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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський анонсував нові пакети оборонної підтримки для України

зеленський

Наразі триває робота з ключовими міжнародними партнерами щодо надання нових пакетів оборонної підтримки України для боротьби з агресором.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент поінформував, що будуть нові оборонні пакети міжнародних партнерів для України.

Зеленський подякував усім друзям України у світі, "хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз".

​Водночас він зауважив, що лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв.

За його словами, найбільш жорсткі бої – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок, Херсонський напрямок – в Кринках.

"Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться", - акцентував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має програти в Україні, - глава МЗС Румунії Одобеску

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+22
Дивно.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
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21.01.2024 02:39
+15
Він піариться на війни.
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21.01.2024 01:32
+15
Краще просто це створіння закрило свою зелену пельку. Достала ця найвеличніша лярва......
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21.01.2024 02:05
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я б дав пацану паяльнік і денну норму - нехай собі дитятко бавиться...
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21.01.2024 01:29 Відповісти
Він піариться на війни.
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21.01.2024 01:32 Відповісти
На, Давосе смеялся. А, пацаны гибнут, получают обморожения.

И, оно здесь решило остаться навсегда.
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21.01.2024 01:40 Відповісти
Краще просто це створіння закрило свою зелену пельку. Достала ця найвеличніша лярва......
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21.01.2024 02:05 Відповісти
ну чому?
це вже як надобраніч, діти,
але треба визнати Дід Панас був таки цікавіший і не гундос,
кішка не насалася по кімнаті наче її чорт за хвоста вхопив...
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21.01.2024 02:11 Відповісти
Діда Панаса ми любили, він був добрим!!!
А цей злий, єхидний, жабний страшний Бабай
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21.01.2024 08:42 Відповісти
мамка навіть ложку чогось встигали мені в рота запихувати,
поки я з відкритим дивився Діда Панаса
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21.01.2024 08:49 Відповісти
воно таки назавжди.
відбулавили погремуху, а тепер ні викінь не зміни...
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21.01.2024 02:30 Відповісти
А він і мусить лишитися в Україні!
За минулі 5 років, а особливо за останні два, Зеленський "потужно напрацював" на довічний термін ув'язнення. Де крав, там і сидітиме.
Це й стане кращим доказом верховенства права в Україні.
На відміну від пустопорожнього патякання про імплементацію європейського законодавства.
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21.01.2024 06:26 Відповісти
він від бездіяльності починає спасати світ - вважаю це опасною помилкою
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21.01.2024 01:43 Відповісти
У нього повноваження зкiнчуються в
березнi , а у Верховноi Ради вже закiнчилися, тому нехай цей путiнський агент зi своiмаи посiпаками валить поки вони повнiстю не знищили краiну.
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21.01.2024 02:03 Відповісти
Два роки тому Голобородька була оптимістичніша ... Вася, де шашлики, твою мамуріму?
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21.01.2024 02:12 Відповісти
Дивно.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
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21.01.2024 02:39 Відповісти
Так півень також кукурікає коли курка яйце знесе.
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21.01.2024 07:16 Відповісти
Маладоє пакалєніє, що не знає свого роду-племені, як ти могло проголосувати за блазня, зрадивши Україну. За що??
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21.01.2024 07:09 Відповісти
А маладоє пакалєніє у школі ні мову ні історію не вивчало?
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21.01.2024 08:03 Відповісти
Ну то гуляйте до кацапстану.
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22.01.2024 15:19 Відповісти
