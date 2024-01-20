Експрем’єр Британії Джонсон про Трампа: Не вірю, що він залишить Україну. Навпаки - подвоїть допомогу
Експрем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на посаду президента США не відмовиться від допомоги Україні.
Про це йдеться у колонці Джонсона для Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців; навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і завершить розпочате - дасть їм те, що їм потрібно для перемоги", - написав Джонсон.
Експрем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які - разом з британськими ракетами NLAW - були "цінними для українців у битві за Україну".
"Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", - зауважив британський політик.
Він додав, що війна в Україні - це "найважливіша боротьба нашого часу, і ми все ще робимо недостатньо, щоб допомогти цій героїчній нації".
"Вони можуть, повинні і переможуть", - написав Джонсон.
Політик додав, що Трамп, безумовно, вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону, але це давня політика США.
"Усім його прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?" - резюмував Джонсон, зауваживши, що є всі шанси, що за Трампа Захід "стане сильнішим, а світ – стабільнішим".
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Твої слова - та Богу до вух!
то дональд може й відповісти не на нашу користь
тож боря може помилятись.
а у нас з сша як би не було як у янелоха з дудою....
зелені ж специ, обісратися по вухо ще й образити когось.
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І чим все закінчилося? Джавелінами для України.
Передвиборчий пі..ож це одне, а бути президентом світового жандарму зовсім інше.
зі. Шо там Орбан про Україну в ЄС казав? В результаті пішов
нахупити каву
дії важливі!
джонсонюк, діями довів свою дружбу!
гріша сунак діями довів свою дружбу!
бути другом великої британії, це дуже почесно, але й відповідально!
Давайте смотреть на равных. Страны Балтии, Молдова, да та же Польша. Но считать бакалейщика другом кардинала.
Ещё раз. Чтоб, в очередной раз не разочаровываться, нам нужно знать. На данном этапе времени Великобритания заинтересована в противостоянии Украины и России.
Считать себя другом Великобритании это очень смело.
часи змінюються!
світ змінюється!
англосакси друзі українцям!
Два месяца назад самыми лучшими моим друзьями были поляки. С этим никто не спорил. Ну, и Америка. Сейчас США под вопросом. Поляки - *************.
Озвучиваю мнение форума. С вами спорить не буду. Подожду изменения мнения комментаторов.
Никогда скринов на память не делал. Но прекрасно помню как на форуме негодовали.
Почему "Порох" не поставит Савченко министром обороны? Потом она вернулась и мнение изменилось.
всі коментатори, і я в тому числі, або тролі, або тупе бидло. на жаль, думка бидла важлива, тому що вони обирають владу.
є таке визначення: вимушений порохобот. це, коли, проти зе!поца, більше ніж за пороха. я один з них. тільки не треба тулити до мене, юльку, або "націоналістів".
Чекаємо в небі над кремлем:
То було при "проросійському" Трампі.
Дивно, що один з найсерйозніших політиків Європи вдається до такої риторики.
Редакторы censor.net, что за бред в статье? Обама в 2014 просрал Крым и Донбасс, не дал Javelin и т.д.
А Трамп пришёл к власти в 2017 и сразу дал Javelin и сказал что будь он при власти вместо Обамы, то Крым и Донбасс остались бы в составе Украины
Демократы (Обама, Байден) и Путин - одна шайка
Путин при Трампе нос боялся показать, при Обаме и Байдене совершил оба вторжения
- Запад, учитесь уж лучше на наших ошибках, чтобы не повторять свои, от которых зависит история Цивилизации
а москали столько бабла на него ввалили 🤣🤣🤣
Трамп дал добро на строительство XL Keystone трубопровода, переговорил с арабами.
Цены на нефть упали. россия теряла деньги.
Байден пришел строительствр Keystone остановил. Снял санкции с Nord Stream 2. Цены на нефть взлетели.
При Трампе, сотни наемников ЧВК вагнер были убиты а Сирии армией США.
Трамп советовал немецким лидерам отказаться от газовой зависимости от России.
Трамп планировал прекратить финансирование ООН. И т.д. и т.п.
Путин же говорил, что Байден дал добро на широкомасштабное вторжение в Украину.
Все действия Байдена это подтверждают.
И кто из них друг Путина?