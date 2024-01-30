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На куп’янському напрямку зосереджено понад 40 тисяч рашистів, - Сухопутні війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На куп’янському напрямку перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Вони постійно підтягують резерви для поповнення втрат.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни постійно підтягують резерви, щоб поповнити втрати, яких вони зазнають в результаті боїв, дезертирства й відказників.

"Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ Хортиця. Загалом по нашій смузі відповідальності зафіксовано близько 200 000 окупантів. Саме на купʼянському напрямку - близько 44 000", - зазначив Фітьо.

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Упродовж минулої доби там відбулося 11 атак ворога - у Синьківці, Табаївці, Тернах та Серебрянському лісництві.

Втрати окупантів пораненими та вбитими зросли на 289 осіб, двох росіян взяли у полон.

"Будемо чекати на їхні цікаві історії", - додав Фітьо.

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40.000 це в два рази більше орків чим наступало з Криму в 2022. Зараз цю 40-тисячну орду тримає 3 бригади...
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30.01.2024 13:45 Відповісти
вони не наступали
вони просто заїхали на зарання підготовлену для них територію
а готували це для орків, ОПовці або ними призначені чи не звільнені вчасно ждуни.
але, ****, у всьому винуватий порох....
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30.01.2024 14:26 Відповісти
 
 