ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом

Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу с. Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - ідеться в повідомленні.

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