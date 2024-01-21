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ЄС має відігравати активнішу роль у наданні озброєння Україні, - Науседа

науседа

Європейський союз має зіграти активнішу роль у процесі наданні допомоги Україні, оскільки у союзників немає ні можливості, ні політичної волі забезпечити Київ необхідним озброєнням.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС, як у плані закупівель, так і в інших формах співпраці.

"Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", - заявив Науседа.

Він також додав, що Європа не повинна втрачати часу на зміцнення спроможностей як у Литві, так і в усьому ЄС.

Також читайте: Захід відстає від потреб українських військових, - Науседа

"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво - це те, що ми можемо зробити ще більше", - заявив він.

Науседа також зазначив, що, хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей йдуть місяці.

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Тоесть урезать зарплаты и пенсии вдвое?Отличное предложение.
В Германии в этом году 600 миллионов не хватает в пенсионный фонд.
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21.01.2024 16:37 Відповісти
Та ти шо - а нехай німецькі концерни допоможуть, вони гроші зекономили на українських гастрабайтерах (часів другої війни) - українським платили по 1000 дойчмарок тоді коли французьким виплати були на порядок більші .
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21.01.2024 16:49 Відповісти
Так и ты заработай на африканских гастарбайтерах,посели их у себя,корми,одевай,обучай за бесплатно,а потом деньги в Германию
высылай.Предложи Ахметову,он будет в восторге.
Ты хоть узнай кто такой гастарбайтер.
У Украины только туристический безвиз,кто тебе разрешение на работу даст?
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21.01.2024 17:46 Відповісти
"Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни в Третьому Рейсі з'явилися також такі поняття, як «Цванґс-арбайтер» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Zwangsarbeiter - «примусовий працівник», по суті трудо-полонений) та «Ост-арбайтер» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ostarbeiter) - такий самий «примусовий» зі Сходу, Східної Європи, а саме з європейської частини СРСР." - вибачайте я не німець і всіх особливостей мови знать не можу, ось на українських таких гастрабайтерах німецькі концерни зекономили - виплачуючи компесації за їх роботу ( одна справа коли ти добровільно їдеш на роботу - інша справа коли тебе примусово відправляють на роботу ).
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22.01.2024 01:55 Відповісти
Ну Gast-Гость это когда страна приглашает работников в свою страну.
Как Турков в 50-е,их с самолёта встречали,завтра на работу.
Украинцев НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ, их впустили и защити.Ходят теперь нахаляву по врачам,где на них тысячи ежедневно тратятся.
За 23 месяца 30 млрд они стоили стране.В Германии нет нехватки в рабочей силе,туда очередь желающих и минималка 12 евро-500 гр в час.
Пусть едут домой-здесь все рады будут.Устроятся к Ахметову минимум на 500 гр в час,поднимают свою экономику.
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22.01.2024 03:44 Відповісти
Ви або прикидаєтеся або не розумієте українську мову - на мою думку ви прикидаєтесь такшо взувайте вже нарешті лапті беріть в руки балалайку і шнуруйте додому на болота .
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22.01.2024 04:25 Відповісти
На мою думку вы прикидываетесь и не хотите платить десятки милрд за беженцев,а потом ещё и деньгами благодарить эти страны за посланных вам иждивенцев.
Мало того что накорми,приюти, подлечи,одень,обуй-так ты им ещё и денег дай.
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22.01.2024 05:35 Відповісти
Приграничным странам уже дошло что Путин может прийти в гости а остальным странам только начинает доходить.
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21.01.2024 16:46 Відповісти
 
 