Зеленский анонсировал новые пакеты оборонной поддержки для Украины
В настоящее время идет работа с ключевыми международными партнерами по предоставлению новых пакетов оборонной поддержки Украине для борьбы с агрессором.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент сообщил, что будут новые оборонные пакеты международных партнеров для Украины.
Зеленский поблагодарил всех друзей Украины в мире, "кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас".
В то же время он отметил, что только в течение прошлых суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений – интенсивных боев.
По его словам, наиболее жесткие бои – в Авдеевке, Марьинское направление – Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление, Херсонское направление – в Крынках.
"Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, что ей что-то удастся", - акцентировал глава государства.
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И, оно здесь решило остаться навсегда.
це вже як надобраніч, діти,
але треба визнати Дід Панас був таки цікавіший і не гундос,
кішка не насалася по кімнаті наче її чорт за хвоста вхопив...
А цей злий, єхидний, жабний страшний Бабай
поки я з відкритим дивився Діда Панаса
відбулавили погремуху, а тепер ні викінь не зміни...
За минулі 5 років, а особливо за останні два, Зеленський "потужно напрацював" на довічний термін ув'язнення. Де крав, там і сидітиме.
Це й стане кращим доказом верховенства права в Україні.
На відміну від пустопорожнього патякання про імплементацію європейського законодавства.
березнi , а у Верховноi Ради вже закiнчилися, тому нехай цей путiнський агент зi своiмаи посiпаками валить поки вони повнiстю не знищили краiну.
Пакети підтримки надають лідери інших країн, а піариться на цьому якийсь блазень.
На ютуб канал "самий сок 2" є цілий 10 хвилинний відос де чітко пояснюються твій зрадофільський висер.
"Хто всрався?
Захід! Так вони ж фінансують більше половини бюджету!
Але найвеличніший планував "каву в Криму" минулим літом, йому не дозволили! Клятий Захід!"
бубa вже все доробив і стомився, спітнів...
а от ті кляті партнери не дороблюють...
Щоб на Цензорі не було Зе Відосіков...
Нащо з зеленого жебрака робити великого хероя.