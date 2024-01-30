УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 169 61
Міноборони (5326) Шабунін (470) Лієв (27)

Правоохоронці порушили підслідність у справі Лієва, що може допомогти йому уникнути відповідальності, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шабунін

У справі про розкрадання 1,3 млрд грн посадовцями Міноборони порушено підслідність, що може підірвати справу та поставити під питання законність зібраних раніше доказів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуючи крадіжку 1,3 млрд грн посадовцями Міноборони, ОГП і Нацпол свідомо порушили підслідність, чим від початку підірвали справу. Згідно закону, на етапі вручення підозри (це найпізніше!) Костін мусив залучити САП/НАБУ. Нагадаємо, що Лієву/Нахкуру і ко інкримінують ч.5 ст. 191 ККУ. Порушення підслідності зʼясувалося ще на початку засідання суду з обрання запобіжного заходу", - наголосив він.

"Заради дешевого піару чорти Татарова/Костіна поставили під загрозу покарання покидьків, які вкрали 1,3 млрд в ЗСУ. Або – свідомо заклали міну під справу, щоб цих покидьків відмазати. Слідчий суддя ВАКС відмовив у запобіжному заході, хоча заявив, що вважає підозру обґрунтованою. Зараз маємо витовкти ОГП/Нацпол мордою в їх злочинні дії. Порушивши підслідність, чорти Татарова/Костіна поставили під питання законність зібраних раніше доказів", - додав Шабунін.

За його словами, зараз Офіс Генпрокурора та Нацполіція спробують "перекинути свідомо ними ж підірвану справу" до НАБУ та САП.

"В чому була проблема вчинити згідно закону і залучити НАБУ/САП раніше? Татарову/Костіну сильно хотілося вимахнутися під час приїзду аудиторів США? Чекаємо на повний текст рішення слідчого судді ВАКС (а також потенційної апеляції на нього). З них повною мірою зрозуміємо катастрофічність злочинних дій людей Татарова/Костіна", - підсумував голова ЦПК.

Віталій Шабунін

Читайте: Корумпований deepstate робив все, щоб зірвати призначення Безрукової главою "Агенції оборонних закупівель", - Шабунін

