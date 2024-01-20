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Новости Война
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Мы продолжим разрушать российскую логистику в Крыму, - Буданов

буданов

Силы обороны Украины продолжат давление на оккупантов в Крыму посредством воздушных ударов и тайных операций.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что для Украины важно продолжать давить на российские силы, особенно в Крыму, посредством воздушной кампании, атак морскими беспилотниками и тайных операций.

"Наши подразделения неоднократно входили в Крым (в прошлом году. - ред.)", - сказал он, пообещав отправлять на полуостров больше украинских спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Несмотря на то, что россияне стремятся захватить Донецкую область, пытаясь окружить Авдеевку и захватить руины Марьинки, их усилия на восточном фронте не принесли значительных результатов, считает Буданов.

"Последняя их жалкая попытка... длится уже два месяца. Безрезультатно", - сказал он.

Издание отмечает, что для оптимизма украинских военных есть несколько причин. По оценкам американской разведки, с начала наступления на Авдеевку в октябре российские войска потеряли более 13 000 человек и более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневренным батальонам.

Читайте: Украина вытеснила флот РФ на юго-восток Черного моря. Мы контролируем северную часть, - Буданов

Буданов добавил, что эти потери значительно выросли за последние недели, но не назвал точных цифр. Он также не уверен, что россияне могут производить столько снарядов, сколько они тратят даже при поддержке Северной Кореи.

Автор: 

Буданов Кирилл (452) Крым (26365) Авдеевка (2443)


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Топ комментарии
+15
черговий "висєр" від піздобола
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20.01.2024 13:22
+12
А кримський міст тобі тріпло агент ФСБ єрмак не дозволяє зруйнувати чи самому руки не доходять?
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20.01.2024 13:41
+12
Вже кави в Криму напився?
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20.01.2024 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Ви "продовжуєте руйнувати" НАШУ логістику у Криму!
До речі, яку сам же обіцяв давно ЗВІЛЬНИТИ, ще у минулому році.
А ось ВОРОЖА логістика знаходиться "трошки східніше"...
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20.01.2024 13:20 Ответить
Дурив украінців шо Резніков 2023 р помиє яиця біля Алупки
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20.01.2024 13:21 Ответить
О, давно не було заяв від головного "пророка" ,обличчя і призвіще якого не повинні знати прості смертні, млядь--займіться своїми справами,а не піаром,за вікном війна,дєбіли
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20.01.2024 13:52 Ответить
Пане Буданов, операції ГУР в Криму не на часі, бо крім лишнього шуму і втрат нічого не дають. Краще ви б зайнялися знищенням на аеродромах літаків МіГ-31К, яких в Росії дуже мало, і які тероризують всю Україну.
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20.01.2024 14:18 Ответить
черговий "висєр" від піздобола
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20.01.2024 13:22 Ответить
Треба руйнувати нафтові термінали в новоросійську і пітері
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20.01.2024 13:24 Ответить
Ех, нажаль неможна щось з АЕС у ленінградській обл зробити..
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20.01.2024 14:22 Ответить
Упс 😂
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20.01.2024 13:29 Ответить
А кримський міст тобі тріпло агент ФСБ єрмак не дозволяє зруйнувати чи самому руки не доходять?
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20.01.2024 13:41 Ответить
Запад сейчас только расправляет плечи
Кетайцы будут сидеть как мыши в норе, они зависят от Запада экономически + увидели мощь западного оружия
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20.01.2024 13:46 Ответить
ванга срана прокинулася...
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20.01.2024 13:49 Ответить
буданга
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20.01.2024 14:06 Ответить
Да что там Керченский. Чонгарский мост почему не долбить?
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20.01.2024 13:50 Ответить
ти вже рік як тому вже повинен був кофієм в Ялті захлинутися.
зеленороті розчехлили головний калібр - зелені роти!
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20.01.2024 13:52 Ответить
гы.
спешка нужна при ловле блох и в гостях у чужой жены.
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20.01.2024 13:58 Ответить
Це він руйнує логістику у вже звільненому ним цієї весни Криму?
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20.01.2024 13:56 Ответить
от здавалось би - хто тому лейтенанту-ікнаралу рота відвязує?
роби собі своє діло, люди побачять, люди оцінять - буде діло? - буде подяка!
ні - зелене пізділово-вангілово поперед усього преться...
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20.01.2024 14:09 Ответить
В них всіх під коксом словесний пронос починається.
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20.01.2024 14:24 Ответить
Бо немає там справжніх перемог і суттєвих результатів. Тому добирають ваги тупорилим піаром. Піпл хаває
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20.01.2024 15:20 Ответить
Вже кави в Криму напився?
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20.01.2024 14:23 Ответить
влада широких ротів!
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20.01.2024 14:37 Ответить
"НЕСТРИМНІ 5"!у головних ролях:гогілашвілі з братом єрмака!соколи буданова
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20.01.2024 15:13 Ответить
Ну давай, будьоний, пощекотай мені вуха)) проткаву в Криму вже чули
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20.01.2024 15:18 Ответить
Якби з тебе зірвати погони, та відправити на фронт рядовим, падло лицемірне!
Ці «жалюгідні спроби» коштують десятків життів наших захистників і все через те, що ти на сраці сиділо і ******* в камеру, замість того, щоб виконувати свою роботу!
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20.01.2024 15:28 Ответить
Ага, вже зруйнував. Чашечку кави в Ялті вже не вип,єш. Краще б було якби Буданов не пхався до ефіру.
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20.01.2024 15:48 Ответить
Головне не мовчки, а биздіті більше і кожного разу щось новеньке.
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20.01.2024 16:10 Ответить
Ми продовжуємо тріпати язиком
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20.01.2024 16:11 Ответить
A yakzhe kava u Krymu?
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20.01.2024 17:43 Ответить
Ко ***** профессАналов же!! У всех разведок начальник это суровый молчаливый дядька, который лишнего слова не выцедит. А в вертикали Ларечника ермака - блогер, мля
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20.01.2024 18:29 Ответить
Кулєбу з лопатою тримайте. Бо визволить Крим, і добіжить до Кремля раніше ніж Зелі текст про перемоги напишуть.
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20.01.2024 21:25 Ответить
 
 