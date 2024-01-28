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Наразі у США виробляють 28 тис. 155-мм снарядів на місяць, у Європі - ще менше, - Wall Street Journal. ВIДЕО

155-мм снаряди наразі потребують Тайвань, Ізраїль, Україна та США, але у Сполучених Штатах виробляють наразі лише 28 тисяч снарядів на місяць. Обсяги виробництва в Європі менші за американські.

У Wall Street Journal вийшов репортаж "І Ізраїлю, і Україні потрібні 155-мм артилерійські снаряди. Чи можуть США задовольнити попит?" про 155-мм снаряди та їхнє виробництво в США із зазначенням актуальних цифр щодо цього питання, предає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними видання: 

З початку повномасштабної війни до грудня 2023 року Україні США поставили понад 2 мільйони 155-мм снарядів.

На початку повномасштабної війни ціна снаряда у США була 1200 доларів, а тепер вона – 8400 доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Євросоюзу мають зробити свій внесок в 1 млн снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

З жовтня до грудня включно Ізраїлю Америка поставила 57 тисяч 155-мм снарядів.

На початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виробляли 14 тисяч снарядів на місяць, і наростити до 80 тисяч хочуть до 2025 року. Зараз виходить 28 тисяч на місяць, як кажуть журналісти. А вони потрібні самим американцям, Тайваню, Україні та Ізраїлю. Обсяги виробництва в Європі не названі, але вказано, що вони значно менші за американські.

Автор: 

боєприпаси (2269) США (22778)


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Топ коментарі
+17
Томагавки не безкінечні. По Україні випустили біля 5 тисяч ракет і не сказати що це якось приблизило поразку. Навіть якщо 10-20 тисяч томагавків вистріляти, вони закінчаться і довго будуть відновлюватись. Те ж саме з ракетами до літаків.
Можна скільки завгодно розказувати, що США наприклад Росію чи Іран закидають з повітря, але реальність така, що завжди в історії війн кінечний результат закріплювала піхота і без неї буде ніяк.
І це включає артилерію теж, тобто і снаряди до неї.
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28.01.2024 02:36
+13
"Словесный понос"? Ну-ну...

Как минимум про один хлеб завод в Тамбове был сюжет в россСМИ, на котором собирают дроны. Да, это не какой то там огромный "Уралвагон", но по сути это тоже завод по производству вооружения. И пусть там объемы небольшие, несколько сотен в месяц... Но таких "заводов" могут быть десятки, а то и сотни и в конечном счете это большое количество произведенной продукции военного назначения.

P.s. А вы "не тупые" и дальше слушайте сказки про "ракеты на 2-3 раза"...
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28.01.2024 01:14
+10
8400 USD за один снаряд??!?

Як США у випадку потенційного конфлікту будуть воювати орками, які можуть ці снаряди виробляти безкоштовно?

Всі руди, сірка, фосфор etc є в уральських іпєнях, так само як і металургійні заводи і електростанції.

У США є план на цей випадок?
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28.01.2024 00:38
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https://tacticaldefenseusa.com/index.php/2023/07/14/us-paying-contractor-to-quietly-supply-bulgarian-155mm-shells-to-ukraine/ US paying contractor to quietly supply Bulgarian 155mm shells to Ukraine | Tactical Defense USA
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28.01.2024 06:47 Відповісти
In October, NATO's senior military officer, Adm. Rob Bauer, said that the price for one 155mm shell had risen from 2,000 euros ($2,171) at the start of Russia's full-scale invasion to 8,000 euros ($8,489.60). For comparison, the U.S. currently pays $3,000 for its most modern shells, according to an Army spokesperson.
2023. nov. 27.
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28.01.2024 05:45 Відповісти
it has been a long time since the manufacturer in the USA has such a price per unit at retail, and this is not yet the final price.
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28.01.2024 06:26 Відповісти
Ору. Якщо стільки в штатах виробляють
скільки ж в нас тоді ? Нам ж періодично розказують що збільшили виробництво *********** .
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28.01.2024 07:30 Відповісти
Обережно натякну - раджу поцікавитись думкою наших артилеристів, про снаряди Рєзнікова. Дізнаєтесь багато нового. Але не факт що приємного.
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28.01.2024 08:49 Відповісти
снаряд 17 грн. Демпинг!
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28.01.2024 16:18 Відповісти
Захід зійшов з розуму.Кацапи і інші іранці вже відкрито погрожують,а вони стурбовуються.
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28.01.2024 07:42 Відповісти
В Україні можна було б виробляти 100 тис снарядів щомісяця, однак Україною керує клоун-довпойоп, який ніхєра не вміє окрім записування відосів.
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28.01.2024 07:55 Відповісти
В тебе реєстрація давня - ти не тролліна.
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28.01.2024 08:34 Відповісти
Легким рухом руки дивані війська перетворюються на багатоцільовий тактичний радар кушетного типу.