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

Читайте: Суддя ВАКС Ткаченко відмовився продовжувати строк розслідування щодо справи Микитася, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Так було задумано із самого початку.....
показати весь коментар
30.01.2024 10:46
+24
Боже, скільки ж гнид сосе Україну яка стікає кров'ю...
показати весь коментар
30.01.2024 10:51
+21
І заголовок потрібно виправити:
"Правоохоронці порушили підслідність у справі Лієва, що щоб може допомогти йому уникнути відповідальності..."
показати весь коментар
30.01.2024 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так було задумано із самого початку.....
показати весь коментар
30.01.2024 10:46 Відповісти
І заголовок потрібно виправити:
"Правоохоронці порушили підслідність у справі Лієва, що щоб може допомогти йому уникнути відповідальності..."
показати весь коментар
30.01.2024 11:06 Відповісти
---
Ворон ворону око не виклює..
..
Приказка
..
Повністю приказка звучить так - " Ворон ворону ока не виклює, а й виклює, та не витягне". Прислів'я каже про те, що погані люди легко розуміють один одного з півслова, і намагаються не зраджувати і дотримуватися загальні інтереси.
показати весь коментар
30.01.2024 12:02 Відповісти
Переляканий ВАКС після свідчень Лієва по Рєзнікову випустив його на свободу, по принципу "може ти втечеш ?"
показати весь коментар
30.01.2024 14:11 Відповісти
Боже, скільки ж гнид сосе Україну яка стікає кров'ю...
показати весь коментар
30.01.2024 10:51 Відповісти
Всі ці гниди тут, вони себе вважають українцями, дуже розумні українці - це не багато і не мало 73%, які привели до влади єрмаків-татарових-Бень і Боневтіків.
показати весь коментар
30.01.2024 11:03 Відповісти
Ну бєні вони ще за часів чучми появились. А з рештою згоден.
показати весь коментар
30.01.2024 11:06 Відповісти
Бені появилися при Кучмі, я погоджуюся. Але при Порлошенко втекли, а повернулися при Зеленському. Чи правдою є те, що телеканал "1+1" належить коломойському і медведчуку, а президент на його базі створив за бюджетні кошти телемарафон? Якщо правда, то згідно логіки Беня і є Зеля.
показати весь коментар
30.01.2024 11:10 Відповісти
Так бєня ж при Порошенкові навіть главою області був. А потім шось пішло в нього не так з ним
показати весь коментар
30.01.2024 11:42 Відповісти
Главою області ніби його 2.3.2024 року призначив главою обладміністрації Турчинов, чи я помилився? Тоді глава області від ригів "Удод" і Колеснікова, які були за "братній нарід" і так по всій Україні. Тож вирішили призначити тих олігархів чи бізнесменів, чий бізнес був в цих областях, щоб вони змогли його захищати разом із ЗСУ і правоохоронними органами. Там ще в Донецьк призначили здається Таруту?
показати весь коментар
30.01.2024 12:01 Відповісти
у вас автокоригування? 2.3.2024 року?
показати весь коментар
30.01.2024 13:06 Відповісти
Прошу вибачити, правильно буде 02.03.2014 року.
показати весь коментар
30.01.2024 16:33 Відповісти
та перестаньте, за що вам вибачатись, я ж розумію, що це машинально або автокоригування?
показати весь коментар
30.01.2024 16:40 Відповісти
Кацап, а це вони ***** заставили піти війною на Україну? Значить ***** працює на цих гнид?
показати весь коментар
31.01.2024 09:44 Відповісти
не витрачайте зусилля на кугута одноденку, одразу пишіть адмінам і вуаля.
показати весь коментар
31.01.2024 10:00 Відповісти
ланцюжок лієв-шарапов-ірмак-зєлєнский порвався з самого початку. Для того там татаров сидить.
показати весь коментар
30.01.2024 10:53 Відповісти
Що творять боярє, що творять.
Шобунька, - напиши листа Зеленському, - раптом він не знає...
показати весь коментар
30.01.2024 10:57 Відповісти
чому це лайно не було люстроване в 14-15р.р.,як і татаров?непокарана зло реінкарнує,стає в пригоді правонаступникам
показати весь коментар
30.01.2024 10:58 Відповісти
Ніт, єто другоє
показати весь коментар
30.01.2024 10:59 Відповісти
Це трагічна випадковість...
показати весь коментар
30.01.2024 11:02 Відповісти
Шабунін - один з тих, який звинувачував Юрія Луценка в неналежній освіті для Генпрокурора...
показати весь коментар
30.01.2024 11:00 Відповісти
югік всі справи продавав, забули, як літали, по- моєму, до Ставицького в Ізраїль про щось домовляться. Зливали справи ринків, відпускаючи їх... Як рятував куліка, заст.військового прокурора...папашкине комуняцьке нутро проявлялося на повну, торгуючи і деревиною, будинками на Печерську (синки), жінкою 3 тисячоліття...
показати весь коментар
30.01.2024 14:51 Відповісти
І правильно робив, бо це вимоги закону.
показати весь коментар
30.01.2024 21:55 Відповісти
Шабуня, може ти все і правильно зараз пишиш, але!!!! Ти приклав дуже багато зусиль, щоб вся ця фсбшна шобла-обла пришла до влади, не хочеш, падло, хоча би покаятись? До корита тебе не пустили зелені? Так ім самим там мало, не сподівайся! Так що давай, борцун з корупцією, працюй активніше! Відробляй свої смертні гріхи, хоч частково!
