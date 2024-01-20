Мы продолжим разрушать российскую логистику в Крыму, - Буданов

Силы обороны Украины продолжат давление на оккупантов в Крыму посредством воздушных ударов и тайных операций.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что для Украины важно продолжать давить на российские силы, особенно в Крыму, посредством воздушной кампании, атак морскими беспилотниками и тайных операций.

"Наши подразделения неоднократно входили в Крым (в прошлом году. - ред.)", - сказал он, пообещав отправлять на полуостров больше украинских спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

Несмотря на то, что россияне стремятся захватить Донецкую область, пытаясь окружить Авдеевку и захватить руины Марьинки, их усилия на восточном фронте не принесли значительных результатов, считает Буданов.

"Последняя их жалкая попытка... длится уже два месяца. Безрезультатно", - сказал он.

Издание отмечает, что для оптимизма украинских военных есть несколько причин. По оценкам американской разведки, с начала наступления на Авдеевку в октябре российские войска потеряли более 13 000 человек и более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневренным батальонам.

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Буданов добавил, что эти потери значительно выросли за последние недели, но не назвал точных цифр. Он также не уверен, что россияне могут производить столько снарядов, сколько они тратят даже при поддержке Северной Кореи.