Де вас таких довпойопів набирають, що ви вірите у всяку хєрню? Чи ти проплачений і поширюєш брєд із кремлівської методички?! У підрів просто обвалився фронт на Харківському і Херсонському напрямках із-за відсутності оборонних споруд, і із-за виснаження власних військ. У піторів тупо не було кому тримати натиск ЗСУ у тих місцях.
На ютуб канал "самий сок 2" є цілий 10 хвилинний відос де чітко пояснюються твій зрадофільський висер.
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21.01.2024 07:52 Відповісти
Перефразую прислів'я:
"Хто всрався?
Захід! Так вони ж фінансують більше половини бюджету!
Але найвеличніший планував "каву в Криму" минулим літом, йому не дозволили! Клятий Захід!"
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21.01.2024 08:30 Відповісти
не дороблюють західні партнери,
бубa вже все доробив і стомився, спітнів...
а от ті кляті партнери не дороблюють...
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21.01.2024 05:08 Відповісти
переводьте бубу на моркву негайно - пре янетряпку, незабаром і в айфон не влізе..
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21.01.2024 05:32 Відповісти
Не чіпайте дітятко, пухне з голоду та сліз...
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21.01.2024 08:05 Відповісти
Воно з 19 року жерло немов з голодного краю приїхало. Весь квартал пухне. Може пивні дріжджі ложками їдять?
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21.01.2024 08:34 Відповісти
Про всякий випадок у Зеленського є два потужних адвоката - Баканов і Резніков
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21.01.2024 06:18 Відповісти
московія зібралася не підкорити собі Україну, а зовсім її знищити, московити розуміють, що більшість українців бути московськими рабами не погодяться, а будуть чинити опір і труднощів для московії здатні створити більше решти націй разом взятих, тому вони нас не пощадять, якщо вийдуть переможцями. Нам, українцям, потрібно розуміти, що війна зараз йде за існування українців як нації, а тому людей в Україні, що стали на бік окупантів, а також ти хто бачить «мир» в очах кремлівського карлика, тирить фінансову допомогу Заходу на закупівлях для ЗСУ (яйця по 17 грн/ шт., ….) розмінував територію , що дозволило окупантам зайти в тил «Азову» в Маріуполі і відкрило дорогу на Херсон, Миколаїв, Одесу, призначав на посади в органах безпеки України московських агентів (Наумова), пропонує провести мирні переговори на умовах московії, призиває провести референдум з питання територіальних поступок -потрібно ненавидіти і нейтралізувати відповідно до Закону. Не можливо подолати зовнішнього ворога Держави, поки ми не покараємо ворогів всередині України.
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21.01.2024 06:43 Відповісти
Куди можна Потужно заДонатити
Щоб на Цензорі не було Зе Відосіков...
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21.01.2024 07:15 Відповісти
Марна справа бо ще є телемарафон, а там мільярди крутяться.
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21.01.2024 07:19 Відповісти
Через три місяці, у зепідра закінчується 5-річний строк правління. Я думав, як можна назвати всі роки його володарювання одним словом. І єдине слово, яке підходить якнайбільше - це Руїна!
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21.01.2024 07:45 Відповісти
Балабол !
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21.01.2024 08:06 Відповісти
Знову з самого ранку настрій псують. Агову, ''Цензоре'' не катуй своїх шанувальників.
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21.01.2024 08:38 Відповісти
иди в телегу - там свои 73% сможешь найти...!
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21.01.2024 09:20 Відповісти
Чому таке ******** формулювання новини: "Зеленський анонсував надання допомоги". Хіба він її надає, що може анонсувати. Анонсує допомогу надавач допомоги. Зеленський може хіба поінформувати, що партнери надають черговий пакет допомоги.
Нащо з зеленого жебрака робити великого хероя.
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21.01.2024 08:53 Відповісти
Нехай Зеленський перестане говорити,що він планує, а хой розкаже і покаже, що він ЗРОБИВ!!!
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21.01.2024 08:59 Відповісти
Героїчно їв "мівіну" в бункері за відсутності шаурми.
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21.01.2024 10:28 Відповісти
Коли вас всіх ******* підрів винищимо на нашій землі.
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21.01.2024 11:20 Відповісти
Bist du ein deutscher Patriot? schneller schneller
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21.01.2024 11:33 Відповісти
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21.01.2024 13:04 Відповісти
 
 