Ми продовжимо руйнувати російську логістику у Криму, - Буданов
Сили оборони України продовжать тиск на окупантів у Криму за допомогою повітряних ударів і таємних операцій.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він заявив, що для України важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму, за допомогою повітряної кампанії, атак морськими безпілотниками і таємних операцій.
"Наші підрозділи неодноразово входили до Криму (минулого року. - ред.)", - сказав він, пообіцявши відправляти на півострів більше українських спецпризначенців, щоб зруйнувати російську логістику.
Попри те, що росіяни прагнуть захопити Донецьку область, намагаючись оточити Авдіївку та захопивши руїни Мар'їнки, їхні зусилля на східному фронті не принесли значних результатів, вважає Буданов.
"Остання їхня жалюгідна спроба... триває вже два місяці. Безрезультатно", - сказав він.
Видання зазначає, що для оптимізму українських військових є кілька причин. За оцінками американської розвідки, з початку наступу на Авдіївку в жовтні російські війська втратили понад 13 000 осіб і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневреним батальйонам.
Буданов додав, що ці втрати значно зросли за останні тижні, але не назвав точних цифр. Він також не впевнений, що росіяни можуть виробляти стільки снарядів, скільки вони витрачають, навіть за підтримки Північної Кореї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, яку сам же обіцяв давно ЗВІЛЬНИТИ, ще у минулому році.
А ось ВОРОЖА логістика знаходиться "трошки східніше"...
Кетайцы будут сидеть как мыши в норе, они зависят от Запада экономически + увидели мощь западного оружия
зеленороті розчехлили головний калібр - зелені роти!
спешка нужна при ловле блох и в гостях у чужой жены.
роби собі своє діло, люди побачять, люди оцінять - буде діло? - буде подяка!
ні - зелене пізділово-вангілово поперед усього преться...
Ці «жалюгідні спроби» коштують десятків життів наших захистників і все через те, що ти на сраці сиділо і ******* в камеру, замість того, щоб виконувати свою роботу!