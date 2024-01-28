Наразі у США виробляють 28 тис. 155-мм снарядів на місяць, у Європі - ще менше, - Wall Street Journal. ВIДЕО

155-мм снаряди наразі потребують Тайвань, Ізраїль, Україна та США, але у Сполучених Штатах виробляють наразі лише 28 тисяч снарядів на місяць. Обсяги виробництва в Європі менші за американські.

У Wall Street Journal вийшов репортаж "І Ізраїлю, і Україні потрібні 155-мм артилерійські снаряди. Чи можуть США задовольнити попит?" про 155-мм снаряди та їхнє виробництво в США із зазначенням актуальних цифр щодо цього питання, предає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними видання:

З початку повномасштабної війни до грудня 2023 року Україні США поставили понад 2 мільйони 155-мм снарядів.

На початку повномасштабної війни ціна снаряда у США була 1200 доларів, а тепер вона – 8400 доларів.

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З жовтня до грудня включно Ізраїлю Америка поставила 57 тисяч 155-мм снарядів.

На початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виробляли 14 тисяч снарядів на місяць, і наростити до 80 тисяч хочуть до 2025 року. Зараз виходить 28 тисяч на місяць, як кажуть журналісти. А вони потрібні самим американцям, Тайваню, Україні та Ізраїлю. Обсяги виробництва в Європі не названі, але вказано, що вони значно менші за американські.