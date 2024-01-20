Експрем’єр Британії Джонсон про Трампа: Не вірю, що він залишить Україну. Навпаки - подвоїть допомогу

Експрем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на посаду президента США не відмовиться від допомоги Україні.

Про це йдеться у колонці Джонсона для Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців; навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і завершить розпочате - дасть їм те, що їм потрібно для перемоги", - написав Джонсон.

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Експрем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які - разом з британськими ракетами NLAW - були "цінними для українців у битві за Україну".

"Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною", - зауважив британський політик.

Він додав, що війна в Україні - це "найважливіша боротьба нашого часу, і ми все ще робимо недостатньо, щоб допомогти цій героїчній нації".

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"Вони можуть, повинні і переможуть", - написав Джонсон.

Політик додав, що Трамп, безумовно, вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону, але це давня політика США.

"Усім його прихильникам-україноскептикам у Республіканській партії я кажу: як ви можете зробити Америку знову великою, якщо дозволите російському тирану завдати Заходу тотального приниження?" - резюмував Джонсон, зауваживши, що є всі шанси, що за Трампа Захід "стане сильнішим, а світ – стабільнішим".