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ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,рлс,радар,рф

Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу с. Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської  системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Ми продовжимо руйнувати російську логістику у Криму, - Буданов

Автор: Анастасія Потіха
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А как там с центрами принятий решений? Х@йло говорит можно.
Горисполкомы,мусарни,военкоматы
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30.01.2024 16:12 Відповісти
Сміттєві баки, варті хіба що пляшки з запалювальною сумішшю.
І цими пляшками в них сама русня періодично і кидає.
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30.01.2024 16:30 Відповісти
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ!!!
а можна бАдановські заяви через Вас пропускати_ для статистики....?
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30.01.2024 16:12 Відповісти
значить скоро знову по Новофедорівці прилетить.
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30.01.2024 16:26 Відповісти
За кацапську рлс прикро? Ага, "патєрь нет".
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30.01.2024 19:14 Відповісти
кому?
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30.01.2024 19:18 Відповісти
Усупереч, усіляких відтягувань внесення змін привладними, Захисники України щоденно, без відтягування, знищують московитів *****, - 24/7!!
Приклад для марафону на крові, хто і як, бореться чи ні, за Україну!
Співпадіння з 2019 року…
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30.01.2024 16:37 Відповісти
 
 