показати весь коментар
30.01.2024 11:00 Відповісти
та іржи своїм придуркуватим ***********, альбінос-грантожер...
показати весь коментар
30.01.2024 13:08 Відповісти
При Президенстві Порошенко у всіх гріхах прокуратури, СБУ, НАБУ, САП був винен Порошенко, а сьогодні Зінка?
показати весь коментар
30.01.2024 11:02 Відповісти
звичайно свідомо, якщо несвідомо, тоді навіщо такі високопосадовці, які навіть не в змозі розібратися в підслідності..., це не єдиний такий випадок, й не останній, все робиться дуже свідомо та заздалегідь прораховано, війна все спише..., вчора всі переймалися питанням про Залужного, а лієв вийшов на свободу як нічого й не сталося...
показати весь коментар
30.01.2024 11:02 Відповісти
Хтось знає, кого з пліснявих корупціонерів та колаборантів покарано?
показати весь коментар
30.01.2024 11:03 Відповісти
Ще один полетить до Цемаха
показати весь коментар
30.01.2024 15:46 Відповісти
Это простых людей можно похищать, избивать, грабить, расстреливать на границе. А это аристократия - вор-миллиардер. Тут надо четко по закону, а если закон нарушили, надо понять и простить.
показати весь коментар
30.01.2024 11:11 Відповісти
проблема УПК Украины этот кодекс как и Уголовный ка ки закон об адвокатах был принят Портнов Янукович 201 году данные кодексы и законы были приняты голосами 112-123 нардепа при минимальных 226 голосов и ночью и ногами так что легитимность УПК УК и Закона об адвокатах под большим вопросом и пока подобное будет продолжаться будет все это повторится снова и снова а также--- вопрос-- с подследственностью это создать КОМИТЕТ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ГДЕ РАБОТАЛИ БЫ СЛЕДОВАТЕЛИ при нем был бы руководитель и сотрудники от всех структур НАБУ ДБР СБУ Нацполиции военной юстиции БЭБ налоговая прокуратура... тогда Офис прокурора осуществляет НАДЗОР И СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОВЕРЯЕТ НА ЭТАПАХ ЗАКОННОСТЬ и все довольны... а так все изначально и было прописано и принято в дебильном УПК УК так чтобы такие случае стали системой ..менять надо матчасть основу кодекс УК--материального права описание злочинов и проступков и процедура --УПК..
показати весь коментар
30.01.2024 11:11 Відповісти
Вся проблема нашого суспільства, що воно впритул не помічає і не хоче усвідомлювати, що такими як Портнов, Ківалов, Львов, Вовк і т.п. та їх послугаму користуються всі Президенти та їх оточення яке дориваються до влади і Зеленський, і Порошенко, і Янукович.
Це грамотно вибудувана система реальної влади, це і є влада в Україні з її корупцією і зрадою.
Вибори нічого принципово не вирішують і не міняють. Тому війна це наслідок такого стану речей в країні із агресивним сусідом на кордоні. Тому що на виборах обирається тільки публічна особа завдання якої не порушити статус-кво, бути публічним статусним політиком який забезпечить існування злочинної системи влади.
Україна на межі. Війна це шанс на зміни у свідомості людей. Але поки йде бійня на передку в нас змін ніяких не буде.
Самі активні і рішучі на фронті і вони гинуть. Україною зараз керує мафія або зовнішні сили.
Чи зможемо ми перемогти в такій війні на зовнішньому і внутрішньому фронті?! Вся влада і сила у Бога, але чи прагнемо ми Його залучення в наше життя?!
показати весь коментар
30.01.2024 14:02 Відповісти
наівний Шабунін. Він же не для себе вкрав ті 1.3 млдр, основна сума пішла нагору в ОП.
показати весь коментар
30.01.2024 11:15 Відповісти
Послідовність в Україні завжди залежала від суми .... яку отримали по ланцюжку слідчий-прокурор-НАДпрокурорами.
показати весь коментар
30.01.2024 11:18 Відповісти
Напевне поділилися ''з ким треба'' ось і почали справу ''зливати''.
показати весь коментар
30.01.2024 11:20 Відповісти
/ОГП і Нацпол свідомо порушили підслідність\
Яка несподіванка бути такого не може!
показати весь коментар
30.01.2024 11:23 Відповісти
Якесь взагалі дивне законодавство - часто оголошують "підозру" ледь не в соцмережах, потім вичікують тижнями, щоб клієнт змився, а тоді вже - в міжнародний розшук... В цьому випадку теж незрозуміло, це що, підозру "вручають" якимсь "консиліумом", оці всі окремі "органи" з різними назвами, які призначені для боротьби з злочинністю, не мають своїх окремих прав і повноважень? Чи це спеціально приймають такі вірусні закони, щоб відмазувати "своїх"?
показати весь коментар
30.01.2024 11:39 Відповісти
"...вичікують тижнями, щоб клієнт змився, а тоді вже - в міжнародний розшук..."
А як же ж його оголосити в розшук, коли він ще не змився?
показати весь коментар
30.01.2024 12:13 Відповісти
Чтобы Лиев не начал давать показания на Резникова. Это же понятно любому кто знаком с ситуацией даже по статьям в сми
показати весь коментар
30.01.2024 11:43 Відповісти
Шабунін пиши шо конкретно робить, де мітинги збирать? Бо то все без понту.

