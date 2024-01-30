Припинення допомоги Україні з боку США вже позначилося на ситуації на полі бою, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням постачання допомоги Україні з боку Штатів вже певним чином позначилась на ситуації на полі бою.
Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", - зауважив Блінкен.
За його словами, поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.
"Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання", - наголосив держсекретар США.
Блінкен переконаний, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.
Схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим, додав він.
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Може війну об'явиш Штатам?
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Уходи, 3.14здобол
Давай, иди,
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Є для Марокко
18 установок, за 527млн$
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