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fdivannyie_voyska_nesut_poteri_8942281&psig=AOvVaw094TRiTKwZeD7M-QYo2T_I&ust=1703931891612000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi_s56Kt7SDAxW6gP0HHdsjBSIQr4kDegQIARBO Диванні війська зазнають втрат…. ЗМІ: у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні!
38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.
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28.01.2024 10:46 Відповісти
"Техас за 3 дня" - по плану Байдена этих снарядов должно хватить для войны в Техасе.
А остальное его не волнует.
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28.01.2024 08:29 Відповісти
8400 доларів за снаряд... Все ясно. Захід програє вчисту не тільки оркам ,але й північній кореї. Суцільна бутафорія і голлівуд. Спрацювало в 80их, а зараз вже халява не пройде.
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28.01.2024 08:58 Відповісти
Вони просто пилять бабки. Збільшуючи бюджет на якусь зброю, вони не збільшують кількість виробленого, а просто збільшують ціну. Оооо, ми збільшили виробництво з 1млрд доларів до 5. А в абсолютних цифрах виявиться, що виробництво впало.
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29.01.2024 00:21 Відповісти
Крч, як казав класик
"Не знаю чим закінчиться третя світова війна, але при початку четвертої люди будуть воювати палками і каміннями"
Судячи з того які ******* диктатори при владі на росії, КНДР, ірані, якщо одна із цих
" країн" використає ядерну зброю, то Світу прийде капець
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28.01.2024 09:29 Відповісти
Штати виробляють 8-10 млн. легкових авто за рік.І 28 тис. снарядів в місяць😆.Снаряд же ж набагато технологічніший за ******* авто,тому весь ВПК Штатів і не може робити більше.
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28.01.2024 09:30 Відповісти
теж саме по авто та снарядам в Європі

100 років тому, в першу світову, майже кожна країна мала змогу виробляти більше 1 млн в рік,
а зараз всі разом не можуть

ніхто в цьому не зацікавлений, максимум 2 та 3 зміна, тому й виріс показник з 14тис до 28тис
а розконсервувати лінії - ніхто не бажає

начебто два концерни в США та Німеччині мали намір це зробити, якщо уряд надасть гарантії на закупку на наступні 5 років - гарантії не надали
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28.01.2024 13:50 Відповісти
Європу мабуть більш цікавить виробництво анальних гелів ,ніж снарядів ,тому і данних немає ....
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28.01.2024 10:23 Відповісти
Снаряд по ціні автівки.. Капець що робиться..
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28.01.2024 10:43 Відповісти
Шось якийсь довбо..обо.бізм, не можете в США, запустіть виробництво совмєстне в Польщі совмєстно з Україною, якесь покоління політиків- довбо..бів, і воно шо в Ураїні шо в Германії шо в Словатчині шо в Польщі, по суті тільки Швеція та Фінлядія шось робе, і то цього не достатньо і то даже не 50 відсотків спроможностей
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28.01.2024 10:58 Відповісти
Хто тобі правду скаже по наявності снарядів і їх виробництву??Це у нас дебіли все росповідають і координати здають кацапам представники влади.
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28.01.2024 13:41 Відповісти
28 тисяч снарядів на місяць для такої масштабної війни це мало
Треба за день стільки витрачати а виходить що змушують економити Україну , а потім незадоволені контрнаступом
Щоб був успішний контрнаступ снаряди економити не треба
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28.01.2024 13:43 Відповісти
"А они нужны самим американцам, Тайваню, Украине и Израилю"

Можна зрозуміти США поповнити запаси, а куди дівають снаряди Тайвань та Ізраїль?
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28.01.2024 13:54 Відповісти
Ну, в любому випадку їм то треба лише гіпотетично, на випадок загострання, а нам - треба ВЖЕ І ЗАРАЗ!...
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28.01.2024 16:19 Відповісти
А чи випускає Україна 30тис 155мм снарядів на місяць? Що для цього робиться? Скільки нових ліній/заводів було запущено? Коли вийдемо на показники 100тис на місяць? Це мене цікавить більше а ніж що там робить "США та Європа". За 2 роки повномасштабного рубалова все це можна реалізувати, а не 3,14здіти та 3,14здити мільярдами...
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28.01.2024 14:29 Відповісти
...ну от..зараз вам скажуть, шо ви агент ху..ла..і зрадофіл )))
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29.01.2024 00:33 Відповісти
Це брехня, треба зовсім відріктись від розуму, щоб вірити що Wall Street Journal має доступ до стратегічної інформіції Пентагону, і конторці дозволили оприлюднювати інфу про реальний стан речей у війську. Ці вкиди лише для того щоб заплутати ворогів і щоб союзники не розраховували на велику допомогу із США. Виробляти БК для них взагалі не проблема, але витрати на логістику шаленні...
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28.01.2024 15:30 Відповісти
Навіть не хочу порівнювати скіки виробляє зелена Україна з порівняню з США. Велики мінуси та смерть найкращих - життя безцінне. зелена гнида - це найкращий продукт рюського ху..ла.
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28.01.2024 15:38 Відповісти
Те відчуття коли Північна Корея потужніша за США. 28 000 снарядів в місяць, з яким Кітаєм ім воювати?
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28.01.2024 15:43 Відповісти
Куда ты стрелять по китаю с арты будешь?)
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28.01.2024 18:38 Відповісти
А що пропонуєш, закидати томагавками? В них важливих об'єктів більше в 5 разів ніж ракет.
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29.01.2024 00:24 Відповісти
а куда попадет, туда и стрелять. Японцам дать с Южной Кореей - они лучше знают где там стрелять
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29.01.2024 02:37 Відповісти
Це не допомога .... Це відвертий саботаж !....
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28.01.2024 15:46 Відповісти
28 тис. на місяць це 336 тис. на рік. І щей Європа хоч менше, але разом буде близько 500 тис. снарядів. Україна власними зусиллями за 2024 рік має випустити до 50 тис. снарядів. І того 550 тис. рашка ж до слова випустить лише 200 тис. снарядів. Ніби все добре, але як сказано в статті на снаряди ще претендують Ізраїль, Тайвань і США. А в рашистів є такий постачальник як Кім Чен Ин. Вже 2 млн. снарядів їм передав і ще 3 млн. збирається передати.
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28.01.2024 20:57 Відповісти
Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

Казанський пороховий завод - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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28.01.2024 21:18 Відповісти
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