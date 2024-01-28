Наразі у США виробляють 28 тис. 155-мм снарядів на місяць, у Європі - ще менше, - Wall Street Journal. ВIДЕО
155-мм снаряди наразі потребують Тайвань, Ізраїль, Україна та США, але у Сполучених Штатах виробляють наразі лише 28 тисяч снарядів на місяць. Обсяги виробництва в Європі менші за американські.
У Wall Street Journal вийшов репортаж "І Ізраїлю, і Україні потрібні 155-мм артилерійські снаряди. Чи можуть США задовольнити попит?" про 155-мм снаряди та їхнє виробництво в США із зазначенням актуальних цифр щодо цього питання, предає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними видання:
З початку повномасштабної війни до грудня 2023 року Україні США поставили понад 2 мільйони 155-мм снарядів.
На початку повномасштабної війни ціна снаряда у США була 1200 доларів, а тепер вона – 8400 доларів.
З жовтня до грудня включно Ізраїлю Америка поставила 57 тисяч 155-мм снарядів.
На початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виробляли 14 тисяч снарядів на місяць, і наростити до 80 тисяч хочуть до 2025 року. Зараз виходить 28 тисяч на місяць, як кажуть журналісти. А вони потрібні самим американцям, Тайваню, Україні та Ізраїлю. Обсяги виробництва в Європі не названі, але вказано, що вони значно менші за американські.
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2023. nov. 27.
скільки ж в нас тоді ? Нам ж періодично розказують що збільшили виробництво *********** .
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fdivannyie_voyska_nesut_poteri_8942281&psig=AOvVaw094TRiTKwZeD7M-QYo2T_I&ust=1703931891612000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi_s56Kt7SDAxW6gP0HHdsjBSIQr4kDegQIARBO Диванні війська зазнають втрат…. ЗМІ: у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні!
38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.
А остальное его не волнует.
"Не знаю чим закінчиться третя світова війна, але при початку четвертої люди будуть воювати палками і каміннями"
Судячи з того які ******* диктатори при владі на росії, КНДР, ірані, якщо одна із цих
" країн" використає ядерну зброю, то Світу прийде капець
100 років тому, в першу світову, майже кожна країна мала змогу виробляти більше 1 млн в рік,
а зараз всі разом не можуть
ніхто в цьому не зацікавлений, максимум 2 та 3 зміна, тому й виріс показник з 14тис до 28тис
а розконсервувати лінії - ніхто не бажає
начебто два концерни в США та Німеччині мали намір це зробити, якщо уряд надасть гарантії на закупку на наступні 5 років - гарантії не надали
Треба за день стільки витрачати а виходить що змушують економити Україну , а потім незадоволені контрнаступом
Щоб був успішний контрнаступ снаряди економити не треба
Можна зрозуміти США поповнити запаси, а куди дівають снаряди Тайвань та Ізраїль?
Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.
Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.
Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.
Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.
Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".
Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".