Готовим международные мероприятия в поддержку Украины и реанимируем международное право, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины вечером 20 января 2024 года выступил с традиционным видеообращением к украинцам в формате видео.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.

Зеленский отметил: "Уже провожу совещания по поводу следующей недели – наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности.

А также это касается гарантий безопасности для Украины. Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы.

Всей архитектурой гарантий безопасности – новой архитектурой – мы фактически возвращаем к жизни, реанимируем систему международного права. И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать.

Слава всем, чья смелость и эффективность становится силой Украины – общей силой нашего народа! Слава Украине!"

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