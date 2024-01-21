Зеленський анонсував нові пакети оборонної підтримки для України

Наразі триває робота з ключовими міжнародними партнерами щодо надання нових пакетів оборонної підтримки України для боротьби з агресором.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент поінформував, що будуть нові оборонні пакети міжнародних партнерів для України.

Зеленський подякував усім друзям України у світі, "хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз".

​Водночас він зауважив, що лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв.

За його словами, найбільш жорсткі бої – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок, Херсонський напрямок – в Кринках.

"Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться", - акцентував глава держави.

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