Удар по ВДК "Новочеркаськ": У Росії вперше підтвердили смерть моряка

У російському місті Шахти вперше підтвердили загибель одного випускників гімназії, який служив на ВДК "Новочеркаськ", який наприкінці грудня знищили Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На сайті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - йдеться в повідомленні.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 - у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

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Удар по ВДК "Новочеркаськ": Що відомо

У ніч на 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

У Міноборони РФ заявили, що ВДК було пошкоджено.

Корабель отримав суттєві пошкодження. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що екіпаж ВДК "Новочеркаськ" було знищено.

Згідно із супутниковими фото, "Новочеркаськ" затонув у порту окупованої Феодосії.

Російські Telegram канали повідомили, що на борту "Новочеркаська" перебувало 77 моряків, 33 вважаються зниклими безвісти.

У Центрі нацспротиву заявили, що на кораблі, ймовірно, ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені.

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