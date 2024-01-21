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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский анонсировал новые пакеты оборонной поддержки для Украины

зеленський

В настоящее время идет работа с ключевыми международными партнерами по предоставлению новых пакетов оборонной поддержки Украине для борьбы с агрессором.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что будут новые оборонные пакеты международных партнеров для Украины.

Зеленский поблагодарил всех друзей Украины в мире, "кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас".

В то же время он отметил, что только в течение прошлых суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений – интенсивных боев.

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По его словам, наиболее жесткие бои – в Авдеевке, Марьинское направление – Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление, Херсонское направление – в Крынках.

"Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, что ей что-то удастся", - акцентировал глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+22
Дивно.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
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21.01.2024 02:39
+15
Він піариться на війни.
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21.01.2024 01:32
+15
Краще просто це створіння закрило свою зелену пельку. Достала ця найвеличніша лярва......
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21.01.2024 02:05
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я б дав пацану паяльнік і денну норму - нехай собі дитятко бавиться...
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21.01.2024 01:29 Ответить
Він піариться на війни.
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21.01.2024 01:32 Ответить
На, Давосе смеялся. А, пацаны гибнут, получают обморожения.

И, оно здесь решило остаться навсегда.
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21.01.2024 01:40 Ответить
Краще просто це створіння закрило свою зелену пельку. Достала ця найвеличніша лярва......
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21.01.2024 02:05 Ответить
ну чому?
це вже як надобраніч, діти,
але треба визнати Дід Панас був таки цікавіший і не гундос,
кішка не насалася по кімнаті наче її чорт за хвоста вхопив...
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21.01.2024 02:11 Ответить
Діда Панаса ми любили, він був добрим!!!
А цей злий, єхидний, жабний страшний Бабай
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21.01.2024 08:42 Ответить
мамка навіть ложку чогось встигали мені в рота запихувати,
поки я з відкритим дивився Діда Панаса
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21.01.2024 08:49 Ответить
воно таки назавжди.
відбулавили погремуху, а тепер ні викінь не зміни...
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21.01.2024 02:30 Ответить
А він і мусить лишитися в Україні!
За минулі 5 років, а особливо за останні два, Зеленський "потужно напрацював" на довічний термін ув'язнення. Де крав, там і сидітиме.
Це й стане кращим доказом верховенства права в Україні.
На відміну від пустопорожнього патякання про імплементацію європейського законодавства.
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21.01.2024 06:26 Ответить
він від бездіяльності починає спасати світ - вважаю це опасною помилкою
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21.01.2024 01:43 Ответить
У нього повноваження зкiнчуються в
березнi , а у Верховноi Ради вже закiнчилися, тому нехай цей путiнський агент зi своiмаи посiпаками валить поки вони повнiстю не знищили краiну.
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21.01.2024 02:03 Ответить
Два роки тому Голобородька була оптимістичніша ... Вася, де шашлики, твою мамуріму?
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21.01.2024 02:12 Ответить
Дивно.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
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21.01.2024 02:39 Ответить
Так півень також кукурікає коли курка яйце знесе.
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21.01.2024 07:16 Ответить
Маладоє пакалєніє, що не знає свого роду-племені, як ти могло проголосувати за блазня, зрадивши Україну. За що??
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21.01.2024 07:09 Ответить
А маладоє пакалєніє у школі ні мову ні історію не вивчало?
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21.01.2024 08:03 Ответить
Ну то гуляйте до кацапстану.
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22.01.2024 15:19 Ответить
