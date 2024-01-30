Правоохоронці порушили підслідність у справі Лієва, що може допомогти йому уникнути відповідальності, - Шабунін

У справі про розкрадання 1,3 млрд грн посадовцями Міноборони порушено підслідність, що може підірвати справу та поставити під питання законність зібраних раніше доказів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуючи крадіжку 1,3 млрд грн посадовцями Міноборони, ОГП і Нацпол свідомо порушили підслідність, чим від початку підірвали справу. Згідно закону, на етапі вручення підозри (це найпізніше!) Костін мусив залучити САП/НАБУ. Нагадаємо, що Лієву/Нахкуру і ко інкримінують ч.5 ст. 191 ККУ. Порушення підслідності зʼясувалося ще на початку засідання суду з обрання запобіжного заходу", - наголосив він.

"Заради дешевого піару чорти Татарова/Костіна поставили під загрозу покарання покидьків, які вкрали 1,3 млрд в ЗСУ. Або – свідомо заклали міну під справу, щоб цих покидьків відмазати. Слідчий суддя ВАКС відмовив у запобіжному заході, хоча заявив, що вважає підозру обґрунтованою. Зараз маємо витовкти ОГП/Нацпол мордою в їх злочинні дії. Порушивши підслідність, чорти Татарова/Костіна поставили під питання законність зібраних раніше доказів", - додав Шабунін.

За його словами, зараз Офіс Генпрокурора та Нацполіція спробують "перекинути свідомо ними ж підірвану справу" до НАБУ та САП.

"В чому була проблема вчинити згідно закону і залучити НАБУ/САП раніше? Татарову/Костіну сильно хотілося вимахнутися під час приїзду аудиторів США? Чекаємо на повний текст рішення слідчого судді ВАКС (а також потенційної апеляції на нього). З них повною мірою зрозуміємо катастрофічність злочинних дій людей Татарова/Костіна", - підсумував голова ЦПК.

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Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

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