадные утки!
а москали столько бабла на него ввалили 🤣🤣🤣
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20.01.2024 22:17 Відповісти
Ну это просто очевидно, кроме наших идиотов байданутых. Такие же тупые как и зелень.
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20.01.2024 22:48 Відповісти
Щось і мені так здається
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20.01.2024 23:03 Відповісти
А Я ВЗАГАЛІ НІКОМУ НЕ ВІРЮ !!!
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20.01.2024 23:13 Відповісти
2+2=4 - я напевно збрехав чи ні?
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21.01.2024 01:19 Відповісти
Когда придет Трамп - начнется Третья Мировая.
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21.01.2024 00:44 Відповісти
Трамп, вот так унизил путина. Просто рукопожатием - https://www.youtube.com/watch?v=67viL8E233c
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21.01.2024 00:57 Відповісти
Трамп наложил санкции на строительство Nord Stream 2. Байден эти санкции снял.
Трамп дал добро на строительство XL Keystone трубопровода, переговорил с арабами.
Цены на нефть упали. россия теряла деньги.
Байден пришел строительствр Keystone остановил. Снял санкции с Nord Stream 2. Цены на нефть взлетели.
При Трампе, сотни наемников ЧВК вагнер были убиты а Сирии армией США.
Трамп советовал немецким лидерам отказаться от газовой зависимости от России.
Трамп планировал прекратить финансирование ООН. И т.д. и т.п.
Путин же говорил, что Байден дал добро на широкомасштабное вторжение в Украину.
Все действия Байдена это подтверждают.
И кто из них друг Путина?
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21.01.2024 01:46 Відповісти
 
 