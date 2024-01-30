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Удар по ВДК "Новочеркаськ": У Росії вперше підтвердили смерть моряка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

феодосія,новочеркаськ

У російському місті Шахти вперше підтвердили загибель одного випускників гімназії, який служив на ВДК "Новочеркаськ", який наприкінці грудня знищили Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На сайті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - йдеться в повідомленні.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 - у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

Читайте також: У 2023 році Сили оборони знищили щонайменше шість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, - ВМС

Удар по ВДК "Новочеркаськ": Що відомо

У ніч на 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

У Міноборони РФ заявили, що ВДК було пошкоджено.

Корабель отримав суттєві пошкодження. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що екіпаж ВДК "Новочеркаськ" було знищено.

Згідно із супутниковими фото, "Новочеркаськ" затонув у порту окупованої Феодосії.

Російські Telegram канали повідомили, що на борту "Новочеркаська" перебувало 77 моряків, 33 вважаються зниклими безвісти. 

У Центрі нацспротиву заявили, що на кораблі, ймовірно, ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені.

Також читайте: Рашисти перекинули пошкоджений ВДК "Оленегорский горняк" із Новоросійська в окупований Севастополь, - ВМС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
всіх інших краби з бичками доїдають
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30.01.2024 14:15
+5
А в чем мужество-то? Чел, может, срал в гальюне и ему бимба упала на голову, всё мужество вместе с кораблем разлетелось
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30.01.2024 14:30
+4
Ось цікаво-якщо офиційно "потєрь нєт", а хтось там меморіальну дошку вішає-він же потрапляє під статтю про "фейкі про російську армію"? І чи можна стуканути в їх фсб на таке порушення законодавства?😁
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30.01.2024 14:26
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а всі інші дезертири
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30.01.2024 14:09 Відповісти
всіх інших краби з бичками доїдають
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30.01.2024 14:15 Відповісти
так Россия официально отвечает что ни одного корабля не утонуло все выполняют задания в зоне СВО и их координаты засекречены ввиду СВО..т.е. типа продолжают нести службу представляю сколько бабла списывают на мертвые души кораблей и команды..
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30.01.2024 14:25 Відповісти
дезертири в пекло.
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30.01.2024 14:33 Відповісти
були в "самоволці" ....
Самовільно пішли на ДНО!
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30.01.2024 14:12 Відповісти
Остальные испарились в следствие внезапной высокой температуры на корабле
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30.01.2024 14:14 Відповісти
а до інших на росії немає ніякого діла..., був моряк, а потім його не стало..., цих моряків на росіїї як багна...
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30.01.2024 14:22 Відповісти
Нарешті доплив до рідних країв?
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30.01.2024 14:23 Відповісти
Ось цікаво-якщо офиційно "потєрь нєт", а хтось там меморіальну дошку вішає-він же потрапляє під статтю про "фейкі про російську армію"? І чи можна стуканути в їх фсб на таке порушення законодавства?😁
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30.01.2024 14:26 Відповісти
Черговий "Вєчєр васпамінаній"?
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30.01.2024 14:29 Відповісти
А в чем мужество-то? Чел, может, срал в гальюне и ему бимба упала на голову, всё мужество вместе с кораблем разлетелось
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30.01.2024 14:30 Відповісти
яка паРаша, такі й херої. чому дивуватися?
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30.01.2024 14:35 Відповісти
Втопився чи повісився з-за "дєдовщіни"
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31.01.2024 02:05 Відповісти
 
 