ЗЕ - чуєш? Де справедливість?

Хапай та в штурми іх всіх: НАБУ, САП, Ментов, Прокурорів, Суддей, чинуш

З вас все одно шкоди більше ніж користі.

Це якесь прокляття... Як самоблокуватись на цензорі, не можу то всьо читати вже.
показати весь коментар
30.01.2024 11:45 Відповісти
"правохоронці" вже отримали і гроші
і вказівку від татаровова..
треба щоб тінь не впала на"яєшнього міністра"
показати весь коментар
30.01.2024 11:47 Відповісти
ніт! на наркотичного іхтіандра бонетряпку.
показати весь коментар
30.01.2024 13:12 Відповісти
міоборони юридична особа публічного права.... питання підслідності там можна трактувати по різному...
показати весь коментар
30.01.2024 11:54 Відповісти
Так давно ж відомо, що "публічне право", воно таке публічне...
показати весь коментар
30.01.2024 12:15 Відповісти
Dr. Charles Lynch радить застосувати до корупціонерів і зрадників української державності свій витриманий 250 річний СУД!
показати весь коментар
30.01.2024 12:02 Відповісти
Зелені підари послідовно кришують корупціонерів, щоб система обкрадання держави не розвалилася. Це не помилки чи недогляди.
показати весь коментар
30.01.2024 12:12 Відповісти
Чортів терміново треба відправити з опу до пекла
показати весь коментар
30.01.2024 12:59 Відповісти
Нові деталі у "справі Лієва" щодо розкрадання 1,5 млрд грн Міноборони: незаконні рішення про передоплату підписував особисто Резніков. Це давно було зрозуміло. Будь-яка людина, яка хоч трохи знає цю систему розуміє, що без міністра там нічого не відбувалось. Питання - чому на лаві підсудних не сидить Рєзніков - відповідь проста - він виконавець безпосередніх вказівок вищого керівництва - Зеленський і Шмигаль.
показати весь коментар
30.01.2024 13:19 Відповісти
По суті, вже допомогло!
показати весь коментар
30.01.2024 14:12 Відповісти
Ссyкі, порушив послідовність - звільнення і під слідство як співучасника !
показати весь коментар
30.01.2024 15:28 Відповісти
Всё ОЧЕНЬ ожидаемо . ОП отмазала Резникова , теперь отмазывает этого черта.
показати весь коментар
30.01.2024 15:47 Відповісти
Одне слово... війна... яка застава?, Господи! Чому так допустив,що діється в цій країні?
Чому не діють закони війни???
показати весь коментар
30.01.2024 17:48 Відповісти
А шо правохоронці дурні ? Ніт ,бо такі порушення дорого коштують ...для тих хто під слідством за гарні очі, ніхто помилятися не хоче ...
показати весь коментар
30.01.2024 18:03 Відповісти
Міноборони хотіло відсосати у Львівського арсеналу, а генпрокуратура разом з нацполом те ж саме хотіли зробити з усіма. Боже, де ми живемо - кругом якась підоросня.
показати весь коментар
30.01.2024 19:30 Відповісти
а ви думали яким місцем пробиваються артисти
показати весь коментар
30.01.2024 21:19 Відповісти
Іноземні партнери в курсі?
показати весь коментар
30.01.2024 21:24 Відповісти
що ще має статися !!! чому Україною керують не українці ?
показати весь коментар
30.01.2024 22:26 Відповісти
"Неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні." - казала Верещук.
показати весь коментар
30.01.2024 22:53 Відповісти
 
 