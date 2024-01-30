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Припинення допомоги Україні з боку США вже позначилося на ситуації на полі бою, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням постачання допомоги Україні з боку Штатів вже певним чином позначилась на ситуації на полі бою.

Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", - зауважив Блінкен.

За його словами, поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.

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"Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання", - наголосив держсекретар США.

Блінкен переконаний, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.

Схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим, додав він.

Читайте також: Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні, - Пентагон
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Топ коментарі
+20
Мова йде про підтримку України і її народу. До чого тут єрмак і клоун? Єрмаки приходять і йдуть нах, а держава і народ залишається. Або не залишається. Це вже як наших партнерів влаштовує.
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30.01.2024 10:51
+19
єрмак і клоун зробили все щоб підтримки не було, бикували як могли
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30.01.2024 10:42
+19
Схоже, це і є справжня мета США. І ще максимально ослабити рашку руками українців. І все. Доля ж самої України та її народу їх цікавить не більше, ніж доля якої-небудь Руанди чи Конго.
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30.01.2024 10:54
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Ти диви, як Гамерика бісить кремлівського бота.

Може війну об'явиш Штатам?
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30.01.2024 21:02 Відповісти
Це по кацапськи означає просто:а по-пиз-деть,а на україннській- їхала ,балакала,сіла тай заплакала......результат один -0%
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30.01.2024 19:08 Відповісти
Війна в Україні це вже війна США. Прос..ти війну де не загинуло жодного американського солдата, тому що у найбагатшої та найозброєношої країни землі не вистачило грошей та зброї... це треба вміти.
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30.01.2024 20:03 Відповісти
Сергей Шнуров Блинкену:
Ты обещал
Много чего,
Но выполнял
Всё ху-во.
Уходи, 3.14здобол
Давай, иди,
Смотри футбол!
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30.01.2024 23:55 Відповісти
Атакамсы давай с-ка! страйкеры, которые идет прямо сейчас на утилизацию давай из оставшихся 4+млрд на счетах Пентагона, с-ка! демы - беда. а woke демы - катастрофа.
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30.01.2024 20:15 Відповісти
Атакамс для України немає, як заявили їх мало
проте

Є для Марокко
18 установок, за 527млн$
Також країні надаються 40 армійських тактичних ракетних комплексів M57 ATACMS, які можуть уражати цілі на 300 кілометрів.
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30.01.2024 20:25 Відповісти
3700 штук
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30.01.2024 20:59 Відповісти
Блинкен умница
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31.01.2024 03:26 Відповісти
Негідність наших політиків не може не проявитись на настрої США в допомозі Україні. Що тут не ясно.
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31.01.2024 07:54 Відповісти
ВСЁ ТОГДА УКРАИНА ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ !!!
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31.01.2024 08:29 Відповісти
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