Де вас таких довпойопів набирають, що ви вірите у всяку хєрню? Чи ти проплачений і поширюєш брєд із кремлівської методички?! У підрів просто обвалився фронт на Харківському і Херсонському напрямках із-за відсутності оборонних споруд, і із-за виснаження власних військ. У піторів тупо не було кому тримати натиск ЗСУ у тих місцях.
На ютуб канал "самий сок 2" є цілий 10 хвилинний відос де чітко пояснюються твій зрадофільський висер.
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21.01.2024 07:52 Ответить
Перефразую прислів'я:
"Хто всрався?
Захід! Так вони ж фінансують більше половини бюджету!
Але найвеличніший планував "каву в Криму" минулим літом, йому не дозволили! Клятий Захід!"
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21.01.2024 08:30 Ответить
не дороблюють західні партнери,
бубa вже все доробив і стомився, спітнів...
а от ті кляті партнери не дороблюють...
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21.01.2024 05:08 Ответить
переводьте бубу на моркву негайно - пре янетряпку, незабаром і в айфон не влізе..
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21.01.2024 05:32 Ответить
Не чіпайте дітятко, пухне з голоду та сліз...
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21.01.2024 08:05 Ответить
Воно з 19 року жерло немов з голодного краю приїхало. Весь квартал пухне. Може пивні дріжджі ложками їдять?
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21.01.2024 08:34 Ответить
Про всякий випадок у Зеленського є два потужних адвоката - Баканов і Резніков
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21.01.2024 06:18 Ответить
московія зібралася не підкорити собі Україну, а зовсім її знищити, московити розуміють, що більшість українців бути московськими рабами не погодяться, а будуть чинити опір і труднощів для московії здатні створити більше решти націй разом взятих, тому вони нас не пощадять, якщо вийдуть переможцями. Нам, українцям, потрібно розуміти, що війна зараз йде за існування українців як нації, а тому людей в Україні, що стали на бік окупантів, а також ти хто бачить «мир» в очах кремлівського карлика, тирить фінансову допомогу Заходу на закупівлях для ЗСУ (яйця по 17 грн/ шт., ….) розмінував територію , що дозволило окупантам зайти в тил «Азову» в Маріуполі і відкрило дорогу на Херсон, Миколаїв, Одесу, призначав на посади в органах безпеки України московських агентів (Наумова), пропонує провести мирні переговори на умовах московії, призиває провести референдум з питання територіальних поступок -потрібно ненавидіти і нейтралізувати відповідно до Закону. Не можливо подолати зовнішнього ворога Держави, поки ми не покараємо ворогів всередині України.
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21.01.2024 06:43 Ответить
Куди можна Потужно заДонатити
Щоб на Цензорі не було Зе Відосіков...
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21.01.2024 07:15 Ответить
Марна справа бо ще є телемарафон, а там мільярди крутяться.
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21.01.2024 07:19 Ответить
Через три місяці, у зепідра закінчується 5-річний строк правління. Я думав, як можна назвати всі роки його володарювання одним словом. І єдине слово, яке підходить якнайбільше - це Руїна!
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21.01.2024 07:45 Ответить
Балабол !
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21.01.2024 08:06 Ответить
Знову з самого ранку настрій псують. Агову, ''Цензоре'' не катуй своїх шанувальників.
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21.01.2024 08:38 Ответить
иди в телегу - там свои 73% сможешь найти...!
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21.01.2024 09:20 Ответить
Чому таке ******** формулювання новини: "Зеленський анонсував надання допомоги". Хіба він її надає, що може анонсувати. Анонсує допомогу надавач допомоги. Зеленський може хіба поінформувати, що партнери надають черговий пакет допомоги.
Нащо з зеленого жебрака робити великого хероя.
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21.01.2024 08:53 Ответить
Нехай Зеленський перестане говорити,що він планує, а хой розкаже і покаже, що він ЗРОБИВ!!!
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21.01.2024 08:59 Ответить
Героїчно їв "мівіну" в бункері за відсутності шаурми.
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21.01.2024 10:28 Ответить
Коли вас всіх ******* підрів винищимо на нашій землі.
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21.01.2024 11:20 Ответить
Bist du ein deutscher Patriot? schneller schneller
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21.01.2024 11:33 Ответить
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21.01.2024 13:04 Ответить
 
 