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ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом
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Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу с. Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - ідеться в повідомленні.
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Горисполкомы,мусарни,военкоматы
І цими пляшками в них сама русня періодично і кидає.
а можна бАдановські заяви через Вас пропускати_ для статистики....?
Приклад для марафону на крові, хто і як, бореться чи ні, за Україну!
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