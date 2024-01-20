РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
2 734 71

Готовим международные мероприятия в поддержку Украины и реанимируем международное право, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины вечером 20 января 2024 года выступил с традиционным видеообращением к украинцам в формате видео.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.

Зеленский отметил: "Уже провожу совещания по поводу следующей недели – наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности.

А также это касается гарантий безопасности для Украины. Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы.

Всей архитектурой гарантий безопасности – новой архитектурой – мы фактически возвращаем к жизни, реанимируем систему международного права. И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать.

Слава всем, чья смелость и эффективность становится силой Украины – общей силой нашего народа! Слава Украине!"

 Также читайте: Макрон анонсировал визит в Киев в феврале - состоится подписание гарантий безопасности и предоставление 40 ракет SCALP

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747) гарантия (154)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Ну нарешті! Світ дочекався рятівника міжнародного права! А допоможуть йому в цьому єрмак та татаров, які вже мають досвід "реанімації" права в нашій країні? Чи на допомогу покличуть ще й портнова?
показать весь комментарий
20.01.2024 18:36
+26
Реаніматор куєв, з якимось лівим дипломом ...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:32
+25
За шо нам це все...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже вийде збірка відосіків-гундосіків від Херпідіста? Перше видання - саме цінне.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:31 Ответить
А где записывают в очередь на шедевр?
показать весь комментарий
20.01.2024 19:12 Ответить
Як ми перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
показать весь комментарий
21.01.2024 09:40 Ответить
воно, обісране , не знає- що то керувати країною, от красти і мародерити, то бздун...
показать весь комментарий
20.01.2024 19:44 Ответить
Реаніматор куєв, з якимось лівим дипломом ...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:32 Ответить
воно хоч би в Україні дотримувалось конституції, законів та прав громадян...
а то відразу про міжнародні права ліпить...
показать весь комментарий
20.01.2024 20:06 Ответить
Може йому галоперідолу вколоти?🤔
показать весь комментарий
20.01.2024 18:32 Ответить
За шо нам це все...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:32 Ответить
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
показать весь комментарий
20.01.2024 19:44 Ответить
Так в орді гиркіна катують - крутять йому соловйова в камері.
Так він скоро здуріє.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:36 Ответить
Вова-реаніматор.

(колись був "Вова-рапан", але часи змінюються)
показать весь комментарий
20.01.2024 18:36 Ответить
Кого вы там выбрали??
Але... Британский стыд
показать весь комментарий
20.01.2024 18:36 Ответить
Ну нарешті! Світ дочекався рятівника міжнародного права! А допоможуть йому в цьому єрмак та татаров, які вже мають досвід "реанімації" права в нашій країні? Чи на допомогу покличуть ще й портнова?
показать весь комментарий
20.01.2024 18:36 Ответить
А для реанімації виборчого права покличуть Ківалова
показать весь комментарий
20.01.2024 22:09 Ответить
А його теперішнє прізвище часом не ПідраХуй?
показать весь комментарий
20.01.2024 22:35 Ответить
Право всередині країни зруйнував повністю, тепер в міжнародне лізе.

показать весь комментарий
20.01.2024 18:37 Ответить
тобто буба щє і рятівник світу-реаніматор?
чим далі тим цікавише...
щє трохі i середній слон з трьох на яких стоїть світ - це буба!
а зліва їрмак, а зправа татаров..
і пішов тей дарвін...
в нас своя зоологія!
показать весь комментарий
20.01.2024 18:37 Ответить
Передайте цьому блохєру, що він президент країни, і має керувати країною, а не записувати відоси
показать весь комментарий
20.01.2024 18:38 Ответить
Марно. Він так вжився в роль президента і так насолоджується цим, що марно казати щось. Якась нездорова манія величі, можливо він і справді вірить в свою виключну роль в світовій політиці. Якщо хтось помітив, він дуже рідко використовує займенник "ми", майже всюди-"я", "я зустрівся...", "я провів...", "я відвідав...".
показать весь комментарий
20.01.2024 20:50 Ответить
бачите, який у нас зе!презік потужний?
юрист, за освітою, реанімує, щось там, у своїх мареннях.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:39 Ответить
гендураса собі виколискали пупса - хоч взад заколисковуй...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:41 Ответить
Воно ще й РЕАНІМАТОР ну не довбограй, блд?
показать весь комментарий
20.01.2024 18:43 Ответить
"реаніматор міжнародного права", підітри зелені шмарклі і для початку відпусти хоча б Червінського, перестань переслідувати опозицію-журналістів, віднови закриті на ТБ прямий-еспресо-5й і обмеж корупційні апетити банди мародерів дермака ... мамкін, блін, йурист-заочник.. понавибирали лайна
показать весь комментарий
20.01.2024 18:44 Ответить
хто там поближчє, дайте йому щелбан, шо б проснувся...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:46 Ответить
я вас спрашиваю - это кто-то смотрел...???
показать весь комментарий
20.01.2024 18:50 Ответить
всі рядочком сиділи я і дві кішки,
смиливих натиснути кнопку "Play" не виявилося...
показать весь комментарий
20.01.2024 18:54 Ответить
Я - ні, бо щойно повечеряв, тож не ризикнув те все дивитись і слухати.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:48 Ответить
розумію пана - 👍
показать весь комментарий
20.01.2024 21:58 Ответить
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
показать весь комментарий
21.01.2024 09:41 Ответить
твой пост здесь не к месту...\или ты думаешь что если Херпиду перейшов на українську мову - он стал украинистым...?\
показать весь комментарий
21.01.2024 09:50 Ответить
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
показать весь комментарий
24.01.2024 16:31 Ответить
Херпиду патриот...?
показать весь комментарий
24.01.2024 16:41 Ответить
Как мы перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!

Херпиду це патріот...?
Бог в помощь гугл

дякую за розуміння.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:45 Ответить
как тебя понять - ты за кого голосовала в 21019 году...?
показать весь комментарий
24.01.2024 16:47 Ответить
как тебя понять - ты за кого голосовала в 21019 году...?

как доживу расскажу..... еще есть время

Пчелы не тратят время на мух, объясняя им что мед лучше г*мна. И вы не тратьте время.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:51 Ответить
иди дурочка проветрись...!
показать весь комментарий
24.01.2024 16:52 Ответить
Как мертвому букеты, т@к и мне ваши советы.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:58 Ответить
ты ************ чего хочешь...?
показать весь комментарий
24.01.2024 17:00 Ответить
У меня все хорошо. Нечем вас порадовать.

до побачення.
показать весь комментарий
24.01.2024 17:04 Ответить
танцуй в темпе вальса...
показать весь комментарий
24.01.2024 17:10 Ответить
Вы как самое умное растение в мире - хрен. Он все знает.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:47 Ответить
иди мультики смотри дефачка...
показать весь комментарий
24.01.2024 16:50 Ответить
Думать, что дур@ки поумнеют - самая опасная форма оптимизма.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:57 Ответить
Скоріше б вже ти пішло, "міжнародне чудо", а до нас почнуть блокувати ще і німці. Трударь язиком. Все, про що українці домовитлися з Європою в часи Президенства Порошенко, це нещастя згорне в тряпку.
показать весь комментарий
20.01.2024 18:50 Ответить
Великий потужний реаніматор !
показать весь комментарий
20.01.2024 18:53 Ответить
у тебе під нижнім тилом ердоган налагоджує стосунки з іраном та рососією, що на це плануєте?...
показать весь комментарий
20.01.2024 19:00 Ответить
все вбив а тепер шо
показать весь комментарий
20.01.2024 19:04 Ответить
Для початку реанімуйте право в Україні, ну а міжнародене і без вас реанімують за потреби.
показать весь комментарий
20.01.2024 19:10 Ответить
світ ще таких ше бачив.......
показать весь комментарий
20.01.2024 19:13 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2024 19:13 Ответить
Зеленский тупо пиарится на войне.
показать весь комментарий
20.01.2024 19:18 Ответить
Как мы в Украине перейшли на українську мову? Дуже просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !
показать весь комментарий
21.01.2024 09:42 Ответить
А внутрішнє право України все зведене до права ОПи.
показать весь комментарий
20.01.2024 19:20 Ответить
Клоун 🤡 уже не только в Украине и в мире! Все уже поняли что оно из себя представляет! Зе....95 (((( Позор страны!!!
показать весь комментарий
20.01.2024 19:31 Ответить
Міжнародне право і Квартал-95...
показать весь комментарий
20.01.2024 19:38 Ответить
Закінчуй з відосиками, в яких нуль логічного навантаження та йди працюй!
показать весь комментарий
20.01.2024 19:45 Ответить
Куди воно піде, його дєрьмак в кабінет не пускає.....
показать весь комментарий
21.01.2024 02:31 Ответить
Пі...здимо як дихаємо...
показать весь комментарий
20.01.2024 19:50 Ответить
Ти, падлюко, спочатку реанімуй Конституцію України!
показать весь комментарий
20.01.2024 19:59 Ответить
Готуємо міжнародні заходи на підтримку України та реанімуємо міжнародне право - Зеленський

Декодую:
"******* та більше нігуя не робимо!"
показать весь комментарий
20.01.2024 20:07 Ответить
Реанімація міжнародного права- це вибори в Україні. Вибори в Україні- кінчина "зезрадників" в Україні.Кінчина "зе зрадників України" - державний харч для "ззедента і багатьох "служивих", але "зелених на довші роки .
показать весь комментарий
20.01.2024 20:08 Ответить
Сегодня 20-е января. Из обещанных 1Млн FPV-дронов в год, на этот момент в войска должно было поставлено не менее 54000шт.
показать весь комментарий
20.01.2024 20:09 Ответить
Знаю я ваші міжнародні заходи. Знову шапіто по заграніцам поскачить клянчити бабло...
показать весь комментарий
20.01.2024 20:15 Ответить
https://youtu.be/jK1cxt9aZCc?si=y0kiB4hL4KHLgvIk ...

Свободу Игорю Мазепе... инвесторы в шоке...даже Уолл стрит Джорнел...
показать весь комментарий
20.01.2024 20:21 Ответить
Шото ЗЄ розходилося не на жарт. Скоро буде реанімувати сотворєніє світу замість бога. Сподіваюсь, шо неподалік сидять пара дебелих санітарів, бо у найвеличнішого явне загострення. ІМПІЧМЕНТ!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2024 20:57 Ответить
Зелі такі героїчні тексти пишуть, що інопланетяни на всяк випадок евакуювались від Супер-Зе-мена за орбіту Урану.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:22 Ответить
Як можна реанімувати те, що давно померло?
показать весь комментарий
20.01.2024 23:07 Ответить
А коли реанімуєш право в Україні? На яке ви просто наср.ли! Вам вже ніхто грошей не хоче давати, але мусять, бо багато вклали. Маск був правий коли коментував цю харю , коли пять хвилин не просив мільярд..((((
показать весь комментарий
21.01.2024 02:29 Ответить
Рятівник керов. В Україні вже врятував, я так розумію.
показать весь комментарий
21.01.2024 03:07 Ответить
 
 