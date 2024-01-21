Зеленский анонсировал новые пакеты оборонной поддержки для Украины

В настоящее время идет работа с ключевыми международными партнерами по предоставлению новых пакетов оборонной поддержки Украине для борьбы с агрессором.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что будут новые оборонные пакеты международных партнеров для Украины.

Зеленский поблагодарил всех друзей Украины в мире, "кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас".

В то же время он отметил, что только в течение прошлых суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений – интенсивных боев.

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По его словам, наиболее жесткие бои – в Авдеевке, Марьинское направление – Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление, Херсонское направление – в Крынках.

"Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, что ей что-то удастся", - акцентировал глава государства.