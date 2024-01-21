Зеленський анонсував нові пакети оборонної підтримки для України
Наразі триває робота з ключовими міжнародними партнерами щодо надання нових пакетів оборонної підтримки України для боротьби з агресором.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Президент поінформував, що будуть нові оборонні пакети міжнародних партнерів для України.
Зеленський подякував усім друзям України у світі, "хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз".
Водночас він зауважив, що лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв.
За його словами, найбільш жорсткі бої – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок, Херсонський напрямок – в Кринках.
"Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться", - акцентував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И, оно здесь решило остаться навсегда.
це вже як надобраніч, діти,
але треба визнати Дід Панас був таки цікавіший і не гундос,
кішка не насалася по кімнаті наче її чорт за хвоста вхопив...
А цей злий, єхидний, жабний страшний Бабай
поки я з відкритим дивився Діда Панаса
відбулавили погремуху, а тепер ні викінь не зміни...
За минулі 5 років, а особливо за останні два, Зеленський "потужно напрацював" на довічний термін ув'язнення. Де крав, там і сидітиме.
Це й стане кращим доказом верховенства права в Україні.
На відміну від пустопорожнього патякання про імплементацію європейського законодавства.
березнi , а у Верховноi Ради вже закiнчилися, тому нехай цей путiнський агент зi своiмаи посiпаками валить поки вони повнiстю не знищили краiну.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
На ютуб канал "самий сок 2" є цілий 10 хвилинний відос де чітко пояснюються твій зрадофільський висер.
"Хто всрався?
Захід! Так вони ж фінансують більше половини бюджету!
Але найвеличніший планував "каву в Криму" минулим літом, йому не дозволили! Клятий Захід!"
бубa вже все доробив і стомився, спітнів...
а от ті кляті партнери не дороблюють...
Щоб на Цензорі не було Зе Відосіков...
Нащо з зеленого жебрака робити великого хероя.