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Новини Війна
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Ми продовжимо руйнувати російську логістику у Криму, - Буданов

буданов

Сили оборони України продовжать тиск на окупантів у Криму за допомогою повітряних ударів і таємних операцій.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що для України важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму, за допомогою повітряної кампанії, атак морськими безпілотниками і таємних операцій.

"Наші підрозділи неодноразово входили до Криму (минулого року. - ред.)", - сказав він, пообіцявши відправляти на півострів більше українських спецпризначенців, щоб зруйнувати російську логістику.

Попри те, що росіяни прагнуть захопити Донецьку область, намагаючись оточити Авдіївку та захопивши руїни Мар'їнки, їхні зусилля на східному фронті не принесли значних результатів, вважає Буданов.

"Остання їхня жалюгідна спроба... триває вже два місяці. Безрезультатно", - сказав він.

Видання зазначає, що для оптимізму українських військових є кілька причин. За оцінками американської розвідки, з початку наступу на Авдіївку в жовтні російські війська втратили понад 13 000 осіб і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневреним батальйонам.

Також читайте: Ні Україна, ні Росія не можуть проводити зараз наступальні операції через безпілотники та міни, - Буданов

Буданов додав, що ці втрати значно зросли за останні тижні, але не назвав точних цифр. Він також не впевнений, що росіяни можуть виробляти стільки снарядів, скільки вони витрачають, навіть за підтримки Північної Кореї.

Автор: 

Буданов Кирило (491) Крим (14127) Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+15
черговий "висєр" від піздобола
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20.01.2024 13:22
+12
А кримський міст тобі тріпло агент ФСБ єрмак не дозволяє зруйнувати чи самому руки не доходять?
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20.01.2024 13:41
+12
Вже кави в Криму напився?
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20.01.2024 14:23
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Ви "продовжуєте руйнувати" НАШУ логістику у Криму!
До речі, яку сам же обіцяв давно ЗВІЛЬНИТИ, ще у минулому році.
А ось ВОРОЖА логістика знаходиться "трошки східніше"...
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20.01.2024 13:20 Відповісти
Дурив украінців шо Резніков 2023 р помиє яиця біля Алупки
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20.01.2024 13:21 Відповісти
О, давно не було заяв від головного "пророка" ,обличчя і призвіще якого не повинні знати прості смертні, млядь--займіться своїми справами,а не піаром,за вікном війна,дєбіли
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20.01.2024 13:52 Відповісти
Пане Буданов, операції ГУР в Криму не на часі, бо крім лишнього шуму і втрат нічого не дають. Краще ви б зайнялися знищенням на аеродромах літаків МіГ-31К, яких в Росії дуже мало, і які тероризують всю Україну.
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20.01.2024 14:18 Відповісти
черговий "висєр" від піздобола
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20.01.2024 13:22 Відповісти
Треба руйнувати нафтові термінали в новоросійську і пітері
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20.01.2024 13:24 Відповісти
Ех, нажаль неможна щось з АЕС у ленінградській обл зробити..
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20.01.2024 14:22 Відповісти
Упс 😂
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20.01.2024 13:29 Відповісти
А кримський міст тобі тріпло агент ФСБ єрмак не дозволяє зруйнувати чи самому руки не доходять?
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20.01.2024 13:41 Відповісти
Запад сейчас только расправляет плечи
Кетайцы будут сидеть как мыши в норе, они зависят от Запада экономически + увидели мощь западного оружия
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20.01.2024 13:46 Відповісти
ванга срана прокинулася...
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20.01.2024 13:49 Відповісти
буданга
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20.01.2024 14:06 Відповісти
Да что там Керченский. Чонгарский мост почему не долбить?
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20.01.2024 13:50 Відповісти
ти вже рік як тому вже повинен був кофієм в Ялті захлинутися.
зеленороті розчехлили головний калібр - зелені роти!
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20.01.2024 13:52 Відповісти
гы.
спешка нужна при ловле блох и в гостях у чужой жены.
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20.01.2024 13:58 Відповісти
Це він руйнує логістику у вже звільненому ним цієї весни Криму?
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20.01.2024 13:56 Відповісти
от здавалось би - хто тому лейтенанту-ікнаралу рота відвязує?
роби собі своє діло, люди побачять, люди оцінять - буде діло? - буде подяка!
ні - зелене пізділово-вангілово поперед усього преться...
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20.01.2024 14:09 Відповісти
В них всіх під коксом словесний пронос починається.
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20.01.2024 14:24 Відповісти
Бо немає там справжніх перемог і суттєвих результатів. Тому добирають ваги тупорилим піаром. Піпл хаває
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20.01.2024 15:20 Відповісти
Вже кави в Криму напився?
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20.01.2024 14:23 Відповісти
влада широких ротів!
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20.01.2024 14:37 Відповісти
"НЕСТРИМНІ 5"!у головних ролях:гогілашвілі з братом єрмака!соколи буданова
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20.01.2024 15:13 Відповісти
Ну давай, будьоний, пощекотай мені вуха)) проткаву в Криму вже чули
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20.01.2024 15:18 Відповісти
Якби з тебе зірвати погони, та відправити на фронт рядовим, падло лицемірне!
Ці «жалюгідні спроби» коштують десятків життів наших захистників і все через те, що ти на сраці сиділо і ******* в камеру, замість того, щоб виконувати свою роботу!
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20.01.2024 15:28 Відповісти
Ага, вже зруйнував. Чашечку кави в Ялті вже не вип,єш. Краще б було якби Буданов не пхався до ефіру.
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20.01.2024 15:48 Відповісти
Головне не мовчки, а биздіті більше і кожного разу щось новеньке.
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20.01.2024 16:10 Відповісти
Ми продовжуємо тріпати язиком
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20.01.2024 16:11 Відповісти
A yakzhe kava u Krymu?
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20.01.2024 17:43 Відповісти
Ко ***** профессАналов же!! У всех разведок начальник это суровый молчаливый дядька, который лишнего слова не выцедит. А в вертикали Ларечника ермака - блогер, мля
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20.01.2024 18:29 Відповісти
Кулєбу з лопатою тримайте. Бо визволить Крим, і добіжить до Кремля раніше ніж Зелі текст про перемоги напишуть.
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20.01.2024 21:25 Відповісти
 
 