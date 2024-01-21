ЄС має відігравати активнішу роль у наданні озброєння Україні, - Науседа

Європейський союз має зіграти активнішу роль у процесі наданні допомоги Україні, оскільки у союзників немає ні можливості, ні політичної волі забезпечити Київ необхідним озброєнням.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС, як у плані закупівель, так і в інших формах співпраці.

"Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", - заявив Науседа.

Він також додав, що Європа не повинна втрачати часу на зміцнення спроможностей як у Литві, так і в усьому ЄС.

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"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво - це те, що ми можемо зробити ще більше", - заявив він.

Науседа також зазначив, що, хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей йдуть місяці.