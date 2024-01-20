Готовим международные мероприятия в поддержку Украины и реанимируем международное право, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины вечером 20 января 2024 года выступил с традиционным видеообращением к украинцам в формате видео.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.
Зеленский отметил: "Уже провожу совещания по поводу следующей недели – наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности.
А также это касается гарантий безопасности для Украины. Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы.
Всей архитектурой гарантий безопасности – новой архитектурой – мы фактически возвращаем к жизни, реанимируем систему международного права. И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать.
Слава всем, чья смелость и эффективность становится силой Украины – общей силой нашего народа! Слава Украине!"
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а то відразу про міжнародні права ліпить...
- На виборчій дільниці...
Так він скоро здуріє.
(колись був "Вова-рапан", але часи змінюються)
Але... Британский стыд
чим далі тим цікавише...
щє трохі i середній слон з трьох на яких стоїть світ - це буба!
а зліва їрмак, а зправа татаров..
і пішов тей дарвін...
в нас своя зоологія!
юрист, за освітою, реанімує, щось там, у своїх мареннях.
смиливих натиснути кнопку "Play" не виявилося...
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Херпиду це патріот...?
Бог в помощь гугл
дякую за розуміння.
как доживу расскажу..... еще есть время
Пчелы не тратят время на мух, объясняя им что мед лучше г*мна. И вы не тратьте время.
до побачення.
Декодую:
"******* та більше нігуя не робимо!"
Свободу Игорю Мазепе... инвесторы в шоке...даже Уолл стрит Джорнел...