ЄС має відігравати активнішу роль у наданні озброєння Україні, - Науседа
Європейський союз має зіграти активнішу роль у процесі наданні допомоги Україні, оскільки у союзників немає ні можливості, ні політичної волі забезпечити Київ необхідним озброєнням.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС, як у плані закупівель, так і в інших формах співпраці.
"Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", - заявив Науседа.
Він також додав, що Європа не повинна втрачати часу на зміцнення спроможностей як у Литві, так і в усьому ЄС.
"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво - це те, що ми можемо зробити ще більше", - заявив він.
Науседа також зазначив, що, хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей йдуть місяці.
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В Германии в этом году 600 миллионов не хватает в пенсионный фонд.
высылай.Предложи Ахметову,он будет в восторге.
Ты хоть узнай кто такой гастарбайтер.
У Украины только туристический безвиз,кто тебе разрешение на работу даст?
Как Турков в 50-е,их с самолёта встречали,завтра на работу.
Украинцев НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ, их впустили и защити.Ходят теперь нахаляву по врачам,где на них тысячи ежедневно тратятся.
За 23 месяца 30 млрд они стоили стране.В Германии нет нехватки в рабочей силе,туда очередь желающих и минималка 12 евро-500 гр в час.
Пусть едут домой-здесь все рады будут.Устроятся к Ахметову минимум на 500 гр в час,поднимают свою экономику.
Мало того что накорми,приюти, подлечи,одень,обуй-так ты им ещё и